EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  509  7
Материалы по теме:
Все про:Россия (74820) США (16081) Трамп (2768)

 В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР

Президент США Дональд Трамп в 2018 году интересовался, как долго Украина сможет сопротивляться российской агрессии без помощи США.

Это произошло на встрече с донорами, среди которых были партнеры его личного адвоката Руди Джулиани, которым позже были предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Как долго они продержатся в борьбе с Россией?" - слышен голос Трампа на аудиодорожке видеозаписи, после чего он призывает уволить посла США в Украине Мари Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обвинил Обаму в задержке помощи Украине

Полная видеозапись 80-минутного ужина в Trump Hotel в Вашингтоне была получена в субботу агентством Associated Press. Выдержки из нее впервые были опубликованы в пятницу АВС News. Людей видно только в некоторых частях записи.

Запись противоречит заявлениям президента о том, что он не знаком с сотрудниками Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Запись появилась в то время, когда демократы призывают к вызову свидетелей и представление доказательств в ходе слушаний в рамках процедуры импичмента в Сенате.

На записи слышен голос, похожий на голос Парнаса, который говорит: "Самая большая проблема, с которой, как мне кажется, мы должны начать - это избавиться от посла".

Позже этот же голос говорит Трампу: "Она, по сути, ходит и говорит всем: Подождите, его подвергнут импичменту. Просто подождите".

Также читайте: Американские следователи допросили сотрудников посольства США в Украине по делу возможной слежки за Йованович, - СМИ

Трамп отвечает: "Избавьтесь от нее! Избавьтесь завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Уберите ее. Ладно? Сделайте это".

Тема Украины возникла в контексте разговора об энергетических рынках. Человек с голосом, похожим на голос Парнаса, говорил об участии в покупке украинской энергетической компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3171970
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вот ето зашквар рыжей дохлой белки
 показать весь комментарий
 
 
В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР
_Ну так! У оно ведь перед путлером обязательства. И помощь уже было заморозил но всякие гады шум подняли!
 показать весь комментарий
 
Иди купи мозги ЗЕбот . Деньги получаемые из США в виде помощи ваши олигархи пилили вместе с политиками из Демпартии США . В часности Байден и Ненси Пелоси через своих сынишек мыли миллионы при использовании Барисмы .
 показать весь комментарий
 
Україну здали. Вороги зовнішні та внутрішні. Зє!льона плєсєнь прислужуйє ***** в дєлє рєставрації московськой імпєрії!!!
 показать весь комментарий
 
Тут не имеет значение была помощь или нет Украина продержалась до избрания Зеленского . Перестали стрелять и отвели войска получив $700 миллионов от налогоплательщиков США .
 показать весь комментарий
 
перестали стрелять и ничего не поменялось для жителей Украины, так какая разница? можно стрелять а можно не стрелять и от этого ничего не меняется для всех кроме стреляющих
 показать весь комментарий
 
Рыжий не политик. Он - жулик в крупных масштабах. В числе его фанатов - неонацисты, симпатизирующие русне. Он просто вычисляет проценты под сл. выборную кампанию. Он не Американский националист - он просто хочет быть американским фюрером.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх