 "Мы сохраняем бдительность", - Госдеп об очередном ракетном обстреле посольства США в Багдаде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает CNN.

"Мы в курсе сообщений о ракетном обстреле международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - сообщил дипломат.

По его словам, ситуация в сфере безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу для США.

"Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов Америки в Ираке снова подверглось обстрелу с реактивной артиллерии.

В "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и посольства иностранных государств, в воскресенье, 26 января, упали пять ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня советского производства. Три реактивных снаряда упали на территории посольства США, один из них попал в ресторан дипломатической миссии.