 Кабмин передал в Раду законопроект о компенсации за задержки зарплат и пенсий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Комментируя инициированное Минсоцполитики решение, министр Юлия Соколовская подчеркнула, что правительство борется с долгами по выплатам зарплат, пенсий и т.п., чтобы украинцы получали все средства своевременно.

Руководительница ведомства отметила, что граждане в случае задержек выплат должны получать компенсацию - это справедливо и соответствует философии работы правительства.

Соколовская также отметила, что законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков через четкость установленной в законе административной процедуры принятия решений.

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Министр соцполитики объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов - это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

Напомним, законопроект устанавливает следующий исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация:

- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

- социальные выплаты;

- стипендии;

- заработная плата (денежное обеспечение);

- сумма индексации денежных доходов граждан