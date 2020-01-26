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 Политика Украины, Происшествия
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 Еще с большими усилиями надо пытаться завершить войну, - Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов на Донбассе 26 января

С начала 2020 года 11 военнослужащих ВСУ погибли в боях на Донбассе.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", - написал он.

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Еще с большими усилиями надо пытаться завершить войну, - Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов на Донбассе 26 января 01

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации 26 января 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.

Также читайте: Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным: "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем"

Источник: https://censor.net.ua/n3171962
 
 
 Топ комментарии
 
Перестать стрелять ещё с большими усилиями??
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Год назад за одного нашего погибшего параша платила четырьма. Сейчас потери 1:1. Это результат "миролюбия" этого урода.
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Потрібно завершити війну перемогою!
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ти знову, придурок, зебільний графоман виліз назовні?
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Перестать стрелять ещё с большими усилиями??
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Только вот оно не ответило.Подождите, так война не заканчивалась, оказывается, не потому, что Порошенко на ней зарабатывал? Неужели бубочка? А ведь ты же так красиво нам всем врал!
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надо еще раз в Оман слетать отдохнуть.
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Завершують вечірнє шоу. Війну виграють, або програють.
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В даному випадку не війну, а борону власної території. Пуйловський прихвостень готовий здати всю Україну ворогу.
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Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ (6 человек в январе 2019 года и 15 человек уже в этом январе)

Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 6186
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Год назад за одного нашего погибшего параша платила четырьма. Сейчас потери 1:1. Это результат "миролюбия" этого урода.
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ТРИДІД

@yurchuk57


Давно в голові зріє питання.. До військових.. до офіцерського складу.. Саме до них.. А чи відчуваєте ви, що у вас є головнокомандувач під час військової агресії РФ? Саме зараз! Чи лише глаукома ндувач? Бо не бачу я а ні дій, а ні рішень на підвищення обороноздатності країни..
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наши туда закидывают побольше орков .дохнут те куда больше .
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Была статистика на "Цензоре" с обеих сторон. Я её там по полугодиям 2019-го просчитал. К сожалению, всё так, как я написал выше.
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відходимо за Дніпро? а як же мама Рімма? буде в нейтральній смузі проживати?
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Що знову - Надо еще больше перестать стрелять?
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...чтобы не по два человека в день гибло, а по четыре? Вальдемар, а не отдохнуть ли тебе в Китае, а? Еще с большими усилиями надо пытаться завершить войну, - Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов на Донбассе 26 января - Цензор.НЕТ 1342
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При Порошенко наши солдаты погибали, но была куча новостей про зашкваренных сепаров, при ЗЕкловуне солдаты так же погибают, а вот новостей про убитых сепаров нет совсем.
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А еще при Петре Алексеевиче тихой сапой отжимали нашу землю обратно - по 50-100 метров, но регулярно.
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Завершити як воїн це одне

Завершити як трус та запроданець це інше

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Дурачок прагне змарнувати жертву українців.
І попри все здати Україну фуйлу.
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Я не фанат нинішнього Преза, однак, попри все, я не вважаю, що він прагне здати Україну. Він або наївно довіряє ввп і вважає, що з ввп можна домовитись, або все чудово розуміє і підігрує, ведучи свою гру. Дуже сподіваюсь на останнє - акторське минуле має стати в нагоді.
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Он думает, что он еврей который может всех ****@ть. Много евреев так думали в 30 годы прошлого века, но только одумались тогда, когда уже поздно было....
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на хріна воно туди лізло ? бабла з Коломойським на рубати? по світу за бюджетні кошти покататись?
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Завершить войну с Нацистской **********-фашистской мразью россией - очень легко..для этого по территории твари россии - нужно нанести массированный ракетно-ядерный удар..других вариантов - без уничтожения твари россии - просто нет..а для этого нужно в Украине начинать восстанавливать и ракетное, и ядерное оружие.
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Ага, только ощутимый (а иначе нет смысла) удар по Москве и Петербургу загрязнит радиацией и Украину, и Европу. Ядерное оружие имеет смысл применять против удаленных территорий. Или когда терять уже нечего.
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Главное, посыл другой - НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ ТВАРЬ россию, без этого не будет Мира. Все нужно делать для уничтожения россии - как государства.
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Надо просчто перестать стрелять. Правда, Владимир Александрович?
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еще с бОльшими усилиями перестать стрелять!

