 В России решает только Путин, поэтому Зеленский должен с ним встречаться, - Кулеба

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы знаем, что в России решает президент Путин, у них нет демократии, там все решает один человек, то нет другого пути решения вопроса, как разговор с президентом Путиным. Бояться нужно не разговоров с Путиным. Бояться нужно, с чем ты идешь на разговор с Путиным. Я думаю, что вся страна увидела - президент Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позиции", - сказал Кулеба.
Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин встречались однажды - на полях саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Вторая их встреча могла состояться 23 января в Израиле, но этого не произошло: представитель Кремля Дмитрий Песков назвал среди причин отказ Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.
мерзота ЗеБільна.
Общество 26-янв, 20:529 1 542 0
У Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства. О существовании этих дел в эфире "Прямого" заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.
«Были разного рода заявления. Речь не идет только о делах Майдана. Были дела о том, что этот сам Майдан вроде был государственным переворотом. Эти производства есть, и они, по-моему, есть даже в производстве ГБР. Я не знаю, их считают делами Майдана или нет. Но заявления подавались нашими коллегами из адвокатского объединения Aver Lex, насколько я читал в свое время в интернете. Это то же объединение, где работал адвокат Александр Бабиков», - сказал Головань.
На данный момент Бабиков является первым заместителем главы ГБР.
По словам Игоря Голованя, бывший глава ГБР Роман Труба и начальник следственного отдела ГБР Олег Корецкий делают все, чтобы вернуть Украину в сферу влияния Российской Федерации.
«Я думаю, что господин Труба - уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела.
Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет.
Поэтому Россия - это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие как Труба или господин Корецкий естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное, чтобы в меру своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России», - сказал правозащитник.
Как сообщалось ранее, адвокаты семей погибших участников Майдана и сами родственники Небесной Сотни требуют сменить главу отдела ГБР по делам Революции Достоинства Александра Буряка.