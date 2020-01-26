 Совет ассоциации Украина - ЕС кроме экономических вопросов рассмотрит ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму, - Кабмин

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии. Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации с безопасностью на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положение дел в оккупированном Крыму.

Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.

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Делегацию Европейского Союза будет возглавлять Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Кроме участия в пленарном заседании, во время визита в Брюссель глава украинского правительства проведет двусторонние встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем, Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, также запланирована встреча с представителями бельгийского бизнеса.

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