 "Южмаш" заказал у россиян алюминия на 110 млн рублей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".
В этом году на условиях FCA Московская обл., г.. Электросталь, ул. Горького, д. 34 (склад поставщика) поставят алюминиевый прокат различного сортамента весом около 88724 кг. Заказчик не обнародовал в отчете о заключении договора марки и цены за килограмм.
Как отметил завод в описании закупки, качество товара должно соответствовать государственному стандарту или техническим условиям, действующим в РФ, что должно быть подтверждено Сертификатом качества.
По данным российского реестра, учредителями фирмы "ПО" Альфа-Металл" является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а директором - Дмитрий Трищенко. С 2017 "Южмаш" заключил с ней четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб. или 315,1 млн грн. Причем в описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом "Южмаш" основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Antares" (ранее - "Taurus II"), главным разработчиком которой является американская компания "Northrop Grumman Innovation System" (бывшая "Orbital Sciences Corporation"). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию.
Завод "Южмаш" входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), которое возглавляет Владимир Михеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3171911
Ты знаешь, чем отличается производство из руды титановой губки от производства проката сплава ВТ-6 ?
Выше фонтаны гавна в воздух! Больше крику!
Добъёмся, чтобы Расия наложила запрет на экспорт этого алюминия в Украину, чтобы сорвать строительство первой ступени!
?26.01.2020 11:53
...Вопрос снимаю, т.к. знаю, что ты - и то, и другое
Источник: https://censor.net.ua/n3171911
Денис Богуш розповів, що він спілкувався зі своїми друзями і міжнародними партнерами, які займають серйозні посади в європейських структурах. За словами політолога, і англійці, і німці зараз в один голос заявляють, що сприймають Україну як приставку до Росії.
Свого часу Леонід Кучма підкреслив, що це різні країни, і навіть книгу написав з відповідним назвою. У період президентства Петра Порошенка до позиції України почали прислухатися, все розуміли - країна відстоює свою незалежність, і так далі. Сьогодні ж вже відкритим текстом заявляють, що наша країна є приставкою Росії.
Богуш підкреслив, що Україна зараз все далі відходить в сторону РФ, і стає все більш слабкою державою на міжнародній арені. Саме тому нас і починають так сприймати. Тим часом потрібно розуміти, що таке обійми Росії - це зупинка європейської інтеграції, прагнення задобрити Володимира Путіна, готовність до відведення військ на Донбасі, і так далі. До того ж, з'явилася інформація, що із Зеленським вже працюють російські політтехнологи.