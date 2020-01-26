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 Скорость распространения нового коронавируса растет, - управление здравоохранения Китая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения смертельного коронавируса в Китае возрастает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает агентство Reuters.

По словам лидера Китая, ситуация является "тяжелой".

Заместитель главы государственного департамента по вопросам общественной безопасности Ху Цинхай отметил на брифинге, что Китай столкнулся "с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения".

Глава государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявил, что новый коронавирус 2019-nCoV передается от человека человеку и во время инкубационного периода, сообщает 26 января The Guardian.

Инкубационный период нового вируса (в это время не проявляются симптомы заболевания) составляет от одного до 14 дней.

Ма Сяовэй также констатировал, что скорость распространения вируса растет, и число зараженных может увеличиться. В то же время он сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV пока ограничена, поэтому неясно, какие риски могут представлять собой дальнейшие мутации вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельный коронавирус из Китая: США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из Уханя

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3171923
 
 
 Топ комментарии
 
Если Китай ликвидирует Путина, эпидемия закончится.
То как аплодировали Путину в Иерусалиме главы многих стран, говорит о том , что человечество деградировало до черты, после которой Небо готово такое человечество перезагрузить.
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Перелякані до всрачки прихильники Вовіка шостого, стосовно того вірусу- у вас, бачу, і у коронаровірусі Порошенко винен. І Дамбасс бамбіт, і мізки у вас украв, так мало того що в штани вам сере- ще в перервах і вірус запустити встиг. Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая - Цензор.НЕТ 6816
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Потрібно послати їм на допомогу міністра охорони здоровья України. Той їм наработає...
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Бывшего, та профи.
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юлу владимировну послать в китай , она большой слециалист
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Це ж скільки таміфлю можна було би закупити.
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Если Китай ликвидирует Путина, эпидемия закончится.
То как аплодировали Путину в Иерусалиме главы многих стран, говорит о том , что человечество деградировало до черты, после которой Небо готово такое человечество перезагрузить.
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минздрав должен запретить прием в страну людей из Китая
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почему? они же переносчики. могут бьіть.
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Объем товаров в порт Одессы с китая, вот где жесть!
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И с параши тоже.Там китайцев,как рошена.
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В 1918-19 годах испанский грипп унес жизни до 100 миллионов человек.
Так что совсем не смішно, нужно закрьівать города наглухо если передается еще во время инкубационного периода.
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Пока не сделают вакциньі или лекарства.
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Скоро! Зустрічайте в усіх містах, де торгують китайці.

Як буде протидіяти наша "медицина" всім зрозуміло.

Стане не 37 млн. мобільних телефонів, а на 2 млн. меньше.
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йулька-твій зоряний час! Винось приникані маски від грипу !
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продам маски от гриппа. дорого. блистер тамифлю в подарок.)
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А ОТКУДА ЭТОТ ВИРУС !? РЫБЫ ВИНОВАТЫ ...!)
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Винні китайці які жерли сирих мишей риб і змій. Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая - Цензор.НЕТ 2870
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Показывали как они пьют кровь кобры, и едят ещё бьющееся сердце кобры...
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посмотри фильм "Заражение" 2011 один в один.
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В Ухане этом находится лаборатория по этим вирусам, вот где "собака" зарыта, пошла утечка, как в свое время и СПИДа с другой лаборатории.
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Нельзя впускать пассажиров из Китая, потому что наши не могут справиться с обычным гриппом, уже в стране 12 смертей.
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Негайно запускайте Зєлєнского в Китай ! Тільки він врятує людство !
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Хихикающие прыхыльныкы пэтра пятого, по поводу этого вируса, вы оцените масштаб катастрофы для Украины.
Ведь в Одессу сейчас возвращаются тысячи китайцев с родины после празднования НГ, а про объем товара в порт Одессы я промолчу просто.
Хихикайте дальше!
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Перелякані до всрачки прихильники Вовіка шостого, стосовно того вірусу- у вас, бачу, і у коронаровірусі Порошенко винен. І Дамбасс бамбіт, і мізки у вас украв, так мало того що в штани вам сере- ще в перервах і вірус запустити встиг. Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая - Цензор.НЕТ 6816
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Беги к супрун, тебе стало хуже!
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Гончарук, Данилов, Скалецкая - есть кто живой? По динамике распространения у вас 18-24 часа на принятия решения о закрытии въезда из эпидемных территорий. Потом будет поздно. И разбудите Вову в Польше !
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усЭ сдохнуть не могут ибо как то не так все выйдет
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Закрыть все въезды в Украину! И начать строить стену ибо Китай РФ заразит и эти зомби будут наступать! Вернуть ядерное вооружение, чтобы сбивать волны зомбаков! Выдать вооружение и всех на стену! Нужно сдержать одичалых!!!
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Ого! Купил где, или сам где дури накосил и насушил?
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Этот вирус не!!! распространяется. Его - распространяют! Это должно быть важно для понимания. Но по опыту скажу, что даже обычные маски уже препятствуют его распространению. Но! снимать нельзя даже дома. Учтите, если вы чихаете, значит вирус уже вам заброшен. Поэтому слизистая носа должна быть тут же санирована. Чем быстрее тем лучше.
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коронавирус аполитичен... и ему по фиг кто кому сочувствует или симпатизирует...
инфекции все равно ...от слова - ваще!
поэтому, береги Боженька Украину от пандемии...и массового психоза...
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Ну а кацапам этого вируса побольше!Должны же эти скоты хоть от чего-то массово здыхать?!
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я думаю...он им с Дальнего Востока уже зашел... просто бздят пока говорить )))))
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Нам труба. Даже во время эпидемий гриппа повязки носят единицы.
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нехрен желтопузым было жрать собак ...

давно надо было запретить фестиваль живодеров в Юйлине, а так получите распишитесь
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Не поможет. Китайцев в ********* больше миллиона. А у нас с Парашей безвиз. Так китайцы хоть марлевые повязки носят
Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 7154
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Азиажопа, такое же дерьмо как и руцький мир. Ничего кроме геморроя для цивилизации. Если не *****, то очередная эпидемия
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Менше народу - більше кіслороду! 8 мільярдів людей забагато для нашої планети. 1, максимум 2 мільярда і тоді рівень життя у всіх буде як в Німеччині!
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лучше напишите . что сделали , что бы в Украину эта зараза не добралась... или как всегда " а вдруг пронесёт.."
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. Скорее всего, вирус доберется и до нас. А вот что будет дальше, никто не знает. Скорее всего, с нашей медициной у нас будет полная опа.
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Треба щось для зміцнення імунітету приймати,не чекаючи,поки та зараза до нас добереться(тьфу,тьфу)
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Поздно пить "Боржоми"...
Імунітет за пару днів не зміцниться...
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Це так,але краще хоч щось робити,чим сидіти і чекати ту напасть
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https://rusmonitor.com/kitajskaya-laboratoriya-kotoraya-izuchaet-samye-opasnye-patogeny-v-mire-baziruetsya-v-uhane.html?fbclid=IwAR1DKhlgt4NaAQEURVnVXsl1QZE4DncgmKqIG8jeNYn5I4QKTlPE0SkOPm0

походу шось пішло не так у китайозів на біологічному обєкті,але у всьому винні змії і кажани.А мені здається що ні,конспірація як в росії.Шось знає Сіндзепінь,раз каже про загрозу,але признатись комуняка не хоче,що вони щось мутили на тому заводі,а ті ж кажани могли просто перенести ту заразу на ринок.
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Проблема швидкого розповсюдження - досить великий інкубаційний період. Тобто, людина (по всім ознакам злорова) перетинає кордон, ходить де великі скупчення народу і навіть не здогадується, що вже розносить бацилу...
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Як,що Китай не просит помощи у Мировых ЦКЗ,то скорее всего, у них вже есть антидот. Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 5123
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Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Китай заявил, что материалы, пожертвованные из-за рубежа для борьбы с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа /2019-nCoV/, будут проходить по каналу быстрого таможенного оформления.

Будут приложены все усилия для обеспечения быстрого таможенного оформления импортируемых лекарств, дезинфицирующих средств, средств защиты и медицинских устройств с целью борьбы со вспышкой коронавируса нового типа, говорится в заявлении Главного таможенного управления Китая, опубликованном в воскресенье.

Главное таможенное управление распорядилось открыть "зеленый канал" и специальные окошки обслуживания на таможне на месте, чтобы ускорить таможенную очистку зарубежных пожертвований в виде медицинских материалов.
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В окошки исследование не передашь.Это должен быть, мировой консилиум включающий в себя представителей всех ведущих ЦКЗ Мира.И в передвижной лаборатории должен быть совместными усилиями разработан антидот в очаге вспышки вируса Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 1568
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Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- В Китайском центре по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения начали разработку вакцины против коронавируса нового типа /2019-nCoV/, сообщил источник организации в воскресенье.

В центре выделили вирус и в настоящее время идентифицируют штамм, отметил директор Государственного института по контролю и профилактике вирусных заболеваний при центре Сюй Вэньбо.

Эксперты также проводят скрининг препаратов, нацеленных на борьбу с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, добавил он.
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Це все слова.Треба попасть на место преступления,щоб эффективно его расследовать.Изучается всё.Флора,фауна,воздух,грунт,вода.Всё могло спровоцировать вирус.Китайцы, вже пустили когось кроме себя, в очаг вспышки эпидемии? Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 3965
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Шас китайцы вытянут заранее приготовленный антидот и будут шантажировать западные страны.
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Пишут что уже скопытилось 112000 китаезов. 2.8 мильенов инфицировано. Брешуть небось. Или нет...
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Вчера пошел прямо вал информации о том, что Китай в панике предпринимает такие беспрецедентные меры безопасности не потому, что не знает, что это за вирус, а как раз таки потому, что, наоборот, знает.
И что в этой их Ухани как раз находится биологическая лаборатория с каким-то супер-пупер высоким уровнем секретности.
Не знаю, насколько это соответствует действительности, но если эта китайская Корпорация "Амбрелла" таки устроила нам обитель зла в своем китайском Ракон Сити, то это несколько меняет ситуацию.
Можно начинать паниковать.
Мила. Ты где. Мир ждет тебя.
Впрочем, у нас есть еще одно сверхоружие против вируса.
Украина. Выпускай Владимира Александровича.
Если даже Ослик Апокалипсиса не сможет ******** этот Улей - тогда нам точно *****.
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Почему-то китайцам выгодня разгонять жахи по этому поводу.
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