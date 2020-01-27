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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24326) экология (1207) Алексей Оржель (45) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (10)

 Оржель призывает нардепов ускорить принятие законопроекта об уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который с 12 ноября находится в комитете на рассмотрении ко второму чтению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В письме Оржель обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок. "Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь будет предотвращать их образование, - отметил Алексей Оржель. - Поэтому, законопроект предлагает устранение не последствий, а причин образования проблемы".

Отмечается, что этот проект находится на рассмотрении в Комитете еще с прошлого года.

Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года. Обратил он внимание и на необходимость запрета оксо-разлагаемых пакетов, ведь они наносят вред окружающей среде из-за быстрого разложения на микропластик, который затем попадает в воду и почву. В то же время Оржель предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу Закона.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2051-1 "о уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа по украинской ГТС с начала года, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3172014
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
В тумбочке найдёшь запас на 5 лет . У жены спроси . Без обид .
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Пакеты маечки очень удобные для заморозки в них либо чего. Какая альтернатива этим пакетам?
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пластиковая упаковка - оптимально по экологии, цене и качеству.
но зебилам в ВР это не понять - и пластиковую упаковку запретят.

я не против.
зебилы должны сделалть укр-пиплосу очень-очень плохо.
иначе пиплос не вылечится от зебилизма.
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А взамен что? Или сперва запретим, а про замену "пластика" потом подумаем.
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Советскому человеку хватало одной авоськи, а вы тут про порошок
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"А некоторые и языком умываются" ))))
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Какой такой стиральный порошок? Это ещё хуже полиэтилена!
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так шо? - вызывать в баню эту Грэту (или как там ее?) - шоб она брала золу шаловливыми ручками и отдраивала?
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А взамен вспышки инфекционных и всевозможных заболеваний (( потому как народ у нас руки не моет и к гигиене не приучен, а про дезинфекцию не слышали
Пысы. А в магазине прямо внутрь тележки сажают детей в грязной обуви и одежде , а вам потом туда продукты приходится класть (((
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именно так.
с тем уточнением, что ВСЕ ЗАМЕНЫ - ХУЖЕ И ДОРОЖЕ.
в том числе экологически.
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А вот нефть благодаря китайскому вирусу падает и на пластик тоже

Цены на нефть Brent $58.93 (-1.76 / -2.90%)
WTI $52.59 (-1.60 / -2.95%)
Данные на 27 янв. 12:02 МСК
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А какая связь? Типа падение темпов производства в китае?
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Может еще одноразовые шприцы тоже запретить?
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это тот оржель,который замутил две платежки по газу? за транспортировку , брал не брал газ-плати...веселенький чувак. А вы говорили газ подешевел....так теперь это подешевение в другом месте забрали,да, зеленые свинособаки?
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Оржель!! Лучше бы ты занялся своими прямыми обязанностями, это увеличением собственной добычи газа и нефти в Украине, созданием дополнительныъх рабочих мест в этих отраслях !!! А полиэленовые пакеты это для украины сейчас дело даже не десятое и не двацятое.
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Теперь главная вещь в доме это ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ!
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