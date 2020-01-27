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 Политика Украины
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Все про:Денисова (556) Крым (22294) Холокост (131) Донбасс (20520)

 Наших граждан притесняют по национальной принадлежности на оккупированных территориях, - Денисова призвала к недопущению повторения трагедий, подобных Холокосту

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество приложить усилия, чтобы не допустить подобных Холокосту трагедий в дальнейшем.

"Холокост - это страшная страница истории человечества, которую нельзя просто перевернуть, не изучив ее уроков. Я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Вечная память жертвам холокоста", - написала Денисова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нацистский режим в течение 12 лет систематически уничтожал еврейский народ. Вследствие целенаправленной политики Гитлера и его сторонников были убиты около 6 млн человек", - добавила украинский омбудсмен.

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"Наши граждане сегодня переживают видоизмененные проявления притеснений по национальной и этнической принадлежности на оккупированных территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма со стороны оккупационных властей. Именно поэтому я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Вечная память жертвам Холокоста", - акцентировала Денисова.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января.

Наших граждан притесняют по национальной принадлежности на оккупированных территориях, - Денисова призвала к недопущению повторения трагедий, подобных Холокосту 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171984
 
   
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Там же нет ваших граждан, там
"Лугандонські бібізяни" (с)
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Высказывания тех кого ты цитируешь зависят от контекста новости. Одни и те же люди способны в соседних ветках писать совершенно противоположные вещи, делая акцент то на одном нюансе, то на другом. Целостная картина мира, во всём его многообразии оттенков, у них отсутствует.

В общем какая новость - такая и сугубо рефлекторная реакция.
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Ага, я и пытаюсь с этим, в меру своих скромных сил, бороться. Акцентирую на это внимание.
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Это верно, именно ради притеснений по нац. признаку ходили на референдумы.
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Зеленских теж частина еврейського наріду. Тому йому можна простити всі його гріхи? Наших граждан притесняют по национальной принадлежности на оккупированных территориях, - Денисова призвала к недопущению повторения трагедий, подобных Холокосту - Цензор.НЕТ 3806
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Всё правильно... Чем поведение теперешней России отличается от поведения нацистской Германии? "Преследование по политическим мотивам"? Есть... Подавление политических свобод..."? Есть... Запрет на митинги и демонстрации..."? Есть... Ущемление по религиозному признаку"? Есть. "Разжигание военной истерии"? Есть..."Захваты чужих территорий и их разграбление"? Есть... "Ксенофобия"? есть... Концлагерей, газовых камер и крематориев нет? Не торопитесь... Будут... Дело времени... ГУЛаг восстановить несложно - остатки лагерей до сих пор, по сибирской тайге, разбросаны... Правильно было сказано - "СССР не победил фашизм в 45-м... Он его "усыновил"...
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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ЦРУ ще п'ятнадцять років тому відкрило архіви які стосуються нацюків. Тепер їх оприлюднило......
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Денисова дура, именно холокост на Печерских пагорбах как раз не помешал бы.
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Бреше і не червоніє.
Не знаю як там з цим в ЛДНР, а в Криму щось не помічав і не чув.
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Сама бы не додумалась..кто-то ей методичку сырую подсунул
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