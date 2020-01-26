 Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы. "Мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания. С сегодняшнего дня, с 26 января, в аэропорту "Борисполь" все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Проверяют абсолютно всех пассажиров - и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует ", - сказал он.

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Гончарук отметил, что сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая - на нем было 150 человек - ни одного человека с признаками заболевания не выявили, все допущены на территорию Украины.

По словам главы правительства, все животные, ввозимые в Украину, также проходят обязательный специальный обзор ветеринарными службами.

"По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службы, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службы. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готов обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям", - уточнил он.

Также Гончарук отметил, что всю достоверную информацию необходимо получать только из официальных источников. Это сайт Министерства здравоохранения или представителей оперативного штаба, Правительственный портал или официальные ресурсы Всемирной организации здравоохранения.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.