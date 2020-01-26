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Все про:РПЦ (579) Чаплин (3)

 Умер протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к захвату Украины

В Москве в возрасте 51 года скончался бывший спикер РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - говорится в сообщении.

Чаплин с 2009 по 2015 год занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ. Он известен своими антиукраинскими заявлениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крыма мало. Потеряна наша древняя столица - центр Руси Киев", - протоиерей РПЦ Чаплин призвал к захвату Украины. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171943
 
   
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Отлично. Падёж скота продолжается
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в возрасте 51 года скончался
...во, дослужился у Господа... -- аж помер... Святой Отец.

-- даже я такое пережил, аж уже на 10 лет, хоть и тоже не скучал... -- и не скучаю... *)
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Цензор! - у вас в заголовке опечатка в слове сдох....

Умер сдох протоиерей РПЦ Чаплин, призывавший к захвату Украины
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Говорят, перед смертью только и успел спросить - *А чё там у хохлов?*
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