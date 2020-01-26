 Умер протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к захвату Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - говорится в сообщении.
Чаплин с 2009 по 2015 год занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ. Он известен своими антиукраинскими заявлениями.
...во, дослужился у Господа... -- аж помер... Святой Отец.
-- даже я такое пережил, аж уже на 10 лет, хоть и тоже не скучал... -- и не скучаю... *)
Умерсдох протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к захвату Украины