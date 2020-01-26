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 Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных ограничения свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ежедневном отчете от 25 января СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское. Кроме того, в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю Миссии было предложено покинуть указанные районы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК

Кроме того, пятый день подряд наемники РФ ограничивают доступ наблюдателей ОБСЕ возле участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ.

Источник: https://censor.net.ua/n3171941
 
 
 Топ комментарии
 
Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8661
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Якщо ОБСЄ не пропускають в ОРДЛО, то ця структура стає непотрібною.
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...всё, как у Есенина: Не совею, не торчу, не клянчу...*)
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Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8661
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Якщо ОБСЄ не пропускають в ОРДЛО, то ця структура стає непотрібною.
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Для України, як держави, яка потерпає від агресії - так. Для її преЗедента, який відмовляється опиратися цій агресії - ні, бо є структурою, яка на його дум ку допоможе уникнути необхідності збройного опору. А для агресора - це взагалі ширма, якою зручно прикриватися для забезпечення якомога нижчої ціни за агресію.
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Це ОБСЄ стане непотрібною навіть для бубочки, бо нічого не робить.
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Воно йому потрібне не для того, що щось робити, а для алібі, чому нічого не робиться.
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Спочатку так і буде, але потім це аргумент проти Зе, якщо він не буде говорити про їхню бездіяльність.
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« ОБСЕ - это полный отстой. Они днем присутствуют для того, чтобы сеп**ты могли беспрепятственно наращивать войска. Ночью террористы привозят тяжелую технику» Москаль
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протоирей всеволод чаплин знатній украино-фоб
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Тлі передайте. Воно то без толку, але прес-центр ООС свою карму хоч трошки підправить, а то забрехалися по самі вуха.
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Кто то троллит Чепушилу.
Сейчас на вики его приемник - Ананченко

Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на 7 ділянок окупованої території, зокрема до камери СММ біля Петрівського, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3776
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не... Ананченко приёмник другого.
Пардон, в сортах говна не разбираюсь...
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Щоб не спровокувати тотально-військової реакції Заходу, Москва, ймовірно, в розпалюванні воєнних конфліктів буде застосовувати тактику прикриття і зменшення їх значення та гостроти. . Типові зразки такої тактики полягають в тому, що Москва офіційно не бере участь у війні, нею спровокованої, а тільки веде її безпосередньо, руками своїх сателітів або так званими «добровольців». А безпосередню, відкриту, участь Москви у війні може бути замасковано нібито «гуманними» мотивами збройної інтервенції ". /С. Бандера, 1957/
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