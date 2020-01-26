 Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ежедневном отчете от 25 января СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское. Кроме того, в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю Миссии было предложено покинуть указанные районы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК

Кроме того, пятый день подряд наемники РФ ограничивают доступ наблюдателей ОБСЕ возле участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ.