 Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник выпустил 3 мины по этому направлению. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС