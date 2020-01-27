EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  984  25
Все про:вирус (131) Китай (1048)

 Коронавирус может передаваться в инкубационный период, - глава Нацкомиссии здравоохранения КНР Цзяовей

Китайские власти заявили, что коронавирус 2019-nCoV все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку, поэтому число заразившихся будет расти.

Глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей сказала на пресс-конференции в Пекине, что о природе коронавируса пока известно мало, и трудно предсказать, какие именно риски связаны с его мутацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Она добавила, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-2003 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук

Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, бороться с его распространением в таком случае значительно сложнее.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

Также читайте: Зеленский поручил Минздраву усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3171971
 
 
 Топ комментарии
 
Зє!льона плєсєнь поборола всє віруси і балєзні аднім махом - нада просто пєрєстать балєть
 показать весь комментарий
 
нє пінайтє палітічєскій труп
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а з носа тече (гострий риніт) - на відміну від грипу
 показать весь комментарий
 
интересный последний из перечисленных путь заражения... зелебобикам и прочим любителям жрать дерьмо нужно напрячься....
 показать весь комментарий
 
Чтобы закрыть Китай - тебе надо встать с дивана для начала.
 показать весь комментарий
 
ото шоп Богдан привіз та подарував Зє!білу!!!
 показать весь комментарий
 
і шоп вся Зє!льона плєсєнь виздохла!
 показать весь комментарий
 
Я вижу, что порохоботы деградируют просто таки с космической скоростью.
 показать весь комментарий
 
тут сірйознєйє - флю і маска не поможе
 показать весь комментарий
 
На терафлю баба Йуля неплохо состояние нажила. На сотни миллионов было закуплено просроченого индийского гавна которое потом еще несколько лет утилизировали.
 показать весь комментарий
 
воно без злого умисла - просто жити хоче
 показать весь комментарий
 
правда, якшо про форми жизні, то вірус - це форма смерті
 показать весь комментарий
 
Рузькимир намного опаснее вирус, от которого погибли уже десятки тысяч украинцев и сотни тысяч стали онвалидами и передается даже через телевизор. Почему то нам с етим вирусом власть предлагает смириться. Смиритесь и с коронавирусом, дебилы. А еще лучше надо просто перестать лечиться и договориться с ним.
 показать весь комментарий
 
похоже пипец близко http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118732/kitajskij-koronavirus-na-samom-dele-boevoj-virus-vyrvavshijsya-iz-laboratorii-v-ukhani.shtml
 показать весь комментарий
 
_А кетайская компартия рассказывает басни про... 2000 заболевших. Изолируя при этом 50 млн. человек! Только вдумайтесь в сюда! Пятьдесят. Миллионов.
 показать весь комментарий
 
власти Китая скрывали это как минимум с середины декабря (ссылка)

This article from @initiumnews, which includes interview with a cremation center in Wuhan: just one night at one center, they cremated more than 30 bodies, most of which were directly from hospitals died from "pneumonia" but never had a chance to be diagnosed as #2019nCoV.

The article also reveals how the Wuhan CDC and authorities pressured doctors to not talk about the new mysterious pneumonia when some doctors first noticed it as early as mid Dec 2019.
 показать весь комментарий
 
Возможно просто недооценили масштаб эпидемии. Говорят, что изначально заразу подхватили от летучих мышей. Такие вещи в природе происходят, но обычно на том все и заканчивается, потому как инфицированный человек не может передать вирус другому человеку. А когда поняли, что вирус мутировал и приобрел возможность передаваться от человеку к человеку, начали бить тревогу.
 показать весь комментарий
 
Зє!льона плєсєнь поборола всє віруси і балєзні аднім махом - нада просто пєрєстать балєть
 показать весь комментарий
 
 
Сами намутили в своем "институте вирусологиии" в Ухане-сами хлебают. Но им то пох,их миллиард. А если зараза пойдет маршем по планете?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх