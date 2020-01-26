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Все про:обстрел (8634) Донбасс (20520)

 Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского

В 14:25 26 января оккупационные войска РФ в очередной раз нарушили обязательства по прекращению огня на Донбассе и обстреляли позиции Объединенных сил в районе Крымского из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник выпустил 3 мины по этому направлению. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3171936
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте відводити наші війська, може менше стрілятимуть
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нарушили обязательства по прекращению огня Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського - Цензор.НЕТ 3922

Ето уже что то новенькое обозначение войны. Скоро обстрел из артиллерии будут называть *возмущением* или *приглашением к миру*. Интересно если бы по Конче Заспе так отстреляться из минометов как бы ето назвали?
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"Ответка", как понимаю, запрещена? Или опять, какая разница?
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Давайте відводити наші війська, може менше стрілятимуть
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Я українець і Україна моя Батьківщина,але мені думається що відступати не можна але частину військ треба розвернути та навести в країні порядок.Адже в нашій країні більше внутрішніх ворогів чим зовнішніх і вони більше шкодять країні чим кацапи на сході країни.
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Зеленский заявил, что войну можно остановить, если есть желание ... Видно нет этого желания у президента
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У него желание одностороннее и извращенное.
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Классно стрелять **************. Когда главзебил подготовил бесплатный тир за счёт жизней защитников , перестав стрелять и отвев войска с выгодных стратегически позиций .
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ну а чё не пострелять, если сам пан президент поздравил с новым годом , а возможно и пригласили на сафари.... "Установлено наименование, количество и возможные задачи подразделения прибывшего 17.01.2020 г. на ж\д станцию Дебальцево (вот, Донецкая область) . Данное подразделение является подразделением 45-й отдельной бригады специального назначения, место постоянной дислокации Кубинка, Московской области. Количество л\с 626 человек разделенных на сформированные группы по 30 человек. Штабная группа подразделения сформирована из офицеров среднего звена оперативного отдела ГШ ВС РФ. Кодовое название штабной группы "Рысь-3". Командир - офицер оперативного отдела ГШ ВС РФ подполковник Алексей Чибисов (*фамилия возможно изменена). Штабная группа имеет собственную систему связи как со своими боевыми группами, так и с ГШ ВС РФ. Боевые группы разворачиваются вдоль всей линии соприкосновения. " ...-нужно же как то зарабатывать на крови. не всё-же одному шоколадному зарабатывать
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"Ответка", как понимаю, запрещена? Или опять, какая разница?
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В Иране заявили, что не отдадут «черные ящики» украинского самолета,наверное потому что государство Украина слабое и не у неё ядерных бомб, а может уже договорились дипломатично с Кремлём все стороны
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Терміново вручити уклоністу Вофкє Сцикуну повістку у військомат і відправити на фронт. Йому вчора стукнуло нарешті 42 і нічого тепер дєточкє підштанники по Оманах протирати
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нарушили обязательства по прекращению огня Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського - Цензор.НЕТ 3922

Ето уже что то новенькое обозначение войны. Скоро обстрел из артиллерии будут называть *возмущением* или *приглашением к миру*. Интересно если бы по Конче Заспе так отстреляться из минометов как бы ето назвали?
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Зелених клованів тупаків, відправити на фронт, нехай розводять кацапську мерзоту.
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цели сразу засекли американские контрбатарейные радары и дали координаты дежурящим в небе ударным байрактарам
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вышел из Храма ...упал и умер (из рашаговносми)....
т.е даже Храм полудохлого вытолкал...
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Будьмо відверті- представники народу презЕдента не гинуть і навіть роблять свій маленький гешефт.
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