 Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в вопросах управления, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
По словам Голика, который сослался на официальное заявление DB, сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.
"Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали", - сообщил он.
Ранее советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что подписание меморандума с Deutsche Bahn означает, что процесс реформирования "Укрзализныци" и приведения ее к европейским стандартам запущен.
а не лучше сразу купить пару другую
новых электровозов
восстановить заводы и производить своё
трудно с ихней ментальностю понять нас у них
,,если положено забить гвоздь то его
обязательно забьют, у нас то молотка нет
то гвоздей нет то попы нет,,