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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1265) децентрализация (487) Кравчук Евгения (20)

 Местные выборы в Украине состоятся в конце октября при любых условиях, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Местные выборы в Украине состоятся в последнее воскресенье октября 2020 года в любом случае, даже если Верховная Рада не успеет принять закон о децентрализации.

 "Выборы состоятся в конце октября при любых условиях – независимо от того, будут ли внесены изменения в Конституцию", – сообщила народный депутат Украины, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Кравчук напомнила, что избирательный процесс стартует 5 сентября, соответственно, депутатам необходимо принять закон о децентрализации до этой даты (согласно законодательству, в ходе предвыборной кампании нельзя вносить никаких изменений в Конституцию).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Децентрализация будет завершена к концу года, - замглавы фракции "СН" Кравчук

По ее мнению, успеть принять закон до 5 сентября – вполне реально.

"У нас есть возможность, и по времени мы успеваем. Изменения в Конституцию голосуются на двух сессиях. Третья сессия стартует в начале февраля и нам нужно направить (текст законопроекта. – Ред.) в Конституционный суд, получить конституционное заключение и проголосовать в первом чтении – это 226 голосов. А сразу в начале четвертой сессии, которая стартует в начале сентября, нужно принять этот закон конституционным большинством (300 голосов. – Ред.)", – пояснила Кравчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3171978
 
 
 Топ комментарии
 
Лугандонські бібізяни теж братимуть участь в виборах?
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Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3622 с чего бы это?

вместо клоунов выберут себе опоблок...
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Лугандонські бібізяни теж братимуть участь в виборах?
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судя по ходу действий Зе и Ко, они будут участвовать, а вот переселенцам так и не дадут права голоса Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3972
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Интересно, а где "Лугандонські бібізян" заканчиваются? За 0м блокпостом боевиков? За границей Луганской и Донецкой областей, по Днепру?
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ЛуганДон, це ОРДЛО. Вони і живуть в тому зоопарку.
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От і побачимо порозумнішали наші громадяни чи ні...
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с чего бы это?

вместо клоунов выберут себе опоблок...
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Прикольно комент удалили.
Да да, вы агитируете за опоблок, делая это осознано или нет!
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да совсем нет... - не агитирую...
просто я понял что у нарида Украины большая потребность прикончить свое государство...
а опоблок это самая быстрая дорога в сочетании с Клоунами в топ управлении...
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Да я извиняюсь, я имел ввиду не Вас, но мой коментарий удалили, а агитаторов, которые пишут следующее содержание: Указывают, что они сторонники кпримеру, Порошенко, оскорбляют оппонента (называя дебилом или аналогичным словом) и указывают на очевидный промах власти. Как следствие это агитация за Опоблок, т.к. Не будут люди поддерживать того, кто их оскорбляет, а их симпатии перетекают, к "опытным управленцам"
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Цена газа на крупнейшем евро. хабе в Нидерландах продолжает падать и опустилась до уровня в $117 за тысячу куб. м.
А цена газа для украинцев на хабе ОПГ "Нафтогаз" продолжает расти.
К 6,91 грн за куб. м. добавляется 1,248 грн за куб. м. в виде надбавки за транс газа
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"Цена газа на крупнейшем еврохабе в Нидерландах" - це оптова ціна, не путай. В роздріб - до 50% дорожче.
Потім: в Україні нема конкуренції серед постачальників для населення та для комун.теплоенерго. Тут - лише один постачальник (поки що).
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Більшість наших громадян це тупа біомаса!
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хто вона така, щоб обіцяти? Беня ще нічого не вирішив.
"Ты поучи жену щи варить. Я ещё ничего не решил" - http://цитаты-из-фильмов.рф/phrases/1/15/
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А я бы все-таки не писал "при любых условиях" - сделал бы ремарочку про форс-мажор.
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Вы землю сначала переживите. А уж потом обещания раздавайте.
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Странно...Уже столько статья висит, а еще до сих пор ни единого вангователя, что партия сывочолого гэтьмана наберет 146% на предстоящих выборах.Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3144
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А ты больше жалоб пиши на административу форума , зебота. Авось поможет твоему главзебилу в памперсы не так жиденько класть😁😁😁
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Слыш, "главзебил", хочу тебя расстроить: я ни за пэсов, ни за тюлек, ни за попоблоковцев, ни за "главзебилов" никогда не голосовал и голосовать не буду - я не из вашего стада идиотов, голосующих за тех, кто 29 лет грабит Украину.
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Все йде по плану *****.
Ох і помічників з"явилось у РФ.
А на каналах Медведчука йде критика Зюзі по всім напрямкам.
Навіть комар носа не підточить.
Багоходовочка Путіна розпочата агентом російських спецслужб Порошенко має бути завершенна в раніше обговорені строкі - за мінськими угодами...
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