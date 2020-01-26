 Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Противник выпустил 3 мины по этому направлению. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Противник выпустил 3 мины по этому направлению. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/groups/2380452475329982/wp/204653974003086/?av=100007565253177
Ето уже что то новенькое обозначение войны. Скоро обстрел из артиллерии будут называть *возмущением* или *приглашением к миру*. Интересно если бы по Конче Заспе так отстреляться из минометов как бы ето назвали?
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Всех с праздником
т.е даже Храм полудохлого вытолкал...