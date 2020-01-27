 Двое украинских воинов погибли, еще двое - получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщается, семь обстрелов по позициям украинских сил были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- дважды неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов;

- рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, также осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- два раза неподалеку от Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем;

- дважды рядом с населенным пунктом Новотошковское - 8 мин из 120-мм миномета;

- неподалеку от Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

"Вчера, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.