=====
ну а чо? - козломордые перебьют всех украинцев (которым приказали не отвечать на обстрелы) - вот война и закончится.
Ишаку наших не жалко - он другой национальности.
Своих он бережет, а гоев - можно и в мясорубку.
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Зеле собирается признать лугандонию?
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Тварина.Ніяк не награється.Блазень вже грає не на піаніно,а життями наших солдат
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После «развода» войск и (если это правда) запрете давать ответку, со стороны преЗедента эти «соболезнования» - лицемерство и цинизм.........
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"наширебята" - как слышу так сразу ватные гоблины вспоминаются.
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Як завжди бла-бла-бла.А само не хочешь з,іздити на передову,решалово тупе?Як ти можешь співчувати,коли нашу армію відводишь з нашоі ж землі,за яку наші Героі Украіни,віддали саме найдорожче, це ЖИТТЯ,і продовжують його віддавати?Цинічний,сцикливий шут!
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ВОНО ХВОРЕ НА ВСЮ СВОЮ ТУПУ МАКІТРУ!
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та ви хоч повиздихайте всі гої, а я все казатиму: нада с іщьо большимі усіліямі питацца
клоун прокацапський!
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Він 3,14дор,**** московська з комплексом меньшовартості.
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Сними ролик где ты ешь две шаурмы - приложи больше усилий.
Аудитория зебилов почувствует себя ближе к миру!!!
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Поздравить ***** с 9-мая и развести войска до границы Польши. Мирный план по Зеленскому.
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Позвони ВВХ и договорись где-то посередине, болван.
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Мразь. Неукраинская кагальная мразь. У меня нет других слов...
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Янелох убийца. Запретив стрелять, эта тварь приговорила наших бойцов к расстрелу. А Украину к позору и капитуляции.
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Скажите кто нибудь этому идиоту..что для того, чтобы не гибли украинские солдаты - нужно адекватно уничтожать врага и подавлять его огневые точки, чтобы твари россияне - боялись стрелять и знали что будут уничтожены, а не издевались и стреляли как на учениях, без ответки - из-за таких идиотов как трусливая падаль не служившая в армии - клоун.
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Зеленскому нужно только давать приказ идти Украинской армии в наступление к своим границам,а так может украинский народ поменять Главнокомандующего, .борца с коррупцией. Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 1756
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это из-за твоих усилий они погибли зря, нужно воевать и отвоевывать метр за метром как это делал порох, и давить на парашку а не дружить. тварь
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Слухай сюди,гавнокомандуючий,все дуже просто.Якщо,не дай Боже,буде якийсь обстріл з тої сторони,і не дай же ж Боже,якийсь най герой загине,то тоді тобі,уроду,треба розбігтись,і ********* головою об стіну.А нашим славним збройним силам відповісти так,( маю на увазі масований ракетрно -артелерійський обстріл),щоб їм,підарам,мало не показалось.Сла
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для этого параша и стреляет после перемирия зели, чтобы зеля быстрее соглашался на особый статус сруцького мира, а зеля вместо того чтобы противодействовать, потворствует им
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И где же его план В? Он нам втирал, что если РФ не будет соблюдать, и если он поймет, то у него есть план. Или он будет бегать за ******, и умолять его.
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Надо бы теперь потужно мыролюбно поздравить ***** с 9 мая...
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Войну можно только выиграть.Но никак не "завершить".
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надо пригласить путина в освенцим и там договориться
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Та може ну його нах ? Чим більше воно намагається,тим більше людей гине і відвойованих сіл віддається !!!
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Зеленский, приложи усилия - поздравь Путина 23 февраля с днём российской армии!
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не замочить х...йла, не **@шить русню, а "пытаться завершить войну". янелох, так ты так и скажи-сдаемся.
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Нелох -1 и Кацап царап договорятся? Не 3.14здеть.
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зеля уже готовит политический маневр поздравления куйла с 9 мая, а про погибших солдат он забудет улыбаясь куйлу
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Прошу Пана, =диплЬОматичний= ...
зе-Кулеба саме так це назвав.
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оце й буде основна "червона лінія"-поїде чи не поїде...?!
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Это типа война закончится когда всех украинцев перебьют?
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Неприховане знущання.

