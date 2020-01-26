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 С начала суток двое бойцов ОС погибли, двое - получили боевые травмы, враг 12 раз открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 26 января 12 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток в рядах бойцов ВСУ - двое погибших и двое раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, семь обстрелов позиций ВСУ наемники РФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - неподалеку от Красногоровки (8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета), рядом с Лебединским (3 мины из минометов калибра 82 мм противник, из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия), дважды - у Старогнатовки (из крупнокалиберных пулеметов), вблизи Новогригорьевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Гнутово (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": два раза - неподалеку от Орехово (3 мины из минометов калибра 120 мм, 4 мины из 82-мм миномета, а также из гранатометов различных систем), дважды - рядом с Новотошковским (8 мин из 120-мм миномета), возле Крымского (3 мины из миномета калибра 120 мм).

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"Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий.

Источник: https://censor.net.ua/n3171953
 
 
 Топ комментарии
 
Нет слов.....😡😡😡
Погибшим воинам светлая и вечная память.......Пусть покоятся с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: выздоровления и сил......
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Царствие небесное, когда же это все закончится.
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Царствие небесное, когда же это все закончится.
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мордор, по всему Миру, пора диванные войска, поднимать задницы, и спасать Мир.
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это закончится с развалом Рашки.. нас ждет весной настоящая войнуха, потому что Путену нужно успеть до ухода Трампа получить новый рычаг воздействия на Украину..
нам нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее..
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ВВП, не при чем, Я думаю он даже сдерживающий фактор, досттаточно раз посмотреть соловья, или киселя, даже не до конца, что бы понять какой там кисель в башках.
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бубочку спросите, оно теперь на войне наживается
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не думаю, есть процессы котрые происходят, вопреки нашей воли, и желаниям.
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наша воля і бажання - це давати адекватну відповідь, а не розводити кроликів війська Від початку доби два бійці ОС загинули, двоє мають бойові травми, ворог 12 разів відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9137
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наша воля і бажання - це давати адекватну відповідь, это когда гибнут наши ГЕРОИ, слишком большая цена.
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т.е. бубочку нам подбросили инопланетяне, которые еще лучами поноса мозг у 73% отключили, а потому никто не виноват, так бывает???
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Нет слов.....😡😡😡
Погибшим воинам светлая и вечная память.......Пусть покоятся с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: выздоровления и сил......
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Вот вам результат переговоров с ****** в Парыже. Вот вам и хитрый план поздравить ***** с новым годом. Такие потери у нас были еще в 2016 году когда шли бои. Но тогда и у рашистов были большие потери. Сейчас же потери только у нас.
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«Вооруженные формирования Российской Федерации 26 января 12 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток в рядах бойцов ВСУ - двое погибших и двое раненых. Источник: https://censor.net.ua/n3171953»
Так де ж воєнний стан? Оголошення війни?
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За цей січень, який ще не скінчився, наших загинуло вже більше, ніж минулого року.
Бо =стрелять же ж пєрєсталі і аташлі=.
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Наших просто безкарно вбивають.

А зе-виродок "наради" про коронавірус збирає ... веде таємні пороговори з ворогом ... і відпочиває.
Хто коли чув його заяву у відповідь на те, що відбувається ? Воно в Ізраїлі теренділо про зменшення обстрілів ? Бігало випрошувало зустріч з х**м, бо тільки тому туди поперлося за державний кошт, а від заходів відмовилося ... де лазило весь час з зе-кодлом, яке повезло ?

Де гнівні заклики ЮБ до свого зе-пре-зе-дента, а він же так ніби-то вболіває за армію ?
Де те чмо, зе-міністр МО і зе-Хомчак ? Хто там зараз "великий командувач" ООС ?

Вороги і зрадники України вибрали таких же ворогів і зрадників і привели їх до влади.
Вже написала, що з вами буде.

Спочивайте у кращому світі, хлопці ...
Одужуйте, поранені ...

І готуйтеся до повного відступу. Три нові позиції на квітень вже є.
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Альо,гниди,а слабо адекватно відповісти масованим ракетно-артелерійським ударом? Щоб потім думали,падли,що це їм так не минеться? пардон-пардон, чи просто надаперєстратьстрелять,плять, гавнокомандующій. Просто кожен день гинуть наші герої,якщо ти не в курсі,гнида...
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в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму

Почему ето на неустановленном? Как раз и установленное тамженашимилюдьми которые требовали отвода ВСУ чтобы беспрепятственно проходить в наш тыл и минировать дороги и проводить диверсии. Ето так же результат обменов. Боевики и сепары живщие в нашем тылу теперь не боятся убивать наших солдат так как знают что их все равно отпустят и обменяют. Ето вам результат обмена во время войны.
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ну шо, мразота зелена, типу вас не попереджали?
здохни вся прокацапська гидота!
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73 процента одноклеточных телепузиков выбирало клоуна, якобы с целью прекращения войны.
Хочется спросить - телепузики, вы довольны своим выбором?
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надо ы - беспилотники непонятных сил, нанесли пару десятков минусов орков, ну как можно что и тогда такого не было и по любому теперь "мир". ребят, я бы там не сидел, ибо это еще хуже чем то
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**** ТАМ ЕСТЬ ОФИЦЕРЫ КОТОРЫЕ МОГУТ ДАТЬ ПРИКАЗ БИТЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ? СКОЛЬК МОЖНО УЖЕ СЛУШАТЬ ЗЕЛЕБОБУ? ЕГО СТРАТЕГИЯ "ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ", МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОПРАВДЫВАТЬСЯ, НАША ЗЕМЛЯ МЫ ЕЕ ЗАЩИЩАЕМ.
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Я привёз вам мир!", - эту фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию.

Від початку доби два бійці ОС загинули, двоє мають бойові травми, ворог 12 разів відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8191
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