 Встреча с главой Офиса Президента Богданом продается на благотворительном аукционе, стартовая цена - 5 тыс. грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Благодійне Рівне".

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан приглашает победителя аукциона на чашечку вкусного кофе. Пообщается на разные темы, ну и конечно же, о политике. Встреча состоится в Киеве", - говорится в сообщении.

Встреча с главой ОП продается как лот №70, стартовая цена - 5 тыс. грн.

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