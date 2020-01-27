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 Политика Украины, За рубежом
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 Тейлор - Помпео: Украина - это линия фронта. Пока Россия не примет международный порядок, западные страны находятся под угрозой

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор обратился к госсекретарю США Майку Помпео накануне его визита в Украину.

Об этом Тейлор написал The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиную правду.

"Перед запланированным визитом в Украину госсекретарь США Майк Помпео спросил: "Думаете, американцев беспокоит Украина?" Вот почему ответ должен быть да: Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине. Пока Россия не выйдет из Украины – и Донбасса, и Крыма – и не признает, что Украина является независимой, суверенной нацией, другие нации не могут быть в безопасности. Пока Россия не примет международный порядок, основанный на правилах, западные страны находятся под угрозой. Украина – это линия фронта", - заявил Тейлор.

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"Поддерживать Украину – значит поддерживать молодую демократию, борющуюся за восстановление суверенитета над ее международно признанными границами. Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным государствам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий. Это поддерживать демократию над самодержавием. Это поддерживать свободу над не свободой. Большинство американцев это делают", - добавил дипломат.

Тейлор напомнил Помпео, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США. По его словам, эта война имеет много компонентов: вооруженная военная агрессия, энергоснабжение, кибератаки, дезинформация, вмешательство в выборы – и на каждом из этих полей битвы Украина является линией фронта.

Тейлор рассказал, как в последние семь месяцев, когда он был послом США в Украине, он регулярно посещал линию фронта.

По его словам, линия фронта в Донбассе знаменует собой единственный в Европе вооруженный конфликт. Тейлор рассказал, что каждую неделю российские войска убивают украинских солдат и получают потери в ответ.

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Он напомнил, что США и их союзники поддерживают Украину в этой войне, обеспечивая вооруженные силы Украины оружием, обучением и поддержкой. Американская помощь в области безопасности Украине регулярно получает широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе, и важность этой помощи Украине (и национальной безопасности США) не обсуждается.

Тейлор также рассказал, что на энергетическом поле битвы Кремль пытается обойти Украину и увеличить зависимость Германии и Европы от России, "тратя миллиарды на ненужный подводный газопровод, политический проект без экономического обоснования".

По его словам, гибридная война России – это тоже информационная война, когда российские власти убеждают своих граждан, что они находятся под угрозой со стороны враждебного Запада, и что президент Владимир Путин защищает.

Тейлор также напомним, что Россия вмешалась в выборы США в 2016 году, в выборы в Украине в 2014 году и референдум по британскому брекситу в начале 2016 года.

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Вместе с тем, по словам бывшего посла США в Украине, русский вызов еще шире, чем гибридная война: Кремль атакует правила, на которых строятся отношения между народами со времен Второй мировой войны, правила, которые поддерживали мир между основными европейскими державами в течение 70 лет, пытаясь вернуться к "закону джунглей".

Источник: https://censor.net.ua/n3172004
 
   
 Топ комментарии
 
Тейлор сказал все правильно , респект !
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И эта линия фронта при зеленских будет смещаться все больше на запад, потому, что главное перестать стрелять и развести войска Тейлор - Помпео: Украина - это линия фронта. Пока Россия не примет международный порядок западные страны находятся под угрозой - Цензор.НЕТ 8899
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І жах, і кров, і смерть, і відчай,
і клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.

Ліна Костенко
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Украина - это линия фронта ? Тогда позор вам "гаранты" .
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Стыдно,говорят,когда видно,а пока не видно ни одного погибшего депутата ВР на фронте за 5-ть лет войны!Народ Украины потерял 13 тыс.жизней,а депутаты от народа-ни одной.Выходит,что гаранты потеряли своих граждан больше на войне,чемь самые патриотичные патриоты Украины.Это действительно позор на весь мир!
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Держи уточненный список ополчения быдла так называемых Доунбасцев и Лугандонев, погибших во время войны на юго-востоке Украины В данном списке названы 4569 фамилий. По каждой имеются краткие данные о дате и месте рождения, возрасте, в каком воинском подразделении служил, где и когда он погиб.https://www.znak.com/2018-10-16/opublikovan_novyy_spisok_iz_4569_dobrovolcev_i_naemnikov_pogibshih_v_sirii_i_na_ukraine
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И эта линия фронта при зеленских будет смещаться все больше на запад, потому, что главное перестать стрелять и развести войска
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Не зрозуміло - а наш пРезидент каже, що до Росії претензій ніяких немає.
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І жах, і кров, і смерть, і відчай,
і клекіт хижої орди.
Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.

Ліна Костенко
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Щоб не спровокувати тотально-військової реакції Заходу, Москва, ймовірно, в розпалюванні воєнних конфліктів буде застосовувати тактику прикриття і зменшення їх значення та гостроти. Зразки такої тактики полягають в тому, що Москва офіційно не бере участь у війні, нею спровокованої, а тільки веде її безпосередньо, руками своїх сателітів або так званими «добровольців». А безпосередню, відкриту, участь Москви у війні може бути замасковано нібито «гуманними» мотивами збройної інтервенції ". /С. Бандера, 1957/
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Україна це країна яка прагне бути незалежною та економічно розвиненою.
Влаштовуйте піндоси, свої "фронти" в іншому місці!
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Интересно, а Зеленский всё сказанное Тейлором понимает?
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Помпео сказал журналистке, что ему и американцам похер на эту ***..ю Украину. и попросил принести журналистке карту и показать, где Украина на карте! И она ему показала, где Украина. но суть тут в его словах и поведении...
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Kогда русское говно (простите за тавтологию) говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе..................
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Тейлор и покойный Маккейн - одни из немногих вменяемых. Респект!
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