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 Политика Украины, За рубежом
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 В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что экономические и геополитические отношения Украины со США находятся на хорошем уровне, и их нужно улучшать, не втягиваясь во внутренние политические процессы.

"Для меня были важны хорошие отношения со США, которые в разные периоды были разными. Я считаю, что выборы (в США. - Ред.) – это сугубо политический вопрос, и точно не вопрос Украины, а вопрос США. Их президент, их народ, выбирайте, кого хотите, мы поддержим ваш выбор", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что когда после его телефонного разговора в сентябре с президентом США Дональдом Трампом стала развиваться "какая-то история", то он делал всё возможное, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос.

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"Потому что между странами, уважающими друг друга, независимости от национальности, вероисповедания, ширины, важности, ядерности или безъядерности, важны отношения только экономические и геополитические. А я считаю, что в этих двух направлениях, экономики и геополитики, у нас со США всё нормально. Вот это "всё нормально" нужно улучшать, но точно не ухудшать", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что текст его разговора с Трампом все читали. "Это популярное чтиво. Я так понимаю, что США могли даже это, как бестселлер, потом продать. Большего, чем там было, мне добавить нечего", - отметил он.

На очередной вопрос журналистов о том, давил ли на него Трамп во время этого разговора, Зеленский ответил, полушутя: "Я в своей жизни о давлении слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я вообще жил с двумя бабушками, и всё время мерил им давление. На меня в принципе очень сложно давить".

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3171988
 
 
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Влаштував Трампу імпічмент і каже всьо нормально. В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7133
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Не зря говорят, что Зеленский самый влиятельный политик. Путин поставил на должность Трампа, а Зеленский снял Трампа. Может быть ещё и посадит его вместо Порошенко.
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"Зеленский указал, что текст его разговора с Трампом все читали.
"Это популярное чтиво. Я так понимаю, что США могли даже это, как бестселлер, потом продать."

Источник: https://censor.net.ua/n3171988

Уже почти криминальное чтиво.
А чем закончится, посмотрим.
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он и его окружение токсичны В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 531 так что бубочку что наездники на ослах что на слонах будут гонять и шпынять
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Брешешь ты, Вова! Соевые идиоты на этом сайте всем скопом заявляют, что все совершенно наоборотВ экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1854, чем ты говоришь, а им я верю!В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 57
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Зеленский геронтофил и жил с двумя бабушками)))

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А почему вовочка не говорит о "давлении третьей бабушки"?
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В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский.
"Наш совместный капитал с Биллом Гейтсом 95 млрд. 748 мл. 345тыс. долларов и 3 456 грн."
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От і чудово що нормально.
Тому бажаю Трампу перемоги над демократами і обрання на другий термін.
Україна від цього лише виграє.
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И этот про бабушек. Если бы у бабушки были половые признаки дедушки,то она была бы дедушкой. Путлерок еще не подогнал эту шутку зеле?
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Підісрати комусь, чи обісратися - кожен дурень може. Зеленський тому приклад. А от зробити хороше, тим більше для всіх - дуже рідко виходить. Не треба плутати дурносміх з хорошим. Сміх на пустому місці - ознака дурачини.
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Америка облегченно вздохнула - Зеленский поддержит ее выбор. Страшно представить, что-бы было, если бы не так...
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