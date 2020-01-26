 В Министерстве культуры, молодежи и спорта опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Министерства культуры, молодежи и спорта, а также Федерации гандбола Украины опубликовано на странице Министерства в Facebook.
"Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации.
Информация о возможности подаче заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".
Сейчас в СМИ вышла информация, что Россия обсуждает с Украиной заявку о проведении совместного чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женщин.
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что по этой инициативе уже отказано россиянам.
Самое пикантное в том, что в Украине нет дворцов спорта, вмещающих более 5000 зрителей и более. Самый приличный - в Запорожье (3500).
Эта идея (женский ЧЕ в Украине) всплыла еще в 2005-м году, когда президентом ФГУ назначили некоего г-на по фамилии Миленький...
Этот даже правил игры в гандбол не знал...
Но было желание "пилить бабло" на строительстве дворцов спорта...
Теперь кто-то возбудил эту тему в ОПУ(Зе).
Турбулентный режим, однако...
-І кєпка поплила по рєкє?
-Ага.
- Нє, нє я »(с)
«Свадьба в Маліновкє»
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Це буде називатися "акт прімірєнія" Бо інакше портнов в суд подасть на кожного гравця !
Украинский гандбол явился первым в мире законченным вариантом игры спортивной направленности. Первая официальная игра спортивных гандбольных команд состоялась в 1910 г., в Харькове, а в 1918 г. там была организована «гандбольная лига».
кажуть за допінг у сечі Тищенко..
от тільки не змогли його поки що класифікувати