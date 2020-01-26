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 В озере Утиное в Киеве утонул мужчина, - ГСЧС

Спасатели ГСЧС достали из озера Утиное в Дарницком районе столицы тело утонувшего мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о том, что в озере Утиное находится тело мужчины поступила в ГСЧС 26 января в 10:22.

К месту вызова были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, утопленник находился на расстоянии 2 м от берега. Вытащив тело из воды, спасатели передали его сотрудникам правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.

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В ГСЧС отметили, что с начала 2020 года на водных объектах Киева погибли 3 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3171938
 
 
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