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 Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление своего бывшего советника по национальной безопасности президента Джона Болтона о блокировке военной помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, включая Байдена. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, то это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

Вместе с тем президент США заявил, что украинская сторона не видит здесь давления и проблем.

"Стенограммы моих звонков с президентом Зеленским - необходимые доказательства, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Текже, я встретился с президентом Зеленским в ООН (демократы сказали, что я никогда не встречался) и предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований - и намного раньше графика. Я также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая Администрация", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена, - NYT

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171980
 
 
 Топ комментарии
 
Ці нікчемні демократи вже звиваються як вужі на сковорідці. Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена - Цензор.НЕТ 5116
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А зачем Помпео звонил зеленских и спрашивал, чьто он делает в Омане?
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Они признались,что давили на Трампа,чтобы не давил на Зеленского.Так и кто на кого давил?А давайте-ка черновик своей книги о образовании дем.партии плантаторами и впоследствии ккклановцами я вначале отправлю в сенат для одобрения и уже потом опубликую.Байданутые уже настолько отупели,что собственную вонь не ощущают.
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А зачем Помпео звонил зеленских и спрашивал, чьто он делает в Омане?
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Ці нікчемні демократи вже звиваються як вужі на сковорідці. Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена - Цензор.НЕТ 5116
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Дерьмократы ето прокремлевские пид***расы
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Нехай сидять там доки не закінчиться епідемія.
А то чого доброго занесуть цю заразу ще й на Україну.
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"на Украину"

"Хорошо, что свинособаки придумали свое НА Украину.
Сразу видно кто есть кто без всяких объяснений." (с)




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"На Україні" було ще за часів Т.Г.Шевченка.
Це вже ублюдки придумали "в".
А уподаблюватись ублюдкам чи навіть петюнцям - себе не поважити.
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Чим далі, тим більше палиться кацап?, підкацапник? .

При Шевченку Україна не була незалежною країною.
Ще до 2008 року навіть пуйло казав "В Україні...", але потім йому дуже вже імперіалізм засвербів і він перейщов виключно на "на Украине..."
Ублюдкам це подобається.
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Вопрос о расследовании корупции ставился тогда,когда ещё Зеленский не был Президентом,а импичмент обьявлен по телефонному разговору Трампа и Зеленского.Где логика у ослов?https://www.dw.com/
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Запасайтесь масками-черновиками Болтона.Трамп короной економику Китая вот ганяет-может пригодятся.
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Було б дуже дивно, якби Трамп цю заяву Болтона не спростував.
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Мы больше интересуемся Трампом и Болтоном, чем платежками за транспортировку газа.
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щас примут закон о дезинформации вообще больше ничем интересоваться не будем
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О, как!!! Профессиональные "песни" из серии "настамнет"!!! "Наставник, ведь, "тот самый...". Трамп уже так заврался, что даже если скажет, что "вода - мокрая...", люди сомневаться начнут...
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всё верно, молодец. ничего демократам не обломится.
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Что то больше верится Болтону чем етому рыжему пиз***ну
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