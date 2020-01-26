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 Политика Украины
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Все про:благотворительность (318) Богдан Андрей (241) Офис Президента (229)

 Встреча с главой Офиса Президента Богданом продается на благотворительном аукционе, стартовая цена - 5 тыс. грн

Встреча с главой Офиса Президента Андреем Богданом продается на благотворительном аукционе, средства от которого пойдут на лечение в Польше 7-летней Даши из г. Ривне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Благодійне Рівне". 

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан приглашает победителя аукциона на чашечку вкусного кофе. Пообщается на разные темы, ну и конечно же, о политике. Встреча состоится в Киеве", - говорится в сообщении.

Встреча с главой ОП продается как лот №70, стартовая цена - 5 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации". АУДИО

Встреча с главой Офиса Президента Богданом продается на благотворительном аукционе, стартовая цена - 5 тыс. грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171931
 
 
 Топ комментарии
 
А пнуть Богдана сколько стоить будет?
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Ось як ви збиралися економіку підняти, а за зустріч з катаклізьмою оманською скільки буде?
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Какая недорогая зеленая продажная девушка. Пшонка вроде просил 150 тысяч зеленых Встреча с главой Офиса Президента Богданом продается на благотворительном аукционе, стартовая цена - 5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 439
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как можно недооценивать этого циника!!!! любой аукцион не даст столько , чтобы он не смог покрыть это легко со своего кармана. Но оно восстанавливается из политического пепла - журналист Медведчука победит ...
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Лучший адвокат суперрейдера Восточной Европы ( а мож и всей)!
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Ось як ви збиралися економіку підняти, а за зустріч з катаклізьмою оманською скільки буде?
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Если на ночь, то тыши 3, за часа и на 1,5 можно сойтись, думаю.
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Так можно друзей привести. В складчину оно дешевле будет
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Киву на конец, чтобы лысину полировать Зустріч із главою Офісу президента Богданом продається на благодійному аукціоні, стартова ціна - 5 тис. грн - Цензор.НЕТ 1789
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плюс пару сотен и можно пинать
они же дешевые проститутки
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Так в тарифе все указано, заехать ногой в его бурятское рыло - 5 тыщ. А дать пенделя - бесплатно, на это - акция. Зустріч із главою Офісу президента Богданом продається на благодійному аукціоні, стартова ціна - 5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8609 Зустріч із главою Офісу президента Богданом продається на благодійному аукціоні, стартова ціна - 5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8609 Зустріч із главою Офісу президента Богданом продається на благодійному аукціоні, стартова ціна - 5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8609
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...только конченый зе-извращенец снимет ЭТО даже даром
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Вот бы в качестве флешмоба прокатили этого персонажа. Нужно же себя уважать!!!
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- Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм - это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.

Фаина Раневская
)))
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Я в курсе )) Кстати, Фаина Георгиевна была по девочкам долгое время.
А на замечание, что один актер спит с мужиком. Сказала: Несчастная страна, тут человек не может распорядится даже своей жо...ой
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Зустрітися? Ну хіба для того, щоб цю свинободібну пику засунути йому ж у дупу.
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Чи своїх грошів пожалів, чи знімається на панель.
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А Порошенко може купити цей квиток?
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и алкаши с клоунами не дружат!
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А сколько будет стоить плюнуть ему в морду? Или набить её?... "Таксу" озвучьте, пожалуйста...
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Интересно сколько он готов принять... И с какой стороны?
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Этот шакаленок приймет во все дыры одновременно. Встреча с главой Офиса Президента Богданом продается на благотворительном аукционе, стартовая цена - 5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5139
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Этот тоже решил продать девственность
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А он смоктать будет? Тогда я заплачу 6 тисяч.
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И ты из этих?
Соевые, та вы все того, как его, не такие!)))
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Ты еще оказуется и типилл. Ой. про шо это я...
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А з носаря по пиці пару разів можна дати буде?
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Носом в дупу?
Я правильно понял твои желания?
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Ні. То ти свої таємні бажання висловив. Дідуньо Фрейд таки був не дурний.
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а не гидко буде пити каву і заїдати шаурмой з богданкою?!
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А не гидко цієй потвори торгувати своєю пикою заради порятунку дівчини. Скільки там чиновники на місяць отримують? На дитині піаряться, нелюді
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В каком Законе Украины подобное прописано? С каких пор встреча с гос. чиновником продается на аукционе? Неважно каком? Пусть" 95-я подворотня" или партия "ЗЕ-билов" оплатить Даше лечение. Рановато зажрались "слуги"
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прасту іноді дорожче купляють, а тут лише 200 баксів
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Отказавшись от отдыха в Омане Зе мог бы вылечить сотню таких девочек.
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Уймись, фонд пэти и марыны на 1.7 лярда тоже многое могли и Мальдивские деньги тоже, про остальное просто промолчу
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Но они не спекулировали на здоровье больных детей, чтобы пропиариться. Для ЗЕ и его команды 5 тыс гривен это всего-лишь один раз отказаться от чашечки кофе в пятизвездочном отеле.
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Охматдет забыл?
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И что там не так ? Вот, можешь записаться на прем в Охматдет онлайн, тебе там помогут:
http://pb4.com.ua/clinic/natsionalna-dityacha-spetsializovana-likarnya-ohmatdit-moz-********/
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Давай. подробно. Факты. Шо Порошенко украл в охмотдит.
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Анал табу? А то мы с бригадой купили бы билетик... Встреча с главой Офиса Президента Богданом продается на благотворительном аукционе, стартовая цена - 5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7697
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Гыыы, ты сам понимаешь, что пишишь?))))
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У вас там целая бригада гомосеков?
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Та стопудов)))
Комменты сои жесть
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Малоросс, ты уже вышел из того возраста, чтобы понимать юмор с намёками или ты воспитан на пасквилях 95 квартала, потому не тебе оценивать.
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тариф вказано за годину? Які табу?
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В Таіланді чоловік може мати кілька жінок. Вони працюють, або знімаються, а він на ті кошти живе. Так само, видно, й ОП України організована.

Мендель запрошує на філфжанку кави. 1000 долярів за ніч. Кошти підуть на утримання президента.
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Если б он сидел в тюрьме, можно было б больше на экскурсиях заработать?
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Я так понял, пропиарить Бурята в сраку хотят. А помочь Даше - Богдан мог бы и на ворованные вместе с Беней деньги. Меньше срока дадут.
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Интересно посмотреть на идиота, который купит встречу с свиноглазым.
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В киевском зоопарке недавно освободилась клетка гибона, можно устроить более длительный показ.
Придтся только плату за вход поднять гривень на 10.
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Вот ето вариант 100% Будут ехать смотреть даже из Луганьдони.
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А вот если с ним сивоху еще, то будет аншлаг. Цены можно снизить, прибыль будет ОГРОМНАЯ за счет посещаямости.
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Ну какой из него стриптезер? Нормальная женщина только плеваться будет. За что платить деньги? А на что то более интересное он не тянет.
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Какой идиот прийдет к этому дрыщу Богдану? Этот шакал - проститутка? Так один придурок из слуги урода нашел себе млять за 100 баксов. Правда, без анала. По логике выходит, что этот маленький уродец Богдан за такие бабки работает аналом и оралом.
Вот что значит закончить академию в Трускавце.
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в холодильнике супермаркета он должен тусоваться.
забезплатно.
для селфи.
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Господи,люди,схаменіться!!!Які гроші?Цеж жах,що ви робите?Хто такий Богдан?Це перш за все чиновник,які гроші,ви що всі з глузду з'їхали?Тьху,довбаний квартал...
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Заплатил - бы тем кому и на уй не нужен в 10-ро меньше.Но к сожалению в мировой экономике таких и денег не найдётся.
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А самому этому "чёрту" слабо оплатить лечение? Или он нищеброд с рождения? Уверен, что сие нацарювало немало! Скорее всего, жаба давит! Ведь проще и дешевле других напрячь, чем самому заплатить! Интересно, кто же станет победителем этого лота? Похоже, что рояльный паганини!
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аху....!
эта ж... пыка... может пройтись по своим подельникам и собрать деньги на лечение девочки не напрягаясь! заодно зайди в дирекцию Укрзализныци и Укрпочты....
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По чём концерт на рояле в оригинальном исполнении ЗЕ ?
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альо, ярьомєнко-анал з вузькоглазим чьмом по окремому тарифу, не табу.
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- богдан...оно ж андрей...не бита не крашена...начальная ставка 5 тыс...
поторопись, у кого таньга завелись )))))
-Зустріч із главою Офісу президента Богданом продається на благодійному аукціоні, стартова ціна - 5 тис. грн - Цензор.НЕТ 7453
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Суп за 1800, виски за 35000: озвучены цены корпоратива "Слуги народа"

По данным источника, салаты обойдутся народным избранникам от 100 грн до 350 грн, горячие блюда - от 200 до 1850 грн. При этом за алкоголь придется заплатить порядка 3000 за бутулку водки, до 1500 грн за коктейль и до 35 тыс. грн за бутылку виски.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фракция партии "Слуга народа" потратит на новогодний корпоратив порядка 1 млн грн, о чем заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.https://www.obozrevatel.com/economics/sup-za-1800-viski-za-35000-ozvuchenyi-tsenyi-korporativa-slug-naroda.htm

В три раза больше, чем на парад войск...
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Дивлюся дешева курва ця "Богдан". Лише 5 тис. грв за годину і без жодних табу 😕
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А что было в других местах?
Расценки на торжественный ужин в честь годовщины инаугурации президента США Дональда Трампа:

Стоимость билета на двоих на праздник начинается от 100 тысяч долларов, сообщают местные СМИ
За такие деньги приглашенный получает право на обед и фото с Трампом. За 250 тысяч долларов можно получить место за круглым столом.

Кроме того билеты на мероприятие можно выиграть в лотерею. Розыгрыш проводится среди тех, кто переводил пожертвования в поддержку президента США в 2017 году. Минимальная сумма пожертвования должна составлять 3 доллара.
Зустріч із главою Офісу президента Богданом продається на благодійному аукціоні, стартова ціна - 5 тис. грн - Цензор.НЕТ 7851
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