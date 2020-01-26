 С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Альперина Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАКС", - написал Федур.
По словам адвоката, "забавность ситуации заключается в том, что несколько дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАКС даровал ему такое решение. А прокурор Перов "забыл" передать решение в исполнение и "браслет" слетел".
Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.
30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.
В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".
Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.
26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.
27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.
28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.
29 ноября 2019 г. Высший антикоррупционный суд Украины избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.
3 декабря 2019 г. Альперин вышел из СИЗО - за него внесли залог.
24 января 2020 г. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств Альперина до 23 марта, включая ношение электронного средства контроля (браслет).
Львовский метрополитен
Срочно покажите это зелибобам. Эпическая история о том как Моника корчила из себя Лауру Ковеши а в итоге обосралась. В ноябре Зеленский назвал Альперина крёстным отцом контрабанды и объявил на него охоту. А сегодня с Альперина сняли электронный браслет.
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пздц....вони там повні ідійоти? Звільнити на)(уй склерозника який "забув"!
За повних ідіотів вони тримають нас.
А ми це мовчки ковтаємо...
Погоджуємося?
Зачмиритель московита
@dujApuLDuR3XSQm3 ч
- Від Донецька й до Львова скрізь лунає:
"Fuck You, Vova!!!"
вітання бубочці за перемогу над корупцією!
Зато сколько понтов дешевых было........эх, а как дышал(с).......
жвачные животные будут довольны.