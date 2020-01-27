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 Политика Украины
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 После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский

Опубликованные в сети записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука дали обществу повод усомниться, что эта работа, которая действительно ведется министрами и премьером, является реальной, а не формальной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский.

По его словам, после публикации записей разговоров премьер-министра Гончарука, вопрос безопасности ужесточился.

"Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим", - заявил он.

Монастырский отметил, что самый большой ущерб, который нанесли эти записи это то, что они дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера.

"И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь", - подчеркнул он.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3172006
 
 
 Топ комментарии
 
Зеле надо срочно выступить с речью "Мне 42 года и я нелох не профан!"
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...."дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера"... А что , кто-то ещё сомневается ? После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1206
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Работники завода Коломойского перекрыли въезд к главному офису Приватбанка, ...вообще это неправильно использовать своих рабочих (гоев) в личных целях против государственных учреждений, может прокуратура и СБУ разрешили ему это делать? Після публікації записів Гончарука в Кабміні посилилося питання безпеки, - Монастирський - Цензор.НЕТ 6933
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Зеле надо срочно выступить с речью "Мне 42 года и я нелох не профан!"
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Кажуть раніше тільки пкійника можна поминати, а він мабуть лох якщо не знав про таке...
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А ти впевнений що святу Теслу теж не прослуховують? А то не доведи Господи зявится запис типу
"А.. дякую за запитання.
А... чесно кажучи, ви знаєте, я а... перебуваю на посаді президента України, а... двісті сорок вісім днів.
Ви розумієте яка це складна професія, тому я точно знаю скільки днів я працюю... а..."
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...."дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера"... А что , кто-то ещё сомневается ? После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1206
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...."дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера"... А что у ЗЕбобиков есть министры и премьеры??? Там только клоуны сидят.
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Да вот смотрю СССРеровский фильм ,,Блокада,, фильм 1ч. и проведя паралели между действиями ЗЕ и Сталина нахожу 100 процентов совпадения.Только разница в том что при начале войны и ее развитии ЗЕ не окажется на територии Украины до завершения войны.И если победят кацапы то будет блеять ***** что это благодаоя ему а если Украина то снова будет говорить что это благодаря ему и его политической деятельностьи за територией Украины.
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Гониво.
Надо просто "перестать стрелять" и отвести КабМин в Бердичев.
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Интересно, что запоют свидетели пришестия конца эпохи злыднив спустя год правления этой зондеркоманды? Ведь основным аргументом в пользу этих прохвессианалов было "ониещьонеуспелиничегосделать".
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Т.е. клоуны решили, что будут и дальше ваньку валять, на самокатах ездить и косяки курить, главное-не попадаться?!
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После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, Шо б ніхто не знав як про Бубочку говорять...
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Невже хочуть посилити безпеку сумпільс ва від уряду Гончарука? Тоді необов'язково брати їх під охорону. Достатньо повним складом відправити у відставку із довічною забороною займати державні посади. Тоді безпека ідемжави, і громадян буде гарантована
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Біда у нашій державі, раз можна прослуховувати голову ДБР, СБУ,прем"храм... Яка в дупу безпека.
Цікаво хто слухав і ще цікавіше чому злив і чому саме зараз.
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Надо, конечно, ужесточить. Такие "перлы" выпускать наружу. Одно дело - лицо умное строить, другое - нести пургу на уровне домохозяйки, посмотревшей передачу "Все об управлении государства"
Хотя умное лицо - это ещё не признак ума
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Эпоха злыднив началась не сегодня и не вчера, она началась со времени внешнего управления. Пока будут рулить из внешне, пока и жить так будем. Мы ни как не можем жить по своему, менталитет такой, кому то надо прислуживать. То одним, то другим.
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"Мы ни как не можем жить по своему" - как не можете? Вы ж Зеленского выбрали, барыгу скинули... Каких вольностей вам еще надо?
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Во первых, я не выбирал, а чем он хуже БАРЫГИ? Но и не лучше, тебе написано, ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ присутствует со времен, после Кучмы точно. Так что не умничай. Большая роскошь тебе кого то выбирать. Бобольше вникай.
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Ты еще скажи, что Кучму выбрали марсиане. "Внешнее управление" у вас в головах, и от этого никуда не денешься, кто бы на место президента не стал. Читай историю, и вникай!
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Работники завода Коломойского перекрыли въезд к главному офису Приватбанка, ...вообще это неправильно использовать своих рабочих (гоев) в личных целях против государственных учреждений, может прокуратура и СБУ разрешили ему это делать? Після публікації записів Гончарука в Кабміні посилилося питання безпеки, - Монастирський - Цензор.НЕТ 6933
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То есть, суть вопроса не в качестве работы властных структур, а в качестве защиты разговоров в служебных кабинетах? Однако...
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про бородатого фрика, порядок на таможне и реформы в турборежиме. от белорусского дальнобоя (сеть)

Доброго времени суток, читаю пикабу давно, но пишу впервые, прошу совета куда обратиться чтоб действительно был эфект.
Суть проблемы: Я работаю дальнобойщиком, ездим постояно по направлению Беларусь - Румыния, транзитом через Украину. На переходе Дяково (UA) - Halmeu (RO) творится такой беспредел которого я не видел ни в одной стране, а обьездил я 20 стран. Очередь из грузовиков всегда примерно 2-3 км, но местные с номерными знаками АО едут вдоль очереди, когда терминал становится пустым, по 10 машин, у них все куплено, даже ставку назову 20€ и пограничник их пачкой запускает внутрь. Из общей очереди запускают 2-3 машины. В итоге проход границы из 2 км занимает в лучшем случае 3-е суток, а бывает 4 и 5. Представляете себе 5 суток в очереди? Вчера стоя в очереди накипело, решил позвонить а номер 1598 горячая линия пограничной службы Украины, меня выслушали и задали один единственный вопрос, я въехал в терминал или нет, я ответил что нет, на что мне ответили раз я нахожусь за пределами КПП, то очередь контролирует полиция. Мой вопрос что запуск ведет пограничник, именно он запускает автомобили без очереди и за деньги остался без ответа. Ладно думаю позвоню в полицию, там ответили ждите.... и.... ждём уже второй день))) естественно никто не приехал. Прошу помощи куда можно обратиться чтоб прекратили этот беспредел, надоело жить в очереди по 3-5 дней, за это время авто может проехать 2.5 - 3 тыс. км, а мы 2-3 км.
P. S А еще Украина собралась в ЕС вместо Англии... Смешно и неудобно, пока творится такое вам там делать нечего, а на исправление ситуации и поменять мышление уйдут десятилетия...
Если бы такое творилось в Беларуси, поверьте 1-2 звонка куда нужно, и вся смена лежала бы лицом в пол, и на работу эти люди вышли бы ой как нескоро.
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т.е про суть гнилого базара забыть...а безопасность усилить, чтоб не вытекало наружу...
а работать не пробовали, вместо звиздеть по телефону или сплетничать в кабинете?
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вместо того чтобы расследовать по сути состава преступления (сговора) делают все, чтоб народ не знал о их незаконных действиях. ОФИГЕННО!
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