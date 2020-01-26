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 В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу

Информация о якобы ведущихся переговорах с Россией относительного возможного проведения совместного женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Министерства культуры, молодежи и спорта, а также Федерации гандбола Украины опубликовано на странице Министерства в Facebook.

"Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации.

Информация о возможности подаче заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".

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Источник: https://censor.net.ua/n3171916
 
   
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на таке панове треба реагувати одразу, а не після того як його тиражують. І я в тому числі тут на Цензорі. ЯК, які перемовини?
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Зараз ЗЕлепуха з бурятом подзвонять і підете грати як миленькі!
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Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".Источник: https://censor.net.ua/n3171916

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Це буде називатися "акт прімірєнія" Бо інакше портнов в суд подасть на кожного гравця ! В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 6833
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Подумать только, Украина когда-то была страной гандбола.
Украинский гандбол явился первым в мире законченным вариантом игры спортивной направленности. Первая официальная игра спортивных гандбольных команд состоялась в 1910 г., в Харькове, а в 1918 г. там была организована «гандбольная лига».
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Взагалі-то всім інфам з касапії не слід довіряти, а належить перевіряти.
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