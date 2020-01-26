 С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Альперина Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАКС", - написал Федур.

По словам адвоката, "забавность ситуации заключается в том, что несколько дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАКС даровал ему такое решение. А прокурор Перов "забыл" передать решение в исполнение и "браслет" слетел".

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Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

29 ноября 2019 г. Высший антикоррупционный суд Украины избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

3 декабря 2019 г. Альперин вышел из СИЗО - за него внесли залог.

24 января 2020 г. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств Альперина до 23 марта, включая ношение электронного средства контроля (браслет).

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