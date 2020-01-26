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Все про:Южмаш (38) Prozorro (111) закупки (191)

 "Южмаш" заказал у россиян алюминия на 110 млн рублей

ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" 15 января заключило соглашение с ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"(Россия) о поставках алюминия на 110 млн рублей или 42,9 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".

В этом году на условиях FCA Московская обл., г.. Электросталь, ул. Горького, д. 34 (склад поставщика) поставят алюминиевый прокат различного сортамента весом около 88724 кг. Заказчик не обнародовал в отчете о заключении договора марки и цены за килограмм.

Как отметил завод в описании закупки, качество товара должно соответствовать государственному стандарту или техническим условиям, действующим в РФ, что должно быть подтверждено Сертификатом качества.

По данным российского реестра, учредителями фирмы "ПО" Альфа-Металл" является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а директором - Дмитрий Трищенко. С 2017 "Южмаш" заключил с ней четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб. или 315,1 млн грн. Причем в описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом "Южмаш" основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Antares" (ранее - "Taurus II"), главным разработчиком которой является американская компания "Northrop Grumman Innovation System" (бывшая "Orbital Sciences Corporation"). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Завод "Южмаш" входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), которое возглавляет Владимир Михеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace"

Источник: https://censor.net.ua/n3171911
 
 
 Топ комментарии
 
Це вже торгівля на крові,чи ще поки ні?....
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Свій ЗАлК продали запаребріку, а ті його обанкротили і знищили. Тепер купляють лімінь у них. ДЛБ найвищого рівня.
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Прыхыльныкы пэтра пятого, читаем до конца

С 2017 "Южмаш" заключил с ней четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб. или 315,1 млн гИсточник: https://censor.net.ua/n3171911
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С 2017 "Южмаш" заключил с ней четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб. или 315,1 млн грн.
Источник: https://censor.net.ua/n3171911
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Это новость для порохоботов, а то они тут возникают, что во всем Зеленский виноват.
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когда то пацанами пробирались на кладбище самолётов из дюралюминия.Счастливчику достался фотопулемёт.
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Алюміній тільки кацапи виробляють?
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В принципе Да, остальное с Америки или Испании
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Україна теж виробляла...до того, як дозволила кацапам викупити та знищити своє виробництво...
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Эффективные частные собственники, куда же без них.
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Там надо сплав с сертификатом качества.
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Погодите, мы еще титан будем у раши заказывать, который там не производится.
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Ты - идиот.
Ты знаешь, чем отличается производство из руды титановой губки от производства проката сплава ВТ-6 ?
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Если ты считаешь Крым рашей, и Крымский титан рашинзким, хоть он и работает на украинском сырье, то другое дело, для русофашистов закон не писан.
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Между титановыми белилами (Крым) и металлическим титаном (Урал) огромная разница
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Патриоты уверены, что и морская свинка проживает на морях.
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Некоторое время на Урале жил, там много чего производится, цинк там, кокс, но о производстве титана не упомню.
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Один из крупнейших производителей металлического титана и сплