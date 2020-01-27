 Коронавирус может передаваться в инкубационный период, - глава Нацкомиссии здравоохранения КНР Цзяовей

Глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей сказала на пресс-конференции в Пекине, что о природе коронавируса пока известно мало, и трудно предсказать, какие именно риски связаны с его мутацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Она добавила, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-2003 годах.
Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, бороться с его распространением в таком случае значительно сложнее.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.
This article from @initiumnews, which includes interview with a cremation center in Wuhan: just one night at one center, they cremated more than 30 bodies, most of which were directly from hospitals died from "pneumonia" but never had a chance to be diagnosed as #2019nCoV.
The article also reveals how the Wuhan CDC and authorities pressured doctors to not talk about the new mysterious pneumonia when some doctors first noticed it as early as mid Dec 2019.