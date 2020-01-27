 Коронавирус может передаваться в инкубационный период, - глава Нацкомиссии здравоохранения КНР Цзяовей

Глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей сказала на пресс-конференции в Пекине, что о природе коронавируса пока известно мало, и трудно предсказать, какие именно риски связаны с его мутацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Она добавила, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-2003 годах.

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Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, бороться с его распространением в таком случае значительно сложнее.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

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