 В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР

Это произошло на встрече с донорами, среди которых были партнеры его личного адвоката Руди Джулиани, которым позже были предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Как долго они продержатся в борьбе с Россией?" - слышен голос Трампа на аудиодорожке видеозаписи, после чего он призывает уволить посла США в Украине Мари Йованович.

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Полная видеозапись 80-минутного ужина в Trump Hotel в Вашингтоне была получена в субботу агентством Associated Press. Выдержки из нее впервые были опубликованы в пятницу АВС News. Людей видно только в некоторых частях записи.

Запись противоречит заявлениям президента о том, что он не знаком с сотрудниками Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Запись появилась в то время, когда демократы призывают к вызову свидетелей и представление доказательств в ходе слушаний в рамках процедуры импичмента в Сенате.

На записи слышен голос, похожий на голос Парнаса, который говорит: "Самая большая проблема, с которой, как мне кажется, мы должны начать - это избавиться от посла".

Позже этот же голос говорит Трампу: "Она, по сути, ходит и говорит всем: Подождите, его подвергнут импичменту. Просто подождите".

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Трамп отвечает: "Избавьтесь от нее! Избавьтесь завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Уберите ее. Ладно? Сделайте это".

Тема Украины возникла в контексте разговора об энергетических рынках. Человек с голосом, похожим на голос Парнаса, говорил об участии в покупке украинской энергетической компании.