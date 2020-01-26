 Еще с большими усилиями надо пытаться завершить войну, - Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов на Донбассе 26 января

Об этом говорится в публикации на facebook-странице Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", - написал он.
Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации 26 января 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ (6 человек в январе 2019 года и 15 человек уже в этом январе)
ТРИДІД
@yurchuk57
Давно в голові зріє питання.. До військових.. до офіцерського складу.. Саме до них.. А чи відчуваєте ви, що у вас є головнокомандувач під час військової агресії РФ? Саме зараз! Чи лише глаукома ндувач? Бо не бачу я а ні дій, а ні рішень на підвищення обороноздатності країни..
Завершити як трус та запроданець це інше
І попри все здати Україну фуйлу.
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ну а чо? - козломордые перебьют всех украинцев (которым приказали не отвечать на обстрелы) - вот война и закончится.
Ишаку наших не жалко - он другой национальности.
Своих он бережет, а гоев - можно и в мясорубку.
клоун прокацапський!
Аудитория зебилов почувствует себя ближе к миру!!!
зе-Кулеба саме так це назвав.
Твоїми, падаль, "зусиллями" вже відвели війська. І саме там загинуло троє хлопців з 72-ої.
Там було поранено 8-х. А твої шавки брешуть і подають назву іншого населеного пункту, щоб люди не знали, що це - у зоні відведення ...
З "ще більшими зусиллями" твій смердючий кагал уже визначив нові ділянки відведення ЗСУ.
А якого ти, виродок, мовчиш, що орки ОБСЄ не пропускають ? до камер доступу не дають ? що знову стріляють 152-м калібром ?
І з тими самими "ще більшими зусиллями" ви вже визнаєте доки з лугандону, мостик побудували (щоб він завалився) і твоя лупата приставка про місцеві вибори там восени квакає ...
Интересы обрезаных в Украине превыше гораздо жизней украинцев
шмаки-бум и все такое тоже...
Кстати, 73% проголосовавших за Зеленского совсем не против, своим голосование они показали, что Украина им не нужна.
Юрий Бутусов https://censor.net.ua/r3171944
- Зєлєнскій - ета лучшєє, што случалось с Украіной!