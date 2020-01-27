 После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский.

По его словам, после публикации записей разговоров премьер-министра Гончарука, вопрос безопасности ужесточился.

"Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим", - заявил он.

Монастырский отметил, что самый большой ущерб, который нанесли эти записи это то, что они дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера.

"И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь", - подчеркнул он.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

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