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 Происшествия, За рубежом
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Все про:вирус (131) Китай (1048)

 Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 80, только за последние сутки скончались 24 человека

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус может передаваться в инкубационный период, - глава Нацкомиссии здравоохранения КНР Цзяовей

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3171973
 
 
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Доэксперементировались в своих лабораториях,уроды.
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Мда... Я завжди мріяв про зомбіапокаліпсис....
А тут тричі чхнув і вмер....
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Ви бачите його початок. Нестача якісної їжі та води, голод, катаклізми, війни та катастрофи ((( І це за якихось останніх 10-20 років
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Судячи з проценту вилікуваних- і це при всій медичній допомозі- голод нікому не загрожує. В результаті масштабної епідемії виживатиме один із тисячі.
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В эпидемию не верю. Но количество скотов по всему миру уже начинает раздражать. Так что не жалко
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А ви певно вважаєте себе взірцем людини?
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Логичный вопрос)) Нет, не считаю. Но я никогда ни к кому не лезу, не ворую и стараюсь с уважением относиться к людям. Но это все не работает. К тому же я не берусь никого судить и решать, кому жить или умирать.
Посмотрите, к чему привела доброжелательность Украины
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А я хотіла, щоб на Землі всі жили в достатку і здоров*ї, були щасливі, щоб не було воєн і голоду ...
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А я надлишком оптимізму якось ніколи не міг похвалитися....
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Я якось не парюсь цим. Все в руках Божих, на все Його воля.
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А не приходила до Вас думка, що першими зомбі стануть якраз ті, хто мріяв про зомбіапокаліпсис?
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Скажу честно, слишком много людей на Земле. Причем большинство- необразованные, агрессивные, нечистоплотные варвары. Ситуация меняется к худшему с невероятной скоростью.
Нужно честно начать говорить об ограничении рождаемости
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Это становится весьма навязчивым, что раздражает. Если не Гончарук, то Милованов, если не Милованов, то Бородянский и коронавирус. Ну, ладно. Пишите. Я подобные изыски более не комментирую.
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Настануть часи коли живі будуть заздрити мертвим.
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Так... Ану не мешайте разводить панику! Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 80, только за последние сутки скончались 24 человека - Цензор.НЕТ 54
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😆 да, какой-то массовый психоз начался
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За добу 2-200, 2-300. Оце біда. Коментарі закриті. А зрадник шляється по Польщі.
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