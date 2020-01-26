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 1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС

Утром 26 января, в результате прицельного вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты совершили мощный обстрел позиций украинских защитников в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединское, применив БМП, гранатометы различных систем и запрещеные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм.

К сожалению, в результате прицельного огня российско-оккупационных войск, сегодня утром получил ранения несовместимые с жизнью один наш военный", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ответ на вражескую ​​активность украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенных видов оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3171919
 
 
 Топ комментарии
 
Суки!!!
Горіть у пеклі москалі! 1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6682
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"Просто перестать стрелять"... Відвели важкі озброєння, тепер нема чим дати адекватну відповідь, чи навіть на упередження дати...
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Знайомий патрульний із Центральної України, відправлений у командировку в Золоте, повідомляв що трьохсоті у ЗСУ БАГАТЬМА ДЕСЯТКАМИ відправляються у госпіталі .
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"Просто перестать стрелять"... Відвели важкі озброєння, тепер нема чим дати адекватну відповідь, чи навіть на упередження дати...
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Війна на Донбасі не є так званою громадянською війною, чи конфліктом. В них є термін, а саме - "збройний конфлікт військової інтенсивності", - вважає військовий експерт Олег Жданов. Пропонується ознайомитися із деякими його міркуваннями в блозі Gazeta.ua
"События на Донбассе не является так называемой гражданской войной, или конфликтом. У них есть срок, а именно - "вооруженный конфликт военной интенсивности"". "Он продолжается благодаря такому огневому воздействию - мы несем потери и ощущаем политическое и социальное давление со стороны РФ. Хотя Зеленский договорился, но с кем? С Россией. Да, но представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта и поэтому не гарантирует выполнение договоренностей, тем самым они сняли себя политическую ответственность за все, что творится на Донбассе. А Зеленский и его команда до сих пор не определились с тем, кто вторая сторона конфликта, с которыми мы ведем военные действия, более того, они до сих пор не определились с тем, есть ли военные действия, или нет? Потому что если это граждане Украины, то это гражданская война, а если это русские, то это вторжение. Этого до сих пор он не признал", - додає експерт.
Росіяни задіяли проти нас артилерію. "Почему-то господин Зеленский решил, что, если отвести войска будет мир. А я говорю, что в таком случае надо разводить войска на 150 км, потому что РСЗО "Смерч", российского производства поражают цели на 150 км. Кстати, в Золотом интересно получилось: после разведения российские минометы 86 калибра до нас не достают, и русские задействовали гаубицы 120 калибра. Новые позиции ЗСУ оборудованы плохо и поэтому мы имеем такие потери", - каже він.

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_sobytiya-na-donbasse-ne-yavlyaetsya-tak-nazyvaemoj-grazhdanskoj-vojnoj-ili-konfliktom-zdanov/948548
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ради справедливости при Петре не отдавали серые зона и с праздниками не поздравляли, ровно как и не летали чартером через Мацкву.
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Будь-ласка, заведіть в гугл, для прикладу, слова "порошенко росія війна" і ви самі отримаєте безліч підтверджень (або: спростувань вашого цинізму - це вже як подивитися) про те, як Порошенко висловлювався, для прикладу: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/05/150519_poroshenko_interview_ms
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Давайте НЕ будем однобоко смотреть на одну и ту же проблему)

Если Вы и эти слова принимаете за цинизм, то, ок, пусть для Вас так и будет) Спасибо).
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таким же цинніком свого часу був і зебіл, військовий експерт Олег Жданов, слова якого я наводив вище. Але, після того, як він не отримав жодної посади після виборів - почав говорити правду. А ви, видать - отримали бажане.
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да что Вы! Они ведь написали, что применяли дежурное оружие а вот что ЭТО такое оружие
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максимум - кулемети калібру 12,8. Так виходить...
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І знову "в районі Орєхово", де Зєля війська розвів. Не інакше, як диверсія Зєлєнскому робить. Моя особиста думка - потрібно зайняти старі позиції. Бо втрати вже критичні саме на цій ділянці. А паскуди, у яких немає Бога в серці, горіти уть у пеклі. І можливо, пекло для них буде ще на землі.
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Как занять,если блиндажи разобрали уже?Зебилов предупреждали что так будет но они ж у нас миролюбивые нелохи
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Не поленитесь, посмотрите сепарские сайты - они все сообщают, что по западной и северной части Донецка по районам Спартак, Путиловка, Вольво-центр "работает" украинская арта, причём нехило так работает!
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ну а ти зеленського, де він був тоді. випадково не на росії з танцюльками?
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Какую госдолжность тогда занимал Зеленский?
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Кто, ты? То такое, тебе с этим жить.
Так всё-таки, Какую госдолжность тогда занимал Зеленский?
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у мене убд є, видане в 2015 році, а в тебе воєн? це по перше, а по друге ми розмовляли про хомчака, все надіюсь знаєш про нього?
3 июля 2014 года Верховная Рада поддержала кандидатуру генерал-полковника Валерия Гелетея на должность министра обороны Украины. За назначение Гелетея проголосовали 260 народных депутатов. Кандидатуру Гелетея в среду вечером внес на утверждение парламента президент Украины Петр Порошенко, который лично приехал в Раду представлять кандидата.

5 сентября фракция партии «Батькивщина» в верховной Раде обратилась к Петру Порошенко с призывом уволить Валерия Гелетея с должности министра обороны из-за допущенных просчётов высшего руководства во время боёв под Иловайском, неудовлетворительной организации тылового обеспечения АТО, бесхозяйственности и коррупции, а также публичной критики командиров добровольческих батальонов[25]. В ответ министр 8 октября обратился в суд, потребовав от Юлии Тимошенко извиниться перед украинскими военнослужащими за свои заявления[26].
12 октября 2014 года Пётр Порошенко удовлетворил поданный Валерием Гелетеем рапорт об отставке. По мнению президента, идея о смене главы Минобороны и ряд других кадровых решений серьезно усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины[16].
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близько 11-ї години противник з боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового - зі 120-го міномету, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, та Новотошківського - з міномету калібру 120 мм.

ЭТО возле Золотого. Стрелять запрещено зеленым ослом.
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Зеленський в Польщу поїхав, туди не долетить.
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