 Зеленский прекратил полномочия Витренко в качестве члена набсовета "Укроборонпрома"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, 25 января он внес соответствующие изменения в указ о членах набсовета "Укроборонпрома" от октября 2019 года.
11 октября 2019 года Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
7 октября 2019 года Зеленский назначил членами наблюдательного совета "Укроборонпрома" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома", лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
-вєрчю..."?
https://www.youtube.com/watch?v=rpSy2KFj9Gg
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То ейфорія, то ломка???
Перехід від марафєту до герича???
Що впливає на прийняття рішень гумовою бубочкою???
вероятно, посмотрел на динамику рейтинга
вот еще:
Улетая в Польшу Зеленский отдал распоряжение ДБР проверить государственную службу но чрезвычайным ситуациям на предмет расходования бюджетных средств. Там конечно много интересного, например, расходование на полет "группы экспертов" в Иран 2,3 млн. гривен без всяких организационных оснований и решений. Видимо по Авакову началась подготовка отставки.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html