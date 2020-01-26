 Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Китай

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - написал глава ВОЗ.
Он также отметил, что задача поездки - защита от вспышки пневмонии нового типа.
Напоминаем, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.
Ситуация на фронте обостряется...
Пишут - похоже на 15 г.
Клоун на все забил, приказ - не отвечать на обстрелы.
Но с завтра мониторинг положения на фронте начинается вот тут:
https://twitter.com/tZEinform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
Другого источника информации - нет.
Власти разбежались по норам.
В лучшем случае, выяснится, что в Китае таки есть эпидемия.
(рус. - еврей Иисус, бел. - габрэй Ісус, католики произносят - Езус)
Так что теперь точно можно быть спокойным. Дело в руках прффесионалов (именно которые фф а не сс).
пишут, что это их Аллах наказывает за издевательства над уйгурами....
ХЗ.... возможно да.., карма...
Corona Virus News, [26.01.20 21:28]
[ Відео ]
The situation in ***** is gone out of control, most of the population has already been infected. The doctors can't do anything and they're getting infected too. The latest reports from the few amount of doctors who are still able to work says that the sicks are around 250.000 and the number of deaths is touching the 5.000 +
Ivan Buben
@bubenfire
Обострение эпидемии началось аккурат в день подписания Китаем и США мировой в торговой войне. Ещё через три дня из Уханя через Шанхай в Питер прилетел первый заболевший россиянин. Вопрос кто из двух героев выжил: Чепига или Мишкин?
tZE inform
@tZEinform
·38 минВсемирная организация здравоохранения запросила срочный мониторинг ситуации в районах КНР. закрываемых на карантин. Глава ВОЗ вылетел в Китай. Китай дал разрешение на прибытие вместе с ним группы специалистов военно-биологической службы ВС США.
Думать, что с нами не может случиться ничего подобного событиям 1918 года, просто глупо
Реальность, по его словам, такова, что вирус почти наверняка начнет распространяться.
А когда такое случится, заражен будет весь мир - скорее всего, в течение нескольких недель, учитывая нынешнюю степень мобильности населения.
"Грипп - это один из тех вирусов, которые, как только попадают в восприимчивую среду, тут же дают вспышку заболеваемости, - отмечает Джерардо Чоуэлл, профессор эпидемиологии и биостатистики Университета штата Джорджия. - Заразившийся человек начинает распространять вирус за день до того, как у него самого появятся симптомы".
Поскольку за последнее столетие количество людей на планете выросло более чем в четыре раза, можно предположить, что заразившихся и умерших будет соответственно больше, чем в 1918 году.
Если 100 лет назад вирус убил 50 миллионов, то ныне можно ожидать более 200 миллионов смертей. "Нам просто не хватит мешков для трупов - они очень быстро закончатся".
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557