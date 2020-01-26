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 В Министерстве культуры, молодежи и спорта опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу

Информация о якобы ведущихся переговорах с Россией относительного возможного проведения совместного женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Министерства культуры, молодежи и спорта, а также Федерации гандбола Украины опубликовано на странице Министерства в Facebook.

"Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации.

Информация о возможности подаче заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 года топ-100 спортсменов будут получать финансирование из госбюджета напрямую, - Министерство культуры, молодежи и спорта

Источник: https://censor.net.ua/n3171916
 
 
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на таке панове треба реагувати одразу, а не після того як його тиражують. І я в тому числі тут на Цензорі. ЯК, які перемовини?
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Зараз ЗЕлепуха з бурятом подзвонять і підете грати як миленькі! В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 3076
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на таке панове треба реагувати одразу, а не після того як його тиражують. І я в тому числі тут на Цензорі. ЯК, які перемовини?
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Мріють, але маскуються сцуки зєльєниє.
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#Слухи
Сейчас в СМИ вышла информация, что Россия обсуждает с Украиной заявку о проведении совместного чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женщин.
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что по этой инициативе уже отказано россиянам.
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Значит, предложение о совместном с Московией ЧЕ-2026 поступило, было принято и рассмотрено в ОПУ(Зе)!!!!
Самое пикантное в том, что в Украине нет дворцов спорта, вмещающих более 5000 зрителей и более. Самый приличный - в Запорожье (3500).
Эта идея (женский ЧЕ в Украине) всплыла еще в 2005-м году, когда президентом ФГУ назначили некоего г-на по фамилии Миленький...
Этот даже правил игры в гандбол не знал...
Но было желание "пилить бабло" на строительстве дворцов спорта...
Теперь кто-то возбудил эту тему в ОПУ(Зе).
Турбулентный режим, однако...
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Тактика злодіїв, яких спіймано на гарячому.
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«-А помнішь, как ти пяний упал в рєчку?
-І кєпка поплила по рєкє?
-Ага.
- Нє, нє я »(с)
«Свадьба в Маліновкє»
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Зараз ЗЕлепуха з бурятом подзвонять і підете грати як миленькі!
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Поки нема але побачимо як далі все розвиватиметься.Не думаю що їх Порох заставлятиме грати з кацапами .. В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 5919
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Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".Источник: https://censor.net.ua/n3171916

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Це буде називатися "акт прімірєнія" Бо інакше портнов в суд подасть на кожного гравця ! В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 6833
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Подумать только, Украина когда-то была страной гандбола.
Украинский гандбол явился первым в мире законченным вариантом игры спортивной направленности. Первая официальная игра спортивных гандбольных команд состоялась в 1910 г., в Харькове, а в 1918 г. там была организована «гандбольная лига».
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Взагалі-то всім інфам з касапії не слід довіряти, а належить перевіряти.
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Ан Мур воно то так але саме з кацапських змі ми дізналися що підписали формулу штаймаера наші хотіли не палитися і приховували а потім коли всі узнали з рос медіа прийшосся признатися і нам
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вчорашня українська змішана естафетна команда(10 місце) у Поклюці була дискваліфікована..

кажуть за допінг у сечі Тищенко..
от тільки не змогли його поки що класифікувати В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 279 В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 279
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Между прочим женский Спартак Киев до сих пор самый титулованный клуб в истории гандбола. 13 раз выигрывал Кубок европейских чемпионов.
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Представители российских медиа распространили информацию / Ещё неопровергнутая Министерством информация росСМИ 2015г. Распятый мальчик. Обглоданные снегири. Каннибализм (за неимением снегирей) в одесском Доме профсоюзов. 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет. После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали. Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки.Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды.1-я кавалерийская дивизия (США) высадилась в Мариуполе и под видом украинских войск начинает наступление на Ростов. Свидетельства режиссёра Говорухина о бандеровцах на Одесской киностудии в 1960-1970-х. Одессит выбросил бабушку с балкона под крики "Слава Украине".
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