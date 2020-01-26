 Второй выпуск курсантов водолазной школы ВМС Украины прошел в Одессе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В течение 8-недель военные на современном снаряжении и на новейших образцах водолазной техники проходили базовый курс подготовки по специальности "водолаз". Руководитель поисково-спасательной службы ВМС ВС Украины поздравил курсантов с завершением обучения и вручил им сертификаты водолазных квалификаций.

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Уже в ближайшее время выпускники, большинство из которых военнослужащие ВМС, усилят поисково-спасательные подразделения и подразделения спецназначения национального военного флота.

Это второй выпуск в недавно созданной водолазной школе, которая на сегодня является первым учебным заведением водолазной подготовки в Вооруженных Силах Украины. Программа подготовки максимально адаптирована к требованиям и стандартам НАТО и позволяет готовить специалистов из разных ведомств по разным водолазными направлениям.

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