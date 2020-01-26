 Умер протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к захвату Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - говорится в сообщении.

Чаплин с 2009 по 2015 год занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ. Он известен своими антиукраинскими заявлениями.

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