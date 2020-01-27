 "Мы сохраняем бдительность", - Госдеп об очередном ракетном обстреле посольства США в Багдаде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает CNN.
"Мы в курсе сообщений о ракетном обстреле международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - сообщил дипломат.
По его словам, ситуация в сфере безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу для США.
"Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.
Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов Америки в Ираке снова подверглось обстрелу с реактивной артиллерии.
В "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и посольства иностранных государств, в воскресенье, 26 января, упали пять ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня советского производства. Три реактивных снаряда упали на территории посольства США, один из них попал в ресторан дипломатической миссии.
скоро нам всем пипец....
"сохраняем бдительность" - адовый Ад...
в 1500-1600 годах туда ринулось все отребье со старого света
убийцы, мошенники, аферисты и дегенераты всех мастей
вот и наплодили выродков , а весь мир отхлебывает теперь