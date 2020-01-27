 Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, включая Байдена. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, то это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

Вместе с тем президент США заявил, что украинская сторона не видит здесь давления и проблем.

"Стенограммы моих звонков с президентом Зеленским - необходимые доказательства, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Текже, я встретился с президентом Зеленским в ООН (демократы сказали, что я никогда не встречался) и предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований - и намного раньше графика. Я также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая Администрация", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена, - NYT

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.