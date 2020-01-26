 С начала суток двое бойцов ОС погибли, двое - получили боевые травмы, враг 12 раз открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, семь обстрелов позиций ВСУ наемники РФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - неподалеку от Красногоровки (8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета), рядом с Лебединским (3 мины из минометов калибра 82 мм противник, из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия), дважды - у Старогнатовки (из крупнокалиберных пулеметов), вблизи Новогригорьевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Гнутово (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).
Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": два раза - неподалеку от Орехово (3 мины из минометов калибра 120 мм, 4 мины из 82-мм миномета, а также из гранатометов различных систем), дважды - рядом с Новотошковским (8 мин из 120-мм миномета), возле Крымского (3 мины из миномета калибра 120 мм).
"Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 января российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий.
нам нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее..
кроликіввійська
Погибшим воинам светлая и вечная память.......Пусть покоятся с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: выздоровления и сил......
Так де ж воєнний стан? Оголошення війни?
Бо =стрелять же ж пєрєсталі і аташлі=.
А зе-виродок "наради" про коронавірус збирає ... веде таємні пороговори з ворогом ... і відпочиває.
Хто коли чув його заяву у відповідь на те, що відбувається ? Воно в Ізраїлі теренділо про зменшення обстрілів ? Бігало випрошувало зустріч з х**м, бо тільки тому туди поперлося за державний кошт, а від заходів відмовилося ... де лазило весь час з зе-кодлом, яке повезло ?
Де гнівні заклики ЮБ до свого зе-пре-зе-дента, а він же так ніби-то вболіває за армію ?
Де те чмо, зе-міністр МО і зе-Хомчак ? Хто там зараз "великий командувач" ООС ?
Вороги і зрадники України вибрали таких же ворогів і зрадників і привели їх до влади.
Вже написала, що з вами буде.
Спочивайте у кращому світі, хлопці ...
Одужуйте, поранені ...
І готуйтеся до повного відступу. Три нові позиції на квітень вже є.
Разводим дальше...
Почему ето на неустановленном? Как раз и установленное тамженашимилюдьми которые требовали отвода ВСУ чтобы беспрепятственно проходить в наш тыл и минировать дороги и проводить диверсии. Ето так же результат обменов. Боевики и сепары живщие в нашем тылу теперь не боятся убивать наших солдат так как знают что их все равно отпустят и обменяют. Ето вам результат обмена во время войны.
здохни вся прокацапська гидота!
Хочется спросить - телепузики, вы довольны своим выбором?