EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  1195  3
Материалы по теме:
Все про:ВМС (773) Одесса (5881)

 Второй выпуск курсантов водолазной школы ВМС Украины прошел в Одессе. ФОТО

В Одессе состоялся второй выпуск курсантов водолазной школы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Второй выпуск курсантов водолазной школы ВМС Украины прошел в Одессе 01

В течение 8-недель военные на современном снаряжении и на новейших образцах водолазной техники проходили базовый курс подготовки по специальности "водолаз". Руководитель поисково-спасательной службы ВМС ВС Украины поздравил курсантов с завершением обучения и вручил им сертификаты водолазных квалификаций.

Второй выпуск курсантов водолазной школы ВМС Украины прошел в Одессе 02

Смотрите: Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады. ФОТОрепортаж

Уже в ближайшее время выпускники, большинство из которых военнослужащие ВМС, усилят поисково-спасательные подразделения и подразделения спецназначения национального военного флота.

Второй выпуск курсантов водолазной школы ВМС Украины прошел в Одессе 03

Это второй выпуск в недавно созданной водолазной школе, которая на сегодня является первым учебным заведением водолазной подготовки в Вооруженных Силах Украины. Программа подготовки максимально адаптирована к требованиям и стандартам НАТО и позволяет готовить специалистов из разных ведомств по разным водолазными направлениям.

Также читайте: На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171922
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну...нырять дельфинчиками - выпрыгивать пингвинчиками! )))
удачи!
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляем! Молодцы! Главное, чтобы бубонька теперь эту школу не закрыл "за ненадобностью".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
респукт и уважуха! чувакам предстоит багато интересной работы и извод зеленой плесени с шлемаков Другий випуск курсантів водолазної школи ВМС України відбувся в Одесі - Цензор.НЕТ 3602
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх