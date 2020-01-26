 Один из самых знаменитых спортсменов современности Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Вертолет Sikorsky S-76, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение в Калабасасе, штат Калифорния. На борту находились 5 человек, все они погибли, как сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса.
Бывшему игроку сборной США по баскетболу и клуба "Лос-Анджелес Лэйкерс" был 41 год.
Накануне трагедии, 25 января, нынешний лидер "Лос-Анджелес Лэйкерс" ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта, который занимал третье место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Брайант одним из первых поздравил Джеймса с его достижением.
Когда сдохнешь смотри чтобы хоть три калека пришли тебя в земельку закопать, чучело
Небо не площадка, ошибки не прощаются. Людей жаль.
Только и слышно какие все жертвы несчастные, а ведь вероятно что все было по взаимному согласию. Это уже потом начинают лепетать, что меня изнасиловали и т.д.
Потом быстро денег получили за молчание и все, пропадают.
Великий баскетболист был.
У Коби остались три дочери, младшей всего 3 года.
Вечная память
В декабре 2017 года, в знак уважения и заслуг перед клубом, Лейкерс вывели из обращения оба - 8-й и 24-й - номера Кобе Брайанта. Брайант стал 10-м игроком в истории Лейкерс, чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера.
У Брайанта была успешная карьера ещё в школе, когда играл за Лауэр Мерион. Там он был признан лучшим баскетболистом среди школьников страны.
Так же школьная майка Коби Брайанта с №33, выведена из обращения в школе Лауэр Мерион.
Брайант с дочерью:
https://twitter.com/i/status/1221540848808210432