 На Альперина снова надели электронный браслет, - адвокат Федур

Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что кто-то из ОГПУ, а может и с самого, прочитал мой пост о "браслете". Прошли сутки и опять прибежали к Вадиму Альперину одевать браслет"... Только что надели", - написал он.

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Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

29 ноября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО - за него внесли залог.

24 января 2020 года Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств Альперина до 23 марта, включая ношение электронного средства контроля (браслет).

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26 января адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что с его подзащитного сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.