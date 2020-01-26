 1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты совершили мощный обстрел позиций украинских защитников в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединское, применив БМП, гранатометы различных систем и запрещеные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм.
К сожалению, в результате прицельного огня российско-оккупационных войск, сегодня утром получил ранения несовместимые с жизнью один наш военный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на вражескую активность украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенных видов оружия.
Горіть у пеклі москалі!
ГЕРОЇ не вмирають...
"События на Донбассе не является так называемой гражданской войной, или конфликтом. У них есть срок, а именно - "вооруженный конфликт военной интенсивности"". "Он продолжается благодаря такому огневому воздействию - мы несем потери и ощущаем политическое и социальное давление со стороны РФ. Хотя Зеленский договорился, но с кем? С Россией. Да, но представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта и поэтому не гарантирует выполнение договоренностей, тем самым они сняли себя политическую ответственность за все, что творится на Донбассе. А Зеленский и его команда до сих пор не определились с тем, кто вторая сторона конфликта, с которыми мы ведем военные действия, более того, они до сих пор не определились с тем, есть ли военные действия, или нет? Потому что если это граждане Украины, то это гражданская война, а если это русские, то это вторжение. Этого до сих пор он не признал", - додає експерт.
Росіяни задіяли проти нас артилерію. "Почему-то господин Зеленский решил, что, если отвести войска будет мир. А я говорю, что в таком случае надо разводить войска на 150 км, потому что РСЗО "Смерч", российского производства поражают цели на 150 км. Кстати, в Золотом интересно получилось: после разведения российские минометы 86 калибра до нас не достают, и русские задействовали гаубицы 120 калибра. Новые позиции ЗСУ оборудованы плохо и поэтому мы имеем такие потери", - каже він.
https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_sobytiya-na-donbasse-ne-yavlyaetsya-tak-nazyvaemoj-grazhdanskoj-vojnoj-ili-konfliktom-zdanov/948548
Если Вы и эти слова принимаете за цинизм, то, ок, пусть для Вас так и будет) Спасибо).
Так всё-таки, Какую госдолжность тогда занимал Зеленский?
3 июля 2014 года Верховная Рада поддержала кандидатуру генерал-полковника Валерия Гелетея на должность министра обороны Украины. За назначение Гелетея проголосовали 260 народных депутатов. Кандидатуру Гелетея в среду вечером внес на утверждение парламента президент Украины Петр Порошенко, который лично приехал в Раду представлять кандидата.
5 сентября фракция партии «Батькивщина» в верховной Раде обратилась к Петру Порошенко с призывом уволить Валерия Гелетея с должности министра обороны из-за допущенных просчётов высшего руководства во время боёв под Иловайском, неудовлетворительной организации тылового обеспечения АТО, бесхозяйственности и коррупции, а также публичной критики командиров добровольческих батальонов[25]. В ответ министр 8 октября обратился в суд, потребовав от Юлии Тимошенко извиниться перед украинскими военнослужащими за свои заявления[26].
12 октября 2014 года Пётр Порошенко удовлетворил поданный Валерием Гелетеем рапорт об отставке. По мнению президента, идея о смене главы Минобороны и ряд других кадровых решений серьезно усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины[16].
ЭТО возле Золотого. Стрелять запрещено зеленым ослом.