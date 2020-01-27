EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  2996  15
Все про:Госдепартамент США (1004) Ирак (278) обстрел (8634) посольство (590) США (16081)

 "Мы сохраняем бдительность", - Госдеп об очередном ракетном обстреле посольства США в Багдаде

Представитель пресс-службы Государственного департамента США прокомментировал атаку на дипломатическое представительство США в Багдаде, в результате которой ракеты упали на территорию посольства, а также призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает CNN.

"Мы в курсе сообщений о ракетном обстреле международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - сообщил дипломат.

По его словам, ситуация в сфере безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу для США.

"Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова отправить 20 военнослужащих для участия в миссии НАТО в Ираке, - вице-премьер Кулеба

Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов Америки в Ираке снова подверглось обстрелу с реактивной артиллерии.

В "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и посольства иностранных государств, в воскресенье, 26 января, упали пять ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня советского производства. Три реактивных снаряда упали на территории посольства США, один из них попал в ресторан дипломатической миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3171977
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы сохраняем бздительность"
 показать весь комментарий
 
чурбани достріляються, поки Американці їх не спалять там...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чурбани достріляються, поки Американці їх не спалять там...
 показать весь комментарий
 
 
импотенты и ничтожества зеленские правят миром....

скоро нам всем пипец....

"сохраняем бдительность" - адовый Ад...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А нічого сунути носа у внутрішні справи інших країн!
 показать весь комментарий
 
 
То що, тепер можна обстріляти посольство расєйки? Ти дозволяєш?))
 показать весь комментарий
 
 
Є навіть ціла територія, населена такими американофобами. Дехто називає ту територію країною, проте МакКейн чітко і правильно назвав її- бензоколонка))
 показать весь комментарий
 
 
Ему сейчас поди нелегко, под импичментом
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
омэрика фуфлоооооооооооооооооо
в 1500-1600 годах туда ринулось все отребье со старого света
убийцы, мошенники, аферисты и дегенераты всех мастей
вот и наплодили выродков , а весь мир отхлебывает теперь
 показать весь комментарий
 
Дегенераты живут за поребреком... ходят срать под забор.жрут валежник и бухают огуречный лосьен.и это называется рузький мир.
 показать весь комментарий
 
 
докатились штаты..."они просто упали"....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх