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 Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения смертельного коронавируса в Китае возрастает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает агентство Reuters.

По словам лидера Китая, ситуация является "тяжелой".

Заместитель главы государственного департамента по вопросам общественной безопасности Ху Цинхай отметил на брифинге, что Китай столкнулся "с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения".

Глава государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявил, что новый коронавирус 2019-nCoV передается от человека человеку и во время инкубационного периода, сообщает 26 января The Guardian.

Инкубационный период нового вируса (в это время не проявляются симптомы заболевания) составляет от одного до 14 дней.

Ма Сяовэй также констатировал, что скорость распространения вируса растет, и число зараженных может увеличиться. В то же время он сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV пока ограничена, поэтому неясно, какие риски могут представлять собой дальнейшие мутации вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельный коронавирус из Китая: США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из Уханя

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3171923
 
 
 Топ комментарии
 
Если Китай ликвидирует Путина, эпидемия закончится.
То как аплодировали Путину в Иерусалиме главы многих стран, говорит о том , что человечество деградировало до черты, после которой Небо готово такое человечество перезагрузить.
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Нельзя впускать пассажиров из Китая, потому что наши не могут справиться с обычным гриппом, уже в стране 12 смертей.
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Потрібно послати їм на допомогу міністра охорони здоровья України. Той їм наработає...
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юлу владимировну послать в китай , она большой слециалист
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Це ж скільки таміфлю можна було би закупити.
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Если Китай ликвидирует Путина, эпидемия закончится.
То как аплодировали Путину в Иерусалиме главы многих стран, говорит о том , что человечество деградировало до черты, после которой Небо готово такое человечество перезагрузить.
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минздрав должен запретить прием в страну людей из Китая
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почему? они же переносчики. могут бьіть.
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Объем товаров в порт Одессы с китая, вот где жесть!
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И с параши тоже.Там китайцев,как рошена.
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В 1918-19 годах испанский грипп унес жизни до 100 миллионов человек.
Так что совсем не смішно, нужно закрьівать города наглухо если передается еще во время инкубационного периода.
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Пока не сделают вакциньі или лекарства.
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Скоро! Зустрічайте в усіх містах, де торгують китайці.

Як буде протидіяти наша "медицина" всім зрозуміло.

Стане не 37 млн. мобільних телефонів, а на 2 млн. меньше.
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йулька-твій зоряний час! Винось приникані маски від грипу !
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А ОТКУДА ЭТОТ ВИРУС !? РЫБЫ ВИНОВАТЫ ...!)
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Винні китайці які жерли сирих мишей риб і змій. Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая - Цензор.НЕТ 2870
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посмотри фильм "Заражение" 2011 один в один.
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Нельзя впускать пассажиров из Китая, потому что наши не могут справиться с обычным гриппом, уже в стране 12 смертей.
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Негайно запускайте Зєлєнского в Китай ! Тільки він врятує людство !
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Хихикающие прыхыльныкы пэтра пятого, по поводу этого вируса, вы оцените масштаб катастрофы для Украины.
Ведь в Одессу сейчас возвращаются тысячи китайцев с родины после празднования НГ, а про объем товара в порт Одессы я промолчу просто.
Хихикайте дальше!
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Перелякані до всрачки прихильники Вовіка шостого, стосовно того вірусу- у вас, бачу, і у коронаровірусі Порошенко винен. І Дамбасс бамбіт, і мізки у вас украв, так мало того що в штани вам сере- ще в перервах і вірус запустити встиг. Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая - Цензор.НЕТ 6816
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Гончарук, Данилов, Скалецкая - есть кто живой? По динамике распространения у вас 18-24 часа на принятия решения о закрытии въезда из эпидемных территорий. Потом будет поздно. И разбудите Вову в Польше !
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Закрыть все въезды в Украину! И начать строить стену ибо Китай РФ заразит и эти зомби будут наступать! Вернуть ядерное вооружение, чтобы сбивать волны зомбаков! Выдать вооружение и всех на стену! Нужно сдержать одичалых!!!
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Ого! Купил где, или сам где дури накосил и насушил?
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Этот вирус не!!! распространяется. Его - распространяют! Это должно быть важно для понимания. Но по опыту скажу, что даже обычные маски уже препятствуют его распространению. Но! снимать нельзя даже дома. Учтите, если вы чихаете, значит вирус уже вам заброшен. Поэтому слизистая носа должна быть тут же санирована. Чем быстрее тем лучше.
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коронавирус аполитичен... и ему по фиг кто кому сочувствует или симпатизирует...
инфекции все равно ...от слова - ваще!
поэтому, береги Боженька Украину от пандемии...и массового психоза...
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Нам труба. Даже во время эпидемий гриппа повязки носят единицы.
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нехрен желтопузым было жрать собак ...

давно надо было запретить фестиваль живодеров в Юйлине, а так получите распишитесь
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