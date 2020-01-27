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 Политика Украины
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 В России решает только Путин, поэтому Зеленский должен с ним встречаться, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин должны встречаться.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы знаем, что в России решает президент Путин, у них нет демократии, там все решает один человек, то нет другого пути решения вопроса, как разговор с президентом Путиным. Бояться нужно не разговоров с Путиным. Бояться нужно, с чем ты идешь на разговор с Путиным. Я думаю, что вся страна увидела - президент Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позиции", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новогоднее поздравление Зеленского Путину было "дипломатическим маневром", - вице-премьер Кулеба

Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин встречались однажды - на полях саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Вторая их встреча могла состояться 23 января в Израиле, но этого не произошло: представитель Кремля Дмитрий Песков назвал среди причин отказ Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Источник: https://censor.net.ua/n3171967
 
 
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Так, зобов'язаний. І взасос, взасос...(((

В России решает только Путин, поэтому Зеленский должен с ним встречаться, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9449
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Зусилля по закінченню війни по уявленням шмарклі - це виведення наших захисників у чисте поле, не відповідати на постріли, на смерті наших вояків, здача України азіопський обісРашці, впасти на коліна перед пуйлом...

мерзота ЗеБільна.
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почитав коменти на фейсбуку Зе , таке враження що скоро тих хто голосував за шмарклю треба буде вносити в червону книгу як вимираючий вид
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Адвокат: ГБР открыло дело о признании Майдана «государственным переворотом»
Общество 26-янв, 20:529 1 542 0

У Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства. О существовании этих дел в эфире "Прямого" заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

«Были разного рода заявления. Речь не идет только о делах Майдана. Были дела о том, что этот сам Майдан вроде был государственным переворотом. Эти производства есть, и они, по-моему, есть даже в производстве ГБР. Я не знаю, их считают делами Майдана или нет. Но заявления подавались нашими коллегами из адвокатского объединения Aver Lex, насколько я читал в свое время в интернете. Это то же объединение, где работал адвокат Александр Бабиков», - сказал Головань.

На данный момент Бабиков является первым заместителем главы ГБР.

По словам Игоря Голованя, бывший глава ГБР Роман Труба и начальник следственного отдела ГБР Олег Корецкий делают все, чтобы вернуть Украину в сферу влияния Российской Федерации.

«Я думаю, что господин Труба - уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела.

Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет.

Поэтому Россия - это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие как Труба или господин Корецкий естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное, чтобы в меру своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России», - сказал правозащитник.

Как сообщалось ранее, адвокаты семей погибших участников Майдана и сами родственники Небесной Сотни требуют сменить главу отдела ГБР по делам Революции Достоинства Александра Буряка.
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коли зеленського застукають на якомусь сексзашкварі з ****** - згадайте, що все починалось з простої розмови по телефону...
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