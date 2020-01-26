 "Выглядит очень хорошо": Милованов разбавил "зраду" в экономике позитивными фактами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на странице в Facebook.
"Кругом зрада. Так трудно жить. Добавлю немного позитива. Фактами.
1. В Давосе Президент анонсировал пакет привлекательных условий для инвесторов. Эти условия распространяются и на украинских и на иностранных инвесторов. Инвесторы от 100 млн долл получат персонального "опекуна" от правительства. Они также будут иметь возможность подписать отдельное соглашение с правительством Украины, в котором будут обсуждены льготы, условия и обязательства от правительства и инвестора. Например, если нужно, правительство может построить станцию УЗ или гарантировать подключение к энергетической инфраструктуре. Следующее, для участников приватизации предприятий от 10 млн долл - 5-летние налоговые каникулы по налогу на прибыль. Также, быстрый возврат инвестиций в модернизацию от 2 до 5 лет, вместо 10 и 12. И наконец новый международный арбитраж для инвесторов для решения споров.
2. Осенью Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 (прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения).
3. Утверждена на рабочем уровне программа с МВФ.
4. Привлекаем внешние заимствования под самые низкие проценты за всю историю независимости: позаимствовали 1,25 млрд евро под 4,375% годовых (в прошлом году было 6,75% в год). Это позволяет экономить 2 млн грн в день на обслуживание долга - средства на социально-экономическое развитие.
5. Макроэкономическая стабильность: 4,1% - инфляция (5-летний минимум) 25,3 млрд долл - золотовалютные резервы (7-летний максимум) госдолг уменьшился до 52% - по сравнению с 80% в 2016 году; экономический рост Украины в 2019-м: 3,6 - 4,2% - по сравнению со средним уровнем в 2,5% в мире. (Да, по моему мнению нужна более мягкая монетарная политика - низкая ставка и высокий курс. Но все остальное выглядит очень хорошо).
6. Успешно прошли два первых концессионных конкурса. "Рисоил-Херсон" инвестирует около 300 млн грн (обязательства). Заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.
QTerminals, ведущий портовый оператор Катара, инвестирует в Ольвию: ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн; обязательства - 3,4 млрд гривен (за 5 лет) средства для развития местной инфраструктуры - 80 млн грн.
7. Критическая проблема экономики Украины - очень маленькие инвестиции в развитие и отсутствие модернизации. Мы хотим чтобы 2020 стал годом полноценного восстановления кредитования и инвестиций. Поэтому - инвестиционный пакет инициатив от Президента. Но также мы должны создать возможности для малого бизнеса. Итак, в феврале стартует программа доступных кредитов для бизнеса 5-7-9. Это - только первый шаг большой программы доступных кредитов. На осень планируем выйти с ипотекой под 10-12 годовых".
Вот после этого: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов Источник: https://censor.net.ua/n3171926
Тепер про ріст. Так, середньорічний ріст був. Перші три квартали був ріст, здебільшого інеррційний. Він тривав 14 кварталів поспіль. А останні квартал був спад. І лише першмюий квартал цього року покаже тенденцію.
Тепер про захоплення ростом економіки іноземними кредитними інституціями. Фактично співпраці з МВФ на сьогоднішній день немає. За словами МВФ Україна не виконала низку умов. Тому зради немає. Є маніпуляції. А "ріст" українці оце щойно отримали. Дві платіжки за газ і мінус субсидії. Тому у зебілів дилема - вірити Милованов, чи власним порожнім кишеням.
Так,ЗЕ може приманити тимчасових інвесторів-аферистів пільговими умовами та жебрацькими зарплатами робітників.Ось чому у нас не зростають зарплати,приманюють інвесторів дешевою рабсилою.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
)))
Счастье узкой группы чиновников всегда оплачивается за счет конфискации счастья у большинства...
Спокійно, пасажири, спокійно. Хто сказав, що ми нікуди не їдем. Зараз я додам позитиву: ми не тільки нікуди не їдем, ми ще й не вміємо їздити.
Хто сказав, що в нас нема плану? - У нас його й не було. - Усі полегшено зітхнули.
"Привлекаем внешние заимствования под самые низкие проценты за всю историю независимости: позаимствовали 1,25 млрд евро под 4,375% годовых (в прошлом году было 6,75% в год). Это позволяет экономить 2 млн грн в день на обслуживание долга - средства на социально-экономическое развитие."
"Макроэкономическая стабильность: 4,1% - инфляция (5-летний минимум) 25,3 млрд долл - золотовалютные резервы (7-летний максимум) госдолг уменьшился до 52% - по сравнению с 80% в 2016 году; экономический рост Украины в 2019-м: 3,6 - 4,2%.."
То реформы успешно реализуются 30 месяцев, то госдолг уменьшается в период "порошенковского" правительства (ещё три квартала 2019 года)...
Нужно просто перестать тупить (с)
А вже ж не крадуть, так, зеленкуватні ?
