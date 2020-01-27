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 Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила премию "Грэмми". ФОТО

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучший сборник классической музыки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Грэмми", уроженка Украины получила награду в номинации "Лучший сборник классической музыки" с альбомом The Poetry Of Place.

"Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончил на "отлично". Среди его педагогов - Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине", - говорится на сайте Национального симфонического оркестра Украины.

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила премию Грэмми 01

Сейчас Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны.

Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, затем на три года уехала в Израиль, после чего - в Штаты, куда отправилась, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

Она начала учится игре на фортепиано, когда ей было всего 5 лет. И уже к 13 годам получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняв 2 место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

Отметим, триумфатором нынешней "Грэмми" стала 18-летняя американка Билли Айлиш, которая получила сразу шесть статуэток.

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Источник: https://censor.net.ua/p3171990
 
 
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Азазаз, пианистка? А главзебила обошли стороной и он без премии
Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила премию "Грэмми" - Цензор.НЕТ 342
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Достойная смена подросла, но нашего гаранта ей не переплюнуть
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