Твоїми, падаль, "зусиллями" вже відвели війська. І саме там загинуло троє хлопців з 72-ої.
Там було поранено 8-х. А твої шавки брешуть і подають назву іншого населеного пункту, щоб люди не знали, що це - у зоні відведення ...

З "ще більшими зусиллями" твій смердючий кагал уже визначив нові ділянки відведення ЗСУ.
А якого ти, виродок, мовчиш, що орки ОБСЄ не пропускають ? до камер доступу не дають ? що знову стріляють 152-м калібром ?

І з тими самими "ще більшими зусиллями" ви вже визнаєте доки з лугандону, мостик побудували (щоб він завалився) і твоя лупата приставка про місцеві вибори там восени квакає ...
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Что Падлошенко что ты, два мыролюбных ублюдка из-за чего гибнут наши люди
Интересы обрезаных в Украине превыше гораздо жизней украинцев
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я еще помню....
шмаки-бум и все такое тоже...

Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 4876
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от его перемирия погибло больше людей чем во время удержания позиций
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це все...просто констатація факту...ні звернення до світової спільноти ні прохання зібрати хочаб ПАСЕ...це не Головнокомандуючий...це -повзучий капітулянт... Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 8739
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это ещё учитывая что ******* нагло брешет про потери и скрывает их плюя на память погибших, все как у куйла
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Безусловно войну надо заканчивать, но не на коленях, Лёлик. Война закончится, когда Мордор падет, или вместо ***** придет меньшее *****.
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В результате твоих приказов, твоих мирных инициатив ( вроде не стрелять и отступаем) в январе у нас уже 11 убитых !!! это больше чем в январе 2019 года ! и эти смерти и кровь на руках Зеленского ! и при всём при этом он продолжает свою дебильную риторику !! одним словом Верховный главнокомандующий !
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Так иди требуй у западных лидеров усиления санкций, а ты что делаешь? Бегаешь по всему израилю чтобы путину задницу поцеловать? Так войны не выигрывают, вова
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Путин видит, что перед ним некомпетентный слабак, и поэтому давит на него всеми средствами, особенно усилением обстрелов наших войск. Давит и давит, чтобы тот приложил "ещё больше усилий" в указанном Путиным направлении. Зеленский и рад стараться: "Еще с большими усилиями надо пытаться завершить войну". Завершить именно так, как этого хочет Путин.
Кстати, 73% проголосовавших за Зеленского совсем не против, своим голосование они показали, что Украина им не нужна.
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К сожалению, Президент Зеленский , как и Президент Порошенко защищают мир, но не Украина.Мир любой ценой нужен политикам из Европы, но не Украине. Оба еврея. У обеих другая Родина -Израиль.....
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Пацифистская политика Владимира Зеленского соответствует долгосрочной стратегии Путина, поскольку ослабляет сопротивление российской агрессии и подтверждает позицию Кремля о неспособности Украины контролировать всю свою территорию. Украина отказывается от борьбы за оккупированные территории и тем самым помогает Путину закрепиться на них навсегда. Россия пытается влиять на Зеленского через прямые контакты с его окружением, прежде всего с помощником президента Андреем Ермаком. И очевидно, что в силу различных причин, коммуникатором для контактов с Ермаком Путин решил назначить нового исполнителя, без шлейфа публичных скандалов - Дмитрия Козака. Сурков же никуда не уходит - просто его должность будет называться по-другому.

Юрий Бутусов https://censor.net.ua/r3171944
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слухайте анекдот:
- Зєлєнскій - ета лучшєє, што случалось с Украіной!
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