 После публикации записей Гончарука в Кабмине ужесточился вопрос безопасности, - Монастырский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский.
По его словам, после публикации записей разговоров премьер-министра Гончарука, вопрос безопасности ужесточился.
"Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим", - заявил он.
Монастырский отметил, что самый большой ущерб, который нанесли эти записи это то, что они дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера.
"И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь", - подчеркнул он.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.
нелохне профан!"
"А.. дякую за запитання.
А... чесно кажучи, ви знаєте, я а... перебуваю на посаді президента України, а... двісті сорок вісім днів.
Ви розумієте яка це складна професія, тому я точно знаю скільки днів я працюю... а..."
Надо просто "перестать стрелять" и отвести КабМин в Бердичев.
Цікаво хто слухав і ще цікавіше чому злив і чому саме зараз.
Хотя умное лицо - это ещё не признак ума
Доброго времени суток, читаю пикабу давно, но пишу впервые, прошу совета куда обратиться чтоб действительно был эфект.
Суть проблемы: Я работаю дальнобойщиком, ездим постояно по направлению Беларусь - Румыния, транзитом через Украину. На переходе Дяково (UA) - Halmeu (RO) творится такой беспредел которого я не видел ни в одной стране, а обьездил я 20 стран. Очередь из грузовиков всегда примерно 2-3 км, но местные с номерными знаками АО едут вдоль очереди, когда терминал становится пустым, по 10 машин, у них все куплено, даже ставку назову 20€ и пограничник их пачкой запускает внутрь. Из общей очереди запускают 2-3 машины. В итоге проход границы из 2 км занимает в лучшем случае 3-е суток, а бывает 4 и 5. Представляете себе 5 суток в очереди? Вчера стоя в очереди накипело, решил позвонить а номер 1598 горячая линия пограничной службы Украины, меня выслушали и задали один единственный вопрос, я въехал в терминал или нет, я ответил что нет, на что мне ответили раз я нахожусь за пределами КПП, то очередь контролирует полиция. Мой вопрос что запуск ведет пограничник, именно он запускает автомобили без очереди и за деньги остался без ответа. Ладно думаю позвоню в полицию, там ответили ждите.... и.... ждём уже второй день))) естественно никто не приехал. Прошу помощи куда можно обратиться чтоб прекратили этот беспредел, надоело жить в очереди по 3-5 дней, за это время авто может проехать 2.5 - 3 тыс. км, а мы 2-3 км.
P. S А еще Украина собралась в ЕС вместо Англии... Смешно и неудобно, пока творится такое вам там делать нечего, а на исправление ситуации и поменять мышление уйдут десятилетия...
Если бы такое творилось в Беларуси, поверьте 1-2 звонка куда нужно, и вся смена лежала бы лицом в пол, и на работу эти люди вышли бы ой как нескоро.
а работать не пробовали, вместо звиздеть по телефону или сплетничать в кабинете?