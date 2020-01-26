EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  2374  39
Все про:вирус (131) ВОЗ (121) Китай (1048)

 Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - написал глава ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При СНБО создана оперативная группа для мониторинга и анализа ситуации с коронавирусом из Китая

Он также отметил, что задача поездки - защита от вспышки пневмонии нового типа.

Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Китай 01

Напоминаем, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: Зеленский поручил Минздраву усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом. ФОТО

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3171960
 
 
 Топ комментарии
 
І чим він зможе допомогти ?
 показать весь комментарий
 
У меня тут-, по сравнению с Китаем- лафа! В связи со стоянкой на якоре, в 2,1 км от берега, даже нет малярийных комаров. Даже- мух! Ещё бы жара куда-нибудь делась... и можно снова контракт продлить, на месяцок. Зря я тока до конца февраля продлил! Как мне кажется, именно тогда, при въезде в Украину, начнут не только температуру измерять, а и что-то ещё придумают. Например- проктолога! А шо??? Запросто!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну все ж краще ніж Оманського Віслюка заслати
 показать весь комментарий
 
 
Україна теж має направити в Китай своїх фахівців вірусологів, щоб мати інформацію безпосередньо з епіцентру розповсюдження вірусу! Які симптоми нового захворювання, як лікувати, яка група ризику, як запобігти - все це китайці не будуть розповідати поки ми не дізнаємось самі. Україна має попросити КНР щоб дали дозвіл нашим вірусологам допомагати китайським колегам і приймати участь в розробці вакцини проти вірусу.
 показать весь комментарий
 
...лучше тебя отправим в Китай - для опытов, вася Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 5343 "Ехай на...уй навсегда"(с) Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 5343
 показать весь комментарий
 
В Китаї немає паніки, там все під контролем. До речі китайські лікарні в рази краще обладнані за українські! На 11 мільйонів 50 загинувших від грипу це не епідемія!
 показать весь комментарий
 
...вот и ехай туда, вася, может, хоть китайцы тебе чердак отремонтируют... Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 1024
 показать весь комментарий
 
Доповісти, це вже апокаліпсис в треба закривати кордони , чи ще можна покашляти
 показать весь комментарий
 
Привезе нам китайського грипа.Щас китайське все модне.
 показать весь комментарий
 
 
Гебре Иесус возобновил себя иисусом
 показать весь комментарий
 
К нам этот зверь идет с другой стороны.

Ситуация на фронте обостряется...
Пишут - похоже на 15 г.

Клоун на все забил, приказ - не отвечать на обстрелы.

Но с завтра мониторинг положения на фронте начинается вот тут:
https://twitter.com/tZEinform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

Другого источника информации - нет.
Власти разбежались по норам.
 показать весь комментарий
 
 
Короче, подключилась ОБСЕ по части медицины...
В лучшем случае, выяснится, что в Китае таки есть эпидемия.

 показать весь комментарий
 
 
Прямо как применение биологического оружия пробирку на базаре бросили и шарах 14 дней инкубационный период а за это время сколько заразилось и потом увеличение с геометрической прогрессией что то нехорошее надвигается
 показать весь комментарий
 
 
Фамилия интересная Гебрей Есус...
(рус. - еврей Иисус, бел. - габрэй Ісус, католики произносят - Езус)
 показать весь комментарий
 
 
А это не тот ли глава, который назначил Мугабе послом доброй воли от ВОЗ?
 показать весь комментарий
 
 
Похоже, что тот самый: "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли. 20 октября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что назначение Мугабе поможет «повлиять на его коллег в регионе»."

Так что теперь точно можно быть спокойным. Дело в руках прффесионалов (именно которые фф а не сс).
 показать весь комментарий
 
 
У меня тут-, по сравнению с Китаем- лафа! В связи со стоянкой на якоре, в 2,1 км от берега, даже нет малярийных комаров. Даже- мух! Ещё бы жара куда-нибудь делась... и можно снова контракт продлить, на месяцок. Зря я тока до конца февраля продлил! Как мне кажется, именно тогда, при въезде в Украину, начнут не только температуру измерять, а и что-то ещё придумают. Например- проктолога! А шо??? Запросто!
 показать весь комментарий
 
 
В данный момент- да! Стоим... терминал магнезитный- не работает, ввиду торговой войны. Сегодня- ровно два месяца. Однако, нас загоняют в порт, ежемесячно, на два-три дня. Берем воду, продукты, техническое снабжение. Понятно- дьюти-фри... и- обратно. Контракта между китайской стороной и Ганой- пока нет.
 показать весь комментарий
 
Good. Вот и посиди на борту, пока ясность не появится с этой новой чумой. Вискарем из duty-free, я недеюсь, ты запасся? А закусывать можно галетами с лимонным соком из сухпайка. Если шо,могу научить, как ставить брагу в огнетушителе, и перегонять на камбузе, с помощью двух кастрюль.
 показать весь комментарий
 
