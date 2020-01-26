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 На Хмельнитчине в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб мужчина, - Нацполиция

В Хмельницкой области в результате взрыва во дворе одной из многоэтажек г. Староконстантинов погиб 27-летний мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Взрыв произошел сразу после полуночи 26 января. В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что взорвалась граната РГД-5. Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

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По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Источник: https://censor.net.ua/n3171934
 
 
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"Сидить мавпа, грається гранатою, одягнувши кільце собі на палець. Їй кричать:
- Ти що, здуріла?!!! Вона ж рвоне!!!
- Нічого, у мене ще одна є..."
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бо незаконно обращався з гранатою, о!
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Дураков, которых мало, оказывается много...
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Купідон нашол осколочную гранату - так началась групповуха
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