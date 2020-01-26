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 Все школы и детские сады в Бердянске закрыты на карантин

В Бердянске Запорожской области до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, а также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа десятков детских учреждений Запорожья и региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По данным пресс-службы ведомства, детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Также, по Запорожской области закрыты на карантин еще 4 школы, а именно Тимошевская, Молочанская , Новоалексеевская и Владивская.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в школах отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вспышки гриппа в школах Житомира объявили карантин на 10 дней

Источник: https://censor.net.ua/n3171933
 
 
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Вот и пойми теперь, где ОРВИ, а где корона.
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Давно пишу , что бы летние каникулы сделать короче можно даже на месяц , например не делать 25 мая последний звонок, как это было в совдепии , а на 2 недели позже , так само и с первым сентябрем, делать на 2 недели раньше, и этот месяц дать каникулы зимой для детей . А то каждою зиму закраивают школы , а так не надо будет закрывать и программу потом догонять , тай на отоплений школы можно с экономить .
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может в дании это и хорошо . а в бердянске две недели после 25 мая и две недели до 1 сентября температура около + 30 . у нас бывает . что в сентябре занятия в школах укороченные из за жары .
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Київ теж має багато випадків захворювання на ГРВІ.
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буквально пару дней назад обратил внимание на школьников - в кроссовках летних с короткими носками и в штанах чуть ниже колен . без шапок и расстёгнутые ещё подумал как они не заболели до сих пор .
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В это время года всегда начинаются эпидемии гриппа и как следствие карантин в школах.
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