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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2945) отставка (2504) Монастырский (17)

 Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский

Если конкретно дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и к его деятельности на сегодня очень пристальное внимание.

"И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

Напомним, Аваков ранее говорил, что Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.

Сам Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, когда почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".

Напомним, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3171997
 
   
 Топ комментарии
 
Больше всего на этом пиарился Президент, пусть уходят вместе.
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Раз идут вбросы о развале Шеремета дела и отставке Авакова, то значит к тому и идет.
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Собаков ще має відповісти за вбивство Сашка Білого Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский - Цензор.НЕТ 790
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Больше всего на этом пиарился Президент, пусть уходят вместе.
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И стопроцентного Рябошапку не забудут.
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Раз идут вбросы о развале Шеремета дела и отставке Авакова, то значит к тому и идет.
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Пока Аваков не уйдёт, "Дело" Шеремета, не розвалится!..
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Да поводов выше крыши - скандал с закупкой рюкзаков, расстрел в Княжичах...
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Собаков ще має відповісти за вбивство Сашка Білого Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский - Цензор.НЕТ 790
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До речі, зеботи перед виборами так любили розповідати про Сашка Білого, але коли Аваков залишився міністром, то одразу забули. А що змінилося? Аваков став іншим? Та ні... А Сашко Білий - дійсно героїчна особистість!
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Когда это дело неожиданно вдруг так развернулось, сразу проскользнула мысль. А не под Авакова ли эта "комбинация". Но то дело такое. Главное что бы виновные были найдены, а самое главное что бы на невинных все не повесили, что бы разыграть очередную многоходовку.
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Президента решили подставить. Но, если уйдет кваков со своей ... , то перекрестимся
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Для того, чтобы уйти самому после фальсификации, нужно иметь совесть и честь.
Хотя.... при их наличии до фальсификации бы и не дошло.
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совість і честь? у Рюкзакова? якби їх був хоч грам то пішов би вже давно, а в його собі це взагалі несумісні речі.
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А если не развалится сфабрикованное дело, тогда надо садить по весне и вместе с гарантом
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Дело по убийству Шеремета развалится - "не тем шьют"... А вот что Аваков уйдёт - сомневаюсь... И не в таком "дерьме" он выплывал, чтобы из-за такой "мелочи", уходить...
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Вот это будет тест для новой команды и президента
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Да "блазенята", вместе с "ГоловБлазнем", уже столько "тестов" "завалили", что одним больше, одним меньше - им, уже, "вшыстко едно...".
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Какой тест они уже тест на проф непригодность прошли с большим минусом
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Смешно Вы написали)) значит профпригодны ?!
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Кратко о "команде" ЗЕ
Особенно умиляет Сивоха и пр.

Якщо справа Шеремета розвалиться - це буде одним із приводів, щоб Аваков пішов, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5741
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Тоже Не в восторге , но хуже, чем предыдущие и уде некуда. Вспомните реву с этим его "украинцы много едят", а кваков, грося ??!
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Тоді хоч українці багато їли, а тепер не тільки міністри не доїдають, а й ще-й їм грошей не вистачає на ще не народжених дітей!.. Якщо справа Шеремета розвалиться - це буде одним із приводів, щоб Аваков пішов, - Монастирський - Цензор.НЕТ 6229
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так я и о том что старых пердунов сменила молодые дарования со знаниями зеро которыми манипулируют старые пердуны и эта молодежь потом будет брошена в топку протестов и негодования людей как клановые жертвы
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Ви цього тупого зрадника порівнюєте із Пецєю? Ви у своєму розумі? Із Овочем його порівнюйте, не більше...
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Падіння промвиробництва за місяць на 7,5% - це хіба не провалений тест? Таке було хіба під час активної фази війни в 2014-2015, коли ми промисловіть Донбасу втрачали!
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Это следствие гениальных реформ парашен ко . Что эти наработают можно будет судить через год-два
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Та я думаю, це вже ці наработалі. Особливо, якщо врахувати, що у 1 і 2 кварталі був хоча б невеликий ріст і виробництва, і ВВП (до 4,6%), а у 3 і 4 кварталі почало падати виробництво, а ВВП в 4 кварталі виріс усього на 2%.

Просто подивіться на розбивку росту ВВП і промвиробництва по кварталах. Я не буду співати Пєті і Гросі дифірамби (як порохоботи) і казати, що 4,6% росту ВВП - це круто, бо при Ющі було стабільно 7-8% упродовж кількох років. Але блін , споганити навіть той мізер, який у нас був у першому півріччі - це блін треба не знаю ким бути!
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Если это дело сфабриковали по политическим причинам то должны быть конкретные прокуроры, следователи, которые должны понести уголовную ответственность.
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"...это будет одним из поводов...", - заявка натурального, полностью сформировавшегося дегенерата.
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сАбаков це людина Петра Поросєнко.Ось такі нові облича у Зелєбоби.
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пока сабаков полезен своим подельникам никуда он не уйдет. В Украине вообще мало что зависит от желаний рядовых граждан ибо они сами довольствуются своим ничтожным положением.
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Передасть нацжон по інвентаризаційній відомості нов(ій)ому главі МВС і на тому його полєзность закінчиться
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нацжоны это малая часть того что у него есть, не нужно недооценивать управителя одной из самых больших военизированных структур в восточной Европе.
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Обостреённое внимание к Шереметовым бомбистам на поминает расследование убийства Бузины.Чётко прослеживаются причинно -следственные связи.Я имею ввиду заказчиков и линию поведения защиты от заказчиков.
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хотелось бы знать позицию Авакова по убийству Керенского.
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😁 і хай розкаже хто замовив і вбив Кеннеді...
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В першу чергу повинен піти у відставку президент і вся його шобла.Це піарщикі, брехуни і наперстникі,які знищують в Україні державний лад. Постійні порушення ними Конституції і Законів України, здача інтересів держави споконвічному ворогу України--фашистській -рашистській росії, розвал економіки і насадження розбрату в суспільстві.
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Х вы выгоните Авакса .он как блоха на собаке ,до смерти при ней .Выберем Петушария , он выгонит .
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Что значит "если". И что относительно Скомороха? Он ведь там явно вышел за рамки полномочий, рекламируя победу "светлых"(то бишь зеленых) сил над...Кем, зебилы?
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Коли це в Україні міністр йшов з посади через те що не здатен виконувати обов'язки чи розвалив роботу? Наївні люди.
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