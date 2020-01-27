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Все про:пожар (3911) смерть (6380) ГСЧС (2449)

 На пожарах в Украине за неделю погибли 50 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 20.01 по 26.01 во время пожаров в Украине погибли 50 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 4 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 458 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 41 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 458 пожаров, спасены на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 491 здания и 42 ед. техники. На пожарах погибли 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 573 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 102 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено более 450 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3171994
 
 
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ПЯТЬДЕСЯТ за НЕДЕЛЮ !!
А вы боитесь коронавируса ...
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ну 50 алконавтов как бе не особые потери
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