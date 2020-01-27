 Наших граждан притесняют по национальной принадлежности на оккупированных территориях, - Денисова призвала к недопущению повторения трагедий, подобных Холокосту

"Холокост - это страшная страница истории человечества, которую нельзя просто перевернуть, не изучив ее уроков. Я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Вечная память жертвам холокоста", - написала Денисова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Нацистский режим в течение 12 лет систематически уничтожал еврейский народ. Вследствие целенаправленной политики Гитлера и его сторонников были убиты около 6 млн человек", - добавила украинский омбудсмен.
"Наши граждане сегодня переживают видоизмененные проявления притеснений по национальной и этнической принадлежности на оккупированных территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма со стороны оккупационных властей. Именно поэтому я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Вечная память жертвам Холокоста", - акцентировала Денисова.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января.
"Лугандонські бібізяни" (с)
В общем какая новость - такая и сугубо рефлекторная реакция.
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
Не знаю як там з цим в ЛДНР, а в Криму щось не помічав і не чув.