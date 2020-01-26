 Встреча с главой Офиса Президента Богданом продается на благотворительном аукционе, стартовая цена - 5 тыс. грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Благодійне Рівне".
"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан приглашает победителя аукциона на чашечку вкусного кофе. Пообщается на разные темы, ну и конечно же, о политике. Встреча состоится в Киеве", - говорится в сообщении.
Встреча с главой ОП продается как лот №70, стартовая цена - 5 тыс. грн.
А Ківу на андеркарт.
они же дешевые проститутки
Фаина Раневская
)))
А на замечание, что один актер спит с мужиком. Сказала: Несчастная страна, тут человек не может распорядится даже своей жо...ой
Соевые, та вы все того, как его, не такие!)))
Я правильно понял твои желания?
Здоровья девочке.
http://pb4.com.ua/clinic/natsionalna-dityacha-spetsializovana-likarnya-ohmatdit-moz-********/
Комменты сои жесть
Мендель запрошує на філфжанку кави. 1000 долярів за ніч. Кошти підуть на утримання президента.
хт уйдьот с доплатой
Придтся только плату за вход поднять гривень на 10.
Вот что значит закончить академию в Трускавце.
забезплатно.
для селфи.
эта ж... пыка... может пройтись по своим подельникам и собрать деньги на лечение девочки не напрягаясь! заодно зайди в дирекцию Укрзализныци и Укрпочты....
поторопись, у кого таньга завелись )))))
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По данным источника, салаты обойдутся народным избранникам от 100 грн до 350 грн, горячие блюда - от 200 до 1850 грн. При этом за алкоголь придется заплатить порядка 3000 за бутулку водки, до 1500 грн за коктейль и до 35 тыс. грн за бутылку виски.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фракция партии "Слуга народа" потратит на новогодний корпоратив порядка 1 млн грн, о чем заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.https://www.obozrevatel.com/economics/sup-za-1800-viski-za-35000-ozvuchenyi-tsenyi-korporativa-slug-naroda.htm
В три раза больше, чем на парад войск...
Расценки на торжественный ужин в честь годовщины инаугурации президента США Дональда Трампа:
Стоимость билета на двоих на праздник начинается от 100 тысяч долларов, сообщают местные СМИ
За такие деньги приглашенный получает право на обед и фото с Трампом. За 250 тысяч долларов можно получить место за круглым столом.
Кроме того билеты на мероприятие можно выиграть в лотерею. Розыгрыш проводится среди тех, кто переводил пожертвования в поддержку президента США в 2017 году. Минимальная сумма пожертвования должна составлять 3 доллара.