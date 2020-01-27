 Местные выборы в Украине состоятся в конце октября при любых условиях, - замглавы фракции "СН" Кравчук

"Выборы состоятся в конце октября при любых условиях – независимо от того, будут ли внесены изменения в Конституцию", – сообщила народный депутат Украины, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
Кравчук напомнила, что избирательный процесс стартует 5 сентября, соответственно, депутатам необходимо принять закон о децентрализации до этой даты (согласно законодательству, в ходе предвыборной кампании нельзя вносить никаких изменений в Конституцию).
По ее мнению, успеть принять закон до 5 сентября – вполне реально.
"У нас есть возможность, и по времени мы успеваем. Изменения в Конституцию голосуются на двух сессиях. Третья сессия стартует в начале февраля и нам нужно направить (текст законопроекта. – Ред.) в Конституционный суд, получить конституционное заключение и проголосовать в первом чтении – это 226 голосов. А сразу в начале четвертой сессии, которая стартует в начале сентября, нужно принять этот закон конституционным большинством (300 голосов. – Ред.)", – пояснила Кравчук.
вместо клоунов выберут себе опоблок...
Да да, вы агитируете за опоблок, делая это осознано или нет!
просто я понял что у нарида Украины большая потребность прикончить свое государство...
а опоблок это самая быстрая дорога в сочетании с Клоунами в топ управлении...
А цена газа для украинцев на хабе ОПГ "Нафтогаз" продолжает расти.
К 6,91 грн за куб. м. добавляется 1,248 грн за куб. м. в виде надбавки за транс газа
Потім: в Україні нема конкуренції серед постачальників для населення та для комун.теплоенерго. Тут - лише один постачальник (поки що).
"Ты поучи жену щи варить. Я ещё ничего не решил" - http://цитаты-из-фильмов.рф/phrases/1/15/
Ох і помічників з"явилось у РФ.
А на каналах Медведчука йде критика Зюзі по всім напрямкам.
Навіть комар носа не підточить.
Багоходовочка Путіна розпочата агентом російських спецслужб Порошенко має бути завершенна в раніше обговорені строкі - за мінськими угодами...