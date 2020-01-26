EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Здоровье
  399  17
Все про:вирус (131) Китай (1048) Гончарук_Алексей (590)

 Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук

На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы. "Мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания. С сегодняшнего дня, с 26 января, в аэропорту "Борисполь" все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Проверяют абсолютно всех пассажиров - и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Китай

Гончарук отметил, что сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая - на нем было 150 человек - ни одного человека с признаками заболевания не выявили, все допущены на территорию Украины.

По словам главы правительства, все животные, ввозимые в Украину, также проходят обязательный специальный обзор ветеринарными службами.

"По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службы, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службы. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готов обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям", - уточнил он.

Также Гончарук отметил, что всю достоверную информацию необходимо получать только из официальных источников. Это сайт Министерства здравоохранения или представителей оперативного штаба, Правительственный портал или официальные ресурсы Всемирной организации здравоохранения.

Также читайте: При СНБО создана оперативная группа для мониторинга и анализа ситуации с коронавирусом из Китая

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук 01

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: Зеленский поручил Минздраву усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом. ФОТО

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3171963
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
учитивая что инкубационний период вируса до 14 дней то скоро будет веселуха на украине
 показать весь комментарий
 
 
Россия стремительно превращается в Узбекистан и вам это пипец как не понравится!
 показать весь комментарий
 
 
потому что самокатчик продолжает пускать сюда китайцев пачками
 показать весь комментарий
 
Правильно писать: у нас- "в Украине" и у вас- "на параше". Чему вас в Ольгино учат?
 показать весь комментарий
 
 
а что нельзя китайцам временно запретить въезд? ну и падла самокатная сопли жует
 показать весь комментарий
 
Меня он взволновал! Если кто-то его встретит, то передайте, что электросамокаты, из Китая- тоже прут сюда "стремительным домкратом"(с)! Тысячами поперли, насколько мне известно. А у него- похоже южно-корейский. Ему- пофиг! А так- не надА!
 показать весь комментарий
 
 
Вирус вне биологического обьекта существует чуть более двух суток. Учитывая "скорость" доставки посылок из Китая... Этот вариант заражения смело вычеркиваем! 😂
 показать весь комментарий
 
Фух... вы меня успокоили. А я уже хотел принять 40 капель эфирной валерьянки(с). Тогда- обожду.
 показать весь комментарий
 
_Надвигается просто апокалипсис. Что-то вырвалось у этих ублюдков сначала из лаборатории в Ухани, а теперь и за пределы кетая! Инкубационный период 2 недели - это чистый кошмар! Смертность, ежу понятно, кетайцы сильно секретят. У них там заблокированы все вскмирные соцсети, чтоб вы понимали... кроме внутрикитайской. Плюс языковой барьер.

Через 2-4 недели города Украины станут смертельной ловушкой... Вот уж не отсюда я ждал беды.

_Боже, как я хочу ошибиться.
 показать весь комментарий
 
Во Франции и Японии зафиксировали уже три случая заражения китайским вирусом.
 показать весь комментарий
 
по селектору нашугают чиновников в областях шоб лекари во всех случаях писали орз
 показать весь комментарий
 
 
Смотри, Гончарук, вернётся Зеля из Польши с вирусом в пробирке... Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6822
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх