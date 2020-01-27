 Наших граждан притесняют по национальной принадлежности на оккупированных территориях, - Денисова призвала к недопущению повторения трагедий, подобных Холокосту

"Холокост - это страшная страница истории человечества, которую нельзя просто перевернуть, не изучив ее уроков. Я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Вечная память жертвам холокоста", - написала Денисова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нацистский режим в течение 12 лет систематически уничтожал еврейский народ. Вследствие целенаправленной политики Гитлера и его сторонников были убиты около 6 млн человек", - добавила украинский омбудсмен.

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"Наши граждане сегодня переживают видоизмененные проявления притеснений по национальной и этнической принадлежности на оккупированных территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма со стороны оккупационных властей. Именно поэтому я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Вечная память жертвам Холокоста", - акцентировала Денисова.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января.