 
Отменно! Благодарю, за своевременные советы! Пока- всё в порядке. Таких контрактов, когда от скуки становится реально скучно- у меня ещё не было.
 показать весь комментарий
 
Угу. Про контакты своей жене расскажешь. Мне не надо - сам бывший пахарь Лебединой Дороги Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 5558
 показать весь комментарий
 
Я в курсе. У тебя реально была каторга. Сахалин ведь? Тут тоже было круто, когда сновали, аки волчок, по два рейса в сутки. А сейчас- просто странная лафа.
 показать весь комментарий
 
Вскоре очередной маскарад в городах и селах Украины , как то было в 2009-м во время истерии по поводу "неизлечимого свинного гриппа":
Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Китай - Цензор.НЕТ 1313
 показать весь комментарий
 
 
Китай ждет катастрофа: коронавирус приближается к лагерям для уйгуров - Business Insider, https://uc.ink/1q22sf?pub=link [Китай ждет катастрофа: коронавирус приближается к лагерям для уйгуров - Business Insider - Экономика от Пророка]: Посмотри!
 показать весь комментарий
 
многие мусульмане радуются в сетях этому вирусу в Китае...
пишут, что это их Аллах наказывает за издевательства над уйгурами....
ХЗ.... возможно да.., карма...
 показать весь комментарий
 
Да фуфло вся эта паника. Работать врачам надо конечно. Но сколько уже этих вирусов было и благополучно забылось как озоновые дыры.
 показать весь комментарий
 
 
є чутки про 250 000 інфікованих в Ухані і 5000+ смертей.

Corona Virus News, [26.01.20 21:28]
[ Відео ]
The situation in ***** is gone out of control, most of the population has already been infected. The doctors can't do anything and they're getting infected too. The latest reports from the few amount of doctors who are still able to work says that the sicks are around 250.000 and the number of deaths is touching the 5.000 +
 показать весь комментарий
 



Ivan Buben

@bubenfire


Обострение эпидемии началось аккурат в день подписания Китаем и США мировой в торговой войне. Ещё через три дня из Уханя через Шанхай в Питер прилетел первый заболевший россиянин. Вопрос кто из двух героев выжил: Чепига или Мишкин?
 показать весь комментарий
 
"Дата появи симптому в першого виявленого пацієнта була 1 грудня 2019 р. В жодного з членів його сім'ї не розвинулася лихоманка або будь-які респіраторні симптоми. Епідеміологічної зв'язку між першим пацієнтом та пізнішими випадками не виявлено. Перший летальний випадок, який зазнавав постійного впливу на ринку, потрапив до лікарні через 7-денну історію лихоманки, кашлю та задишки. Через 5 днів після початку хвороби його дружина, 53-річна жінка, яка не мала нагоди потрапляння на ринок, також перенесла пневмонію та була госпіталізована з ізоляцією". - https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
 показать весь комментарий
 
А може зеДонкі заслати в китай,вірусу несолодко буде.
 показать весь комментарий
 








tZE inform

@tZEinform

·38 минВсемирная организация здравоохранения запросила срочный мониторинг ситуации в районах КНР. закрываемых на карантин. Глава ВОЗ вылетел в Китай. Китай дал разрешение на прибытие вместе с ним группы специалистов военно-биологической службы ВС США.
 показать весь комментарий
 
"Наша система наблюдения, возможно, хороша, но мы не можем отследить каждую курицу и каждую свинью в мире - это просто невозможно, - говорит Уэбстер. - Нам понадобится значительная степень удачи, чтобы поймать эпидемию на ранней стадии".

Думать, что с нами не может случиться ничего подобного событиям 1918 года, просто глупо
Реальность, по его словам, такова, что вирус почти наверняка начнет распространяться.
А когда такое случится, заражен будет весь мир - скорее всего, в течение нескольких недель, учитывая нынешнюю степень мобильности населения.


"Грипп - это один из тех вирусов, которые, как только попадают в восприимчивую среду, тут же дают вспышку заболеваемости, - отмечает Джерардо Чоуэлл, профессор эпидемиологии и биостатистики Университета штата Джорджия. - Заразившийся человек начинает распространять вирус за день до того, как у него самого появятся симптомы".
Поскольку за последнее столетие количество людей на планете выросло более чем в четыре раза, можно предположить, что заразившихся и умерших будет соответственно больше, чем в 1918 году.
Если 100 лет назад вирус убил 50 миллионов, то ныне можно ожидать более 200 миллионов смертей. "Нам просто не хватит мешков для трупов - они очень быстро закончатся".
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
 показать весь комментарий
 
Сьогодні по новинних казали,що складність ситуації полягає у тому,що з дня вияву першого хворого по день,коли був оголошений карантин,з Уханя виїхало 5 міл.чоловік.Люди приїхали до родини в гості,погостювати і роз'їхалися по країні.Тепер поліція і військові мають всіх їх вичистити і знайти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх