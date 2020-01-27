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 Общество, Фоторепортаж
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 Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста. ФОТОрепортаж

День памяти жертв Холокоста в мире и Украине отмечают 27 января по решению Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.

Именно в этот день советские солдаты освободили в 1945 году узников лагерей смерти нацистской Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За время существования концлагерей погибли миллионы человек.

День памяти Холокоста в 2020 году отмечается несколькими событиями: торжественным чествованием в Израиле и Польше.

День памяти жертв Холокоста 2020 в Украине ежегодно отмечается молитвами за расстрелянных жертва в Бабьем Яре и других концлагерях страны.

В этот день каждый неравнодушный кладет цветы к памятникам замученных нацистами пленников и ставит свечку.

По данным Украинского института национальной памяти жертвам Холокоста в Украине стали более 1,5 миллиона евреев.

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Холокост – это преследование евреев и ромов нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Сперва преследования касались ограничения в доступе к общественному транспорту, магазинам и др. Нацисты объясняли преследования своей расовой теорией. Вскоре ситуация еще более ухудшилась: семитов начали отселять на отдельные территории с высокими заборами и круглосуточной охраной – гетто. После этого целыми семьями евреев и ромов отправляли в концлагеря, где большинство погибало от тяжелой работы, издевательств и медицинских экспериментов.

Холокост в Украине сопровождался строительством концлагерей в ряде областей. Нацисты расстреливали пленников в больших ямах рядом с лагерями смерти.

Сейчас каждое место расстрела почитается израильской общиной и украинцами как память о зверствах, связанных с антисемитизмом.

Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста 01

Одесские евреи в очереди за регистрацией после прихода в город немецких и румынских войск. 22 октября 1941. / memory.gov.ua

Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста 02

Жители гетто в Дрогобыче (Львовская область, тогда ‑ Генеральная Губерния) ожидают депортации, 21 июля 1941. / memory.gov.ua

Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста 03

Румынские солдаты караулят евреев перед этапированием в Транснистрию, берег Днестра в Бессарабию / memory.gov.ua

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Трупы на еврейском кладбище. Львов, 1941. / memory.gov.ua

Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста 05

Нацисты собирают вещи расстрелянных в Бабьем Яре. Киев, 1941. / memory.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/n3172000
 
 
 Топ комментарии
 
В сталінські Голодомори і в таборах ГУЛАГ загинуло значно більше людей всіх національностей і віросповідань . Але нікому в світі з цього приводу навіть не приходить думка влаштовувати "торжественние чествования" як в Ізраїлі...😕
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Миллионы погибших украинцев, как воинов и так мирных жителей погибших во второй мировой войне, вообще никто не считал, кому оно надо, загинули i забутi.............
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Та так на Г+Г "сумно" святкували, що аж гай шумів від анекдотів ,пісень та танців
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Спочивайте з миром, великі люди,великі страдальці
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В сталінські Голодомори і в таборах ГУЛАГ загинуло значно більше людей всіх національностей і віросповідань . Але нікому в світі з цього приводу навіть не приходить думка влаштовувати "торжественние чествования" як в Ізраїлі...😕
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Та так на Г+Г "сумно" святкували, що аж гай шумів від анекдотів ,пісень та танців
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Для узника Освенцима в Украине, Освенцим продолжается всю жизнь!

В Новой Каховке доживает один из последних узников Освенцима, Цыбульская-Лац В.Л. за последние 10 лет украинская власть много раз пыталась его просто уничтожить! Помощи и гуманитарки разворовывали в Херсоне, и Киеве. Практически ничего добиться у этой воровской власти невозможно! Мэр Новой Каховки Коваленко, настолько охренел, что на 9 мая угостил узника вместо пайка гнилыми кексами, до этого заставил его платить 5100грн за воду которую тот не брал! А потом украл деньги на санитарный стул, который инвалид не может получить уже год! И за это Коваленко хочет стать «человеком года»??? И все эти уроды и извращенцы изображают украинскую власть? Разожранные рожи депутатов и прочих аферистов, будут изображать скорбь по узникам? Это все собачье дерьмо, а они просто от радости готовы танцевать на гробах убитых, на костях, на пепле, это их суть! Главное покривляться, и со всего себе содрать на бухло и шлюх!
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це понятно. Йа хотів створити антітєзу
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Миллионы погибших украинцев, как воинов и так мирных жителей погибших во второй мировой войне, вообще никто не считал, кому оно надо, загинули i забутi.............
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харашо моссад работайєт - не допускайє даже тєні сомнєній в вєлічії бохоізбранного нарота
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так би наші кантори боролись за честь українського народу
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йюде не визнають Голодомор геноцидом, бо щитають під час голоду загинули не тільки мільйони українських селян, а ше кілька приєзжих, тому некошерно. А ше нєуваженійє до українського пояснюють шо "гєноцид" придумалиі формалізували після Голодомору, а тому Бандері не мона давати мєдальку, бо вона тільки для живих (а посмертно хіба нє?)
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так і "холокост" приписують часам, коли терміну "гєноцід" ше не придумали, а нацисти винищували не тільки виключно йюде, а четверо-п'ятеро людей на одного со спєцефічєскім запахом
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