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Все про:Укрзализныця (1795) Голик Юрий (62) Deutsche Bahn (2)

 Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в вопросах управления, - советник премьера Голик

Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах. 22 января 2020 года соответствующее соглашение было подписано в Давосе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По словам Голика, который сослался на официальное заявление DB, сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.

"Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали", - сообщил он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что подписание меморандума с Deutsche Bahn означает, что процесс реформирования "Укрзализныци" и приведения ее к европейским стандартам запущен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3171982
 
 
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вопрос во сколько обойдётся ,,помощь ,,
а не лучше сразу купить пару другую
новых электровозов
восстановить заводы и производить своё
трудно с ихней ментальностю понять нас у них
,,если положено забить гвоздь то его
обязательно забьют, у нас то молотка нет
то гвоздей нет то попы нет,,
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