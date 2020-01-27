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 Политика Украины
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 "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории: на Донбассе и в Крыму.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. - Ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще с большими усилиями надо пытаться завершить войну, - Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов на Донбассе 26 января

Источник: https://censor.net.ua/n3171991
 
   
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а відведення військ - це повернення територій? кому? агресору?
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Па єтому нада еще сильнее перестать стрелять ? "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ - Цензор.НЕТ 4928
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Тебе с твоего боевого дивана стрелять запретили? Во сцуки эти зебилы!!! "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ - Цензор.НЕТ 1309
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ух ты вовка а отвод войск со своей территории это как
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Так "востановление теритоиальной целосности СССР" и есть решением конфликта судя по действиям зЕ.
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Если власть не будет вдохновлять людей на борьбу своими речами и ДЕЙСТВИЯМИ, то страна обречена на поражение.
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Пятиметровый забор посреди Израиля сильно тебя вдохновил?
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нашей территории возврата это до львова или до границы с федерашкой хотелось уточнить "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности", - Зеленский об агрессии РФ - Цензор.НЕТ 6358 все таки
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По сути это завяление - именно то, что и нужно ***** - вечная война поддерживающая злорадное кацапьё на плаву и в международной политике. Грузия и та ведет себя более умнее, оставив кацапам безмозглых орков из Абхазии которые только и сосут деньги от россйских пенсионеров.
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Победа Зеленского стала окном возможностей. Пролезть в него теперь пытаются все.

Последние пять лет Украина жила в этике Майдана. Победившая в 2014-м улица была этическим камертоном. По нему меряли процессы, сверяли ценности и выносили оценки. Погибшие в Киеве и на Донбассе закрепили своей жертвой новый нравственный стандарт. Пророссийский лагерь оказался вычеркнут из нормы. Просоветская ностальгия - тоже. Те, кто в свое время выбрал лагерь Антимайдана, оказались за бортом.

В рамках этики Майдана Украина пробовала создавать политическую нацию и проводить реформы. Окружала себя символическим частоколом и сооружала пантеон героев. Фейсконтроль начинался с вопроса о принадлежности Крыма и требовал ответа о том, с кем сражается страна на Донбассе. СМИ, отрабатывавшие повестку Москвы, считались маргинальными. Люди, пытавшиеся протащить домайданную этику в постмайданную эпоху - тоже.

Но затем президентом стал Владимир Зеленский. Процесс создания команды которого напоминал водоворот. Эта воронка засасывала самых разных людей - и потому на выходе мы обнаружили лоскутное одеяло. Оно состояло из людей самых разных биографий и взглядов, этических позиций и профессионального опыта. Тест Роршаха на новый лад - «расскажите, какие взгляды у его фракции?».

Бывшие волонтеры соседствуют с адвокатами СССР. Коррупционеры - с антикоррупционерами. Члены команды Азарова и Януковича - с людьми, которые борются за европейские стандарты. Ноев ковчег зашел в парламент, поделил министерства, начал давать интервью и вести Telegram-каналы.

Те, кто в 2014-м оказался не у дел, получили возможность переписать этический стандарт. Или, как минимум, убедили себя в этом. И потому редкая неделя обходится без скандала. Бужанский называет СМИ, поддерживавшие рождение новой Украины, - «одиозными». Дубинский клеймит «соросят» в собственной фракции. Портнов призывает лезть с кулаками на тех, кто спрашивает «Чей Крым».

Глава Офиса президента называет протестные митинги проплаченными. Советник секретаря СНБО ругает «воинствующее меньшинство». Тех, кто призывают защищать Украину, обвиняют в кровожадности.

Характерно, что при Порошенко люди Майдана были не только среди его сторонников, но и среди противников. Пятого главу государства нередко упрекали в том, что он предает и обесценивает жертву тех, кто защищал Украину на улицах и в окопах. Но при этом контур этического стандарта был неизменен. Эдакие контрольные весы, на которых взвешивают поведение и позицию.

Описание реальности было однозначным. Крым аннексирован. Россия - агрессор. Небесная сотня принесла себя в жертву стране. На Донбассе армия противостоит вторжению. «Мир любой ценой» похож на капитуляцию. Бегство от империи предопределяло квоты и ограничения, поддержку украинского языка и культуры. Эстетика не отделялась от этики - а потому тот, кто не мог ответить на вопрос о принадлежности полуострова, получал красную карточку и презумпцию недоверия.

Те, кто этой новой реальностью был недоволен, теперь пытаются взять реванш. Пророссийские СМИ пытаются притворяться респектабельными. Просоветские люди клеймят украинский нарратив. Ответственность за войну пытаются разделить между Киевом и Москвой. Слово «патриот» стараются сделать иронично-презрительным.

Ревизионисты предусмотрели для себя эшелонированную систему оборону. Любую критику обесценивают обвинениями в «проплаченности». Всех несогласных записывают в лагерь «порохоботов». Любой разговор об этике принято переводить на обсуждение политических пристрастий. «С нами несогласны только коррупционеры».

Ставка делается на короткую память украинского обывателя. Потрясения последних лет заботливо стерли у него воспоминания о той бездне, в которую проваливалась страна при Викторе Януковиче. Том самом Януковиче, при котором этический стандарт Украины был ровно таким, о котором ностальгируют реваншисты. Том самом Януковиче, изгнание которого из страны стало поводом для России начать войну.

Скорее всего, в ближайший год мы увидим атаку этих ребят на своих же коллег по властной команде. Всех тех, кого кадровый водоворот Зеленского затянул из лагеря
Майдана в орбиту шестого президента страны. Их будут атаковать за зарплаты, обвинять в антинародных реформах и требовать заменить на крепких хозяйственников. Новые старые очень хотят переделать страну под себя.

А еще они очень боятся проиграть второй раз.(с) Павел Казарин
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Ну так конфликт не будет решен в зелину каденцию точно. Ботоксному надо сдохнуть для начала. А там уже начинать решать. Так что хватит дурковать,клован и отводить войска. Правда есть еще вариант капитуляции. Но он для паяца может закончится плачевно.
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Згідно тому, що ВІН сказав, то заголовок статті мав би бути таким - "Зеленский об территориальной целостности", бо таку країну, як Российская Федерация (Россия) він не назвав.
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