 Один из самых знаменитых спортсменов современности Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Вертолет Sikorsky S-76, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение в Калабасасе, штат Калифорния. На борту находились 5 человек, все они погибли, как сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса.

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Бывшему игроку сборной США по баскетболу и клуба "Лос-Анджелес Лэйкерс" был 41 год.

Накануне трагедии, 25 января, нынешний лидер "Лос-Анджелес Лэйкерс" ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта, который занимал третье место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Брайант одним из первых поздравил Джеймса с его достижением.