"президент Володимир Зеленський в Давосі фактично пообіцяв потенційним інвесторам корупцію в Україні" - так вважає депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол, коментуючи заяву Зеленського про "інвестиційну няню" в ефірі "Прямого":
"Дивіться, згадав він "бізнес-няню", яка буде даватись якимось потужним інвесторам. Але, якщо він вже говорить про якісь окремі умови, коли навпаки інвестори хочуть єдиного закону для всіх, він говорить вже про якісь окремі умови, про якусь "бізнес-няню". Так давайте почнемо, спочатку інвестору особисту "бізнес-няню", потім проблеми з судами в Україні? А інвестор буде казати: а давайте мені особистого суддю? А далі? Особистого податківця. І пішли далі. Так до чого ми дійдемо?.. Так, "інститут смотрящих". Тепер хто будуть цими "смотрящими"? Вони дадуть окреме фінансування всім 255 "слугам народу" у Верховній Раді? Насправді це мова йшла про корупцію, по великому рахунку. Як може президент виголошувати такі речі? Тим паче, що вони, правда, мають місце в нашій країні, що є найстрашнішим", - зауважила Чорновол.https://prm.ua/zelenskiy-v-davosi-faktichno-poobitsyav-investoram-shho-v-********-na-nih-chekaye-koruptsiya-chornovol/
"Заяви владної команді про "інвестиційну няню" і про те, що гармонізація українського законодавства з європейським не на часі, дають інвесторам сигнал про те, що Україна не є правовою державою" - так вважає, народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, про що вона заявила в ефірі "Прямого"
"Коли лідер фракції монобільшості виходить і говорить про те, що нам не потрібна гармонізація нашого законодавства з європейським, коли пан президент виходить і говорить про те, що ми кожному, хто приведе понад 100 мільйонів доларів в державу, дамо "інвестиційну няню", яка буде 24/7 з ним працювати, то вони фактично розписуються в тому, що Україна не є правовою державою", - сказала вона.
Фріз назвала ці заяви хибним меседжем.
"Росія побіжить швидко і дуже буде вкладати зручно. Й "інвестиційна няня" в неї буде тут в Україні. Але чи потрібні Україні російські інвестиції? Я думаю, що ні. Тому що російська агресія довела до того, що ми всі розуміємо: наша незалежність, наша унітарність, наш суверенітет є понад усе", - додала вона.
https://prm.ua/vlada-u-davosi-dala-investoram-signal-shho-********-ne-ye-pravovoyu-derzhavoyu-deputat-yevropeyskoyi-solidarnosti/
«Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі пообіцяв інвесторам, що їх будуть "кришувати"» - вважає ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін. Про що він заявив в ефірі "Прямого":
«Ти про що розповідав людям? Що я вас буду "кришувати"? Вибачте. Воно так виглядало: я вам дам "кришу", дам "смотрящего". І ви не забудьте, якщо ви хочете 10 років мати успіх в Україні, то ви мене ще підтримайте, щоб я ще два терміни відбув. А як же? Хто вкладає 100 мільйонів? Що, відбити їх за рік чи за два? Любий інвестор розуміє, що такі гроші не повертаються так швидко. І ти кажеш: я вам дам "смотрящего" 24 на 7, і він буде вам рішати питання з Портновим, Богданом і так далі з судами? Той же самий Ємельянов бігає в офіс. Про що він говорить сьогодні? Люди, які мають такі гроші, мають мільярди і готові вкласти 100 мільйонів, у них є своя розвідка, фінрозвідка, у них є збір інформації. Ти про що розповідаєш? Ти демонтував судову систему тими "беркутівськими судами". Ти демонтував сьогодні довіру до інституцій влади тим Гончаруком, який несе тобі на поклон заяву про відставку, що це взагалі неконституційно і так далі. Тобто ти займаєшся повним демонтажем держави України і кажеш: якщо ви 100 мільйонів, то я ж вам… Шановні люди, так воно не літає. Дуже погано давати рекомендації президенту Зеленському - він все одно нас не буде чути», - наголосив Лапін
Я ни на что не намекаю
Яркий пример в наши дни - ситуация вокруг «Київметробуд». Пан Микитась увидел, что что-то крупное в Киеве прошло мимо него и тупым пиратским методом(как обычно) решил рейдернуть предприятие, получившее контракт на строительство линии метро на Виноградарь. Сначала сделал главу набсовета предприятия О.Токарева своим "троянским конём", "замотивировав" его, затем привлёк криминального авторитета "Лешего" (Лещенко), задействовал некоего Ильяшева с карманными нотариусами и т.д., а министр юстиции обеспокоится и обещал «быстро отреагировать».
Вот это все, включая клички бандитов, фамилии карманных нотариусов и других "черных регистраторов" необходимо рассказывать потенциальным инвесторам ДО приглашения их к нам на различных давосах. Будет честно, если они будут знать, что их вполне может ожидать в Украине.
А если еще мировой кризис нагрянет, то и макроуровень ляжет.