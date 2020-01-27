 Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста. ФОТОрепортаж

Именно в этот день советские солдаты освободили в 1945 году узников лагерей смерти нацистской Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
За время существования концлагерей погибли миллионы человек.
День памяти Холокоста в 2020 году отмечается несколькими событиями: торжественным чествованием в Израиле и Польше.
День памяти жертв Холокоста 2020 в Украине ежегодно отмечается молитвами за расстрелянных жертва в Бабьем Яре и других концлагерях страны.
В этот день каждый неравнодушный кладет цветы к памятникам замученных нацистами пленников и ставит свечку.
По данным Украинского института национальной памяти жертвам Холокоста в Украине стали более 1,5 миллиона евреев.
Холокост – это преследование евреев и ромов нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Сперва преследования касались ограничения в доступе к общественному транспорту, магазинам и др. Нацисты объясняли преследования своей расовой теорией. Вскоре ситуация еще более ухудшилась: семитов начали отселять на отдельные территории с высокими заборами и круглосуточной охраной – гетто. После этого целыми семьями евреев и ромов отправляли в концлагеря, где большинство погибало от тяжелой работы, издевательств и медицинских экспериментов.
Холокост в Украине сопровождался строительством концлагерей в ряде областей. Нацисты расстреливали пленников в больших ямах рядом с лагерями смерти.
Сейчас каждое место расстрела почитается израильской общиной и украинцами как память о зверствах, связанных с антисемитизмом.
Одесские евреи в очереди за регистрацией после прихода в город немецких и румынских войск. 22 октября 1941. / memory.gov.ua
Жители гетто в Дрогобыче (Львовская область, тогда ‑ Генеральная Губерния) ожидают депортации, 21 июля 1941. / memory.gov.ua
Румынские солдаты караулят евреев перед этапированием в Транснистрию, берег Днестра в Бессарабию / memory.gov.ua
Трупы на еврейском кладбище. Львов, 1941. / memory.gov.ua
Нацисты собирают вещи расстрелянных в Бабьем Яре. Киев, 1941. / memory.gov.ua
В Новой Каховке доживает один из последних узников Освенцима, Цыбульская-Лац В.Л. за последние 10 лет украинская власть много раз пыталась его просто уничтожить! Помощи и гуманитарки разворовывали в Херсоне, и Киеве. Практически ничего добиться у этой воровской власти невозможно! Мэр Новой Каховки Коваленко, настолько охренел, что на 9 мая угостил узника вместо пайка гнилыми кексами, до этого заставил его платить 5100грн за воду которую тот не брал! А потом украл деньги на санитарный стул, который инвалид не может получить уже год! И за это Коваленко хочет стать «человеком года»??? И все эти уроды и извращенцы изображают украинскую власть? Разожранные рожи депутатов и прочих аферистов, будут изображать скорбь по узникам? Это все собачье дерьмо, а они просто от радости готовы танцевать на гробах убитых, на костях, на пепле, это их суть! Главное покривляться, и со всего себе содрать на бухло и шлюх!