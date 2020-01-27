 Между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт", - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
Представитель Кремля подчеркнул, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".
"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - пояснил Песков.
Он также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского ("на полях" мемориальных мероприятий в Иерусалиме в минувший четверг. - Ред.) "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".
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Назначение Дмитрия Козака и цели Путина в Украине: оценки, риски и последствия
27.01.2020, 10:45 • 170 • 0
Дмитрий Козак
Назначение Дмитрия Козака на украинское направление, свидетельствует о том, что после завершения очередного этапа узурпации своей власти над своими согражданами внутри России, Владимир Путин намеревается узурпировать власть и во всей Украине.
В связи с чем, Путин вынужден прибегнуть к изменению тактики на украинском направлении, при сохранении своего стратегического курса по движению Украины к ОРДЛО, а потом и к планируемой новорощенной кремлевской империи.
В этом плане, решающую роль в отставке Суркова с поста помощника президента России и ответственного в ОРДЛО за политические, идеологические и информационные аспекты сыграли как минимум три фактора:
1) отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите нормандского формата 09 декабря 2019 года от капитуляционного сценария Путина в исполнении Ермака-Суркова;
2) массовые протесты в Сухуми и отставка, так называемого президента Абхазии, что для Кремля на временно оккупированных территориях считается откровенным вызовом.
Ведь не случайно 21 января Сурков был срочно вынужден вылететь в Абхазию, а затем долго оправдываться за произошедшие события. В российской иерархии власти распространяется негласная презумпция виновности на подчиненного чиновника. Если чиновник даже добросовестно выполняет порученное ему задание и при этом случается что-то не так из-за действий иных лиц, значит априори, по умолчанию виноват в этом, в том числе и сам чиновник-исполнитель.
3) Запрос на более профессиональный подход по инкорпорированию ОРДЛО в политическое пространство Украины, а уж затем и саму Украину в Россию.
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Пресс-секретарь Путина Д. Песков сообщил: "Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит" (РИА - новости 25.01.2020). Курс тот же - уничтожение Украины как субъекта международного права и геополитической реальности, превращение Украины в территорию новорощенной кремлевской империи - союзного государства.
В вопросах урегулирования ситуации на временно оккупированных Россией территориях по кремлевскому сценарию Д. Козак более опытный субъект, нежели В. Сурков.
В ноябре 2003 Д. Козак занимал должность спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Тогда он предложил план урегулирования конфликта и воссоединения между Молдавией и Приднестровьем, который вначале был принят как правительством Приднестровья, так и президентом Молдовы Ворониным, но затем ими же отвергнут. Своей деятельностью, Козак изрядно наследил во практически всех конфликтах на постсоветском пространстве. В частности на временно оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии, в вопросах экономических взаимоотношений России и Республики Беларусь и пр.
В 1985 году Д. Козак окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета по специальности "правоведение". Козак более удобен для Кремля. В отличие от Суркова, Козак не делал резких антиукраинских высказываний. Козак - натуральный технократ-исполнитель, лишенный личных оценок событий, в которых он участвует. В отличие от Суркова, Козак не имеет своих карманных Бородаев и Чеснаковых.
Кроме того, у Дмитрия Козака более конструктивные деловые взаимоотношения с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Они имеют опыт решения вопросов по газу, обмену пленных и пр. Оба - настоящие технократы, лишенные патриотических амбиций. Козак менее токсичен для команды Зеленского, нежели Сурков. При этом переговорный процесс между командами двух президентов станет более закрытым от общества. Все будет происходить тайно и о принятых решениях мы будем узнавать постфактум.
Следовательно, исходя из прошлой деятельности на постсоветском пространстве в совокупности с позицией Д. Пескова о неизменности курса по Украине, главную задачу Д. Козака можно охарактеризовать как: "Принятие исчерпывающих мер по легализации ОРДЛО в политическое пространство Украины при условии, сохранения на территориях ОРДЛО российской оккупации, а затем инкорпорирование Украины в новорощенное путинское союзное государство». В этом плане Козак возьмёт на себя роль адвоката желаний В. Путина и займётся решением нерешаемой юридической задачи по легализации нелегализуемого, что в цивилизованных странах считается отдельным преступлением, за которое присуждают немалый срок.
Вполне вероятно, что Д. Козак предложит руководству Украины заключить условный договор капитуляции, оформляющий намерения Путина по интеграции Украины в новорощенную империю, но опять-таки в дополнение к минским соглашениям и формуле "Штайнмайера".
При этом если условная команда В. Зеленского откажется пойти на капитуляционные условия, с учетом опыта свержения в соседней Молдове режима его тезки, олигарха Владимира Плахотнюка (чего не было в практике Суркова), при поддержке и по указанию Путина, Д. Козак сможет попытаться экстраполировать свой опыт на режим В. Зеленского. Стоит отметить, что Козак добивался изменений внешнеполитического курса Молдовы на протяжении почти 16-ти лет. Это означает, что Д. Козак обладает стратегически терпением и готов потратить десятилетия на решение геополитических задач. В любом случае, Д. Козак такой же исполнитель воли Путина, как и В. Сурков, только более опытный и незаметный. Поэтому Козак будет действовать в парадигме желаний Путина.
Преднестровизация ОРДЛО не получится
1. У России и Молдовы нет общей границы. Вероятно, этот фактор затруднил квалификацию властями Молдовы оккупацию Россией территории так называемой «ПМР». Почему власти Молдовы изначально стыдливо умолчали об оккупации Россией части своей страны? Этот вопрос следовало бы адресовать властям Молдовы.
Из всего действенного, что удалось обнаружить, так это Решение ЕСПЧ по делу "Илашку и другие против Молдовы и России» (Ilaşcu and others v. Moldova and Russia). Европейский суд по правам человека отметил, что "ПМР" остается под действенным управлением или, по крайней мере, под решающим влиянием РФ и что, так или иначе, она выжила благодаря военной, экономической, финансовой и политической поддержке со стороны России".
2. Украина и Россия вдоль ОРДЛО имеют общую границу. В Украине действует Закон Украины № 2268-VIII от 18.01.2018 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Верховной Радой и правительством приняты иные законодательные и нормативно-правовые акты, свидетельствующие об оккупации Россией ОРДЛО.
В отчете прокурора международного уголовного суда "О действиях по предварительному расследованию событий в Украине от 05.12.2018" (п. 72), идет речь о том, что на востоке Украины "… параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, имеет место международный вооруженный конфликт". Оккупацию РФ ОРДЛО подтверждают различные резолюции иных международных организаций, а главное - тонны доказательств в докладах различных исследовательских компаний и иностранных спецслужб.
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3. В России на самом высшем правительственном уровне, создано и функционирует фактическое правительство ОРДЛО в виде Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины (утв., распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2014 г. N 2537-р), в которой принимают участие заместители министров и руководители иных федеральных органов власти России в количестве 21 человек (по количеству задействованных министерств и ведомств) по вопросам управления ОРДЛО.
Кроме сдачи Украины и ее интересов.
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
І ***** з ********* гаваріт!
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12049