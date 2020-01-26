 На Хмельнитчине в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб мужчина, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Взрыв произошел сразу после полуночи 26 января. В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что взорвалась граната РГД-5. Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

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По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.