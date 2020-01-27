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Все про:Укроборонпром (852) Витренко Юрий (109)

 Зеленский прекратил полномочия Витренко в качестве члена набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, 25 января он внес соответствующие изменения в указ о членах набсовета "Укроборонпрома" от октября 2019 года.

11 октября 2019 года Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

7 октября 2019 года Зеленский назначил членами наблюдательного совета "Укроборонпрома" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома", лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР

Источник: https://censor.net.ua/n3172018
 
 
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Колода уже засаленных карт. Один специалист, лучше другог. Зато зарплата, что даже Трамп завидует.....
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Смелянский - это тот, у которого з.п. больше чем у Трампа?
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Он тоже пархатый, а значит можно! Платите зубожилые.
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У жовтні призначив, у січні випер...
То ейфорія, то ломка???
Перехід від марафєту до герича???
Що впливає на прийняття рішень гумовою бубочкою???
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чёта ишак начал метаться.
вероятно, посмотрел на динамику рейтинга

вот еще:
Улетая в Польшу Зеленский отдал распоряжение ДБР проверить государственную службу но чрезвычайным ситуациям на предмет расходования бюджетных средств. Там конечно много интересного, например, расходование на полет "группы экспертов" в Иран 2,3 млн. гривен без всяких организационных оснований и решений. Видимо по Авакову началась подготовка отставки.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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