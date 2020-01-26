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 С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается НАБУ и САП в организации схем на таможне, сняли электронный браслет слежения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Альперина Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАКС", - написал Федур.

По словам адвоката, "забавность ситуации заключается в том, что несколько дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАКС даровал ему такое решение. А прокурор Перов  "забыл" передать решение в исполнение и "браслет" слетел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения Альперину, подозреваемому в организации схем на таможне

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

29 ноября 2019 г. Высший антикоррупционный суд Украины избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

3 декабря 2019 г. Альперин вышел из СИЗО - за него внесли залог.

24 января 2020 г. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств Альперина до 23 марта, включая ношение электронного средства контроля (браслет).

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С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171950
 
 
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Львовский метрополитен



Срочно покажите это зелибобам. Эпическая история о том как Моника корчила из себя Лауру Ковеши а в итоге обосралась. В ноябре Зеленский назвал Альперина крёстным отцом контрабанды и объявил на него охоту. А сегодня с Альперина сняли электронный браслет.

С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3257
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Зелная клоунада по борьбе с корупцией всё больше похожа на номер 95 квартала.
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Львовский метрополитен



Срочно покажите это зелибобам. Эпическая история о том как Моника корчила из себя Лауру Ковеши а в итоге обосралась. В ноябре Зеленский назвал Альперина крёстным отцом контрабанды и объявил на него охоту. А сегодня с Альперина сняли электронный браслет.

С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3257
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це спортивна риболовля - фото і назад в воду С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 4859
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Это говорит о том что слова и дела Зе не стоят ничего просто пустословие и надувание щек а из себя и его дела это просто зеро
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САП забыл передать решение суда к исполнению

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пздц....вони там повні ідійоти? Звільнити на)(уй склерозника який "забув"! С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 6716
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Та ні.
За повних ідіотів вони тримають нас.
А ми це мовчки ковтаємо...
Погоджуємося?
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"склероз" прокурора, мабуть, дорого Альперіну коштував
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А Зеленский забыл сказать что в Оман летит... Какая разница
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Зелная клоунада по борьбе с корупцией всё больше похожа на номер 95 квартала.
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Хавают дураки,а все знают шо это одна банда,под названием "Кагал".
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Зелёная клоунада по борьбе с коррупцией всё больше похожа на не смешной номер 95 квартала.
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і, звичайно ж, того прокурора не уволять за такий "дрібний" проступок
вітання бубочці за перемогу над корупцією!
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Скорей всего договорились на «высшем» уровне, поэтому и «забыли»........
Зато сколько понтов дешевых было........эх, а как дышал(с).......
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Наверное нашел, того, кто не побоялся и взял мзду.
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по Г+Г об этом не будут говорить - соотв., зебилы и далее будут уверены в том, что бубачка велик, мудр и непогрешим.

жвачные животные будут довольны.
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Огласите, пожалуйста, цену "забывчивости"!
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Это уже прокурор, который прошел переаттестацию? Гнать в шею.
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Скока-скока 💵💵 стоит "забывчивость"??!
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Похоже, что чел заработал себе, детям и внукам на старость! Вот как нужно (или всё же не нужно?) поступать! Хотя, какая разница, раз сказал великий Зе? Одним движением руки брюки превращаются в элегантные шорты!
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Нужно надеть этот аксессуар богемной жизни теперь этому забывчивому прокурору. Если САП не передаст под следствие этого Перова, то нужно уже разгонять эту контору, всех менять на новых
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При чём тут президент?он лидер вселенского масштаба,ему некогда заниматься ерундой!🔫
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Президент должен влиять на САП? С каких это пор? Только недавно соевые визжали, когда президент сказал, что Рябошапка его человек, имея в виду, что лично отвечает за его честность. Соевые раздули зраду на весь мир. А тут такое))) Разворот на 180 градусов. Голова не кружится?
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