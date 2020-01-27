EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  676  8
Все про:МВД (8035) паспорт (823) ID-карта (77)

 Украинцы получили более 4,3 млн ID-паспортов в течение 4 лет, - МВД

За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала нашим гражданам более 4,3 млн ID-паспортов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД.

"Биометрические документы сегодня имеют немало преимуществ, со временем они будут просто незаменимыми в современном мире цифровых технологии и электронных сервисов", - говорится в сообщении.

Сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту.

Отмечается, что в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт, в 2017 - более 1,1 млн, в 2018 - более 1,3 млн, в 2019 году - почти 1,6 млн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД

Украинцы получили более 4,3 млн ID-паспортов в течение 4 лет, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172001
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І на кой вони здались?
Тягай із собою потім довідку про реєстрацію.
 показать весь комментарий
 
 
А в органах и службах, куда иногда возникает необходимость предъявлять паспорт нет приборов для считывания информации(
 показать весь комментарий
 
Это очевидно одно из преимуществ. Второе преимущество - это необходимость ее менять каждые 10 лет, по новой оплачивая стоимость "бланка"
 показать весь комментарий
 
Моя порада - якщо є трохи грошенят - вкладайте у знання мов та підвищення своєї ринкової вартості - не покладайте сподівань на те, що держава вас чимось забезпечить або чимось винна - отримуйте закордонні паспорти та тікайте.....Тут зостануться самі олігархи - і буде в кінці щось страшне... коли бюджету на всії їх перестане вистачати
 показать весь комментарий
 
 
А чем пресловутым отличается этот кусок пластика от книжки паспорта от прав водителя от кредитной карточки и от банального электронного пропуска на производство?Кому эта херня вообще нужна,какие ,,превилегии,,имеют владельцы пластика по сравнению из владельцами книжных паспортов.Кроме того что страна зарабатывает на этом деньги разницу лично я не вижу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх