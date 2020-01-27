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 В Пекине и еще двух городах из-за коронавируса приостанавливают междугородние автобусные перевозки

Власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса с воскресенья вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ.

Аналогичные меры озвучила администрация города Тяньцзин - запрет вступит в действие с понедельника.

Также начиная с 18:00 по местному времени (13:00 мск) в Сиани (провинция Шэньси) приостанавливаются междугородние автобусные перевозки, а также туристические поездки на автобусах. Такие же меры коснутся поездок на такси, кроме тех, что касаются городского аэропорта.

Кроме того, по данным западных СМИ, провинция Шаньдун - с населением около 100 млн человек - вводит запрет на въезд автобусов из других провинций страны. Отправление автобусов на рейсах между городами самого Шаньдуна будет разрешено, если только на автовокзалах можно будет мерить температуру у пассажиров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 80, только за последние сутки скончались 24 человека

В воскресенье также стало известно, что список китайских городов, приостанавливающих междугороднее автобусное сообщение, пополнил Шанхай. Так, городские власти временно запретили автобусам дальнего следования въезжать на территорию Шанхая и покидать ее.

Данные меры в Шанхае вступают в действие незамедлительно.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3171989
 
 
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Висилайте Юлю в Ухань,вона спец по всяких грипах 🙄
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Які дурні ці китайці, от якби мені дали б хоч сто днів покерувать, то я би всіх вилікувала, тим більше досвід такий є (с) ЮВТ
В Пекине и еще двух городах из-за коронавируса приостанавливают междугородние автобусные перевозки - Цензор.НЕТ 7868
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3 процента смертности для вируса это серъезно, есть понятие эпидпорога, если вирус переступит начнется пи..ц, выйдут из строя медики и закончатся лекарства, надеюсь ненаступит
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