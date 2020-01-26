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 Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на востоке Украины

При этом у России сразу возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете "Bild" обратил внимание на то, что Россия "атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так в Крыму и на востоке Украины. Однако она имеет проблему там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое".

Он подчеркивает, что дело касается значительным образом Польши и балтийских стран. Поэтому очень важно присутствие войск НАТО в этих странах. "Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе", - говорит  Качиньский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постоянное присутствие армии США в Польше - четкий сигнал для Кремля, - Качиньский

Он также вспомнил о смоленской трагедии, 10-летие которой будет в этом году. В интервью газете его спросили, считает ли он, что его брат Лех Качиньский "погиб в результате покушения, за которое ответственен Путин", на что Ярослав Качиньский ответил: "Основная проблема заключается в том, что Россия еще не вернула нам обломков самолета, поэтому это никогда нельзя должным образом исследовать".

Он также добавил, что продолжаются два следствия, в которых выясняются все возможные причины. "Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета ", - сказал Ярослав Качиньский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна заплатить компенсацию за разрушение Польши во время Второй мировой войны, - Качинський

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Источник: https://censor.net.ua/n3171914
 
   
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Ну не будуть же вони атакувати Аляску чи Баварію.
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Так они там живут...
А патриотизЬм-то последнее прибежище негодяев(с)
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якби Росія була на вашому місці, то вона б вас с гівном змішала за той літак і за брата
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Ти хоч знаєш обставини, за яких Джонсон промовив цю фразу? Нахапався вершків у шмарія, і намагаєшся тут показати себе інтелектуалом.
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