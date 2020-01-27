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Все про:ВР (24327) Кабмин (11545) соцвыплаты (440) Министерство социальной политики (683) Юлия Соколовская (22)

 Кабмин передал в Раду законопроект о компенсации за задержки зарплат и пенсий

Кабмин передал в Раду одобренный 24 января 2020 г. проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Комментируя инициированное Минсоцполитики решение, министр Юлия Соколовская подчеркнула, что правительство борется с долгами по выплатам зарплат, пенсий и т.п., чтобы украинцы получали все средства своевременно.

Руководительница ведомства отметила, что граждане в случае задержек выплат должны получать компенсацию - это справедливо и соответствует философии работы правительства.

Соколовская также отметила, что законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков через четкость установленной в законе административной процедуры принятия решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук

Министр соцполитики объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов - это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

Напомним, законопроект устанавливает следующий исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация:

- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

- социальные выплаты;

- стипендии;

- заработная плата (денежное обеспечение);

- сумма индексации денежных доходов граждан

Источник: https://censor.net.ua/n3172019
 
 
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Готовятся к "шухеру"? Ведь именно к этому дело и идёт!!! К задержкам... Лошадь украинской экономики, стараниями "турборежимных реформаторов", превращается в "загнанную клячу"...
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Якщо у цьо у законопроект не ає норми про відшкодування затримок за рахунок винуватий, в тому чисті і за рахунок міністрів з їх космічними зарплатами, а лише за рахунок держб'юджету, то виходить, що пенсіонерів обікрчдуть двічі.
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Зарплаты , ладно , если не гос. предприятия . А пенсии ? За счёт налогоплательщиков компенсация ?
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Промисловість падає, а вони вводять компенсацію за затримку. Тепер роботодавцям буде простіше скоротити штат, а іншим своєчасно виплачувати...
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Почему я своими налогами должна компенсировать несвоевременную оплату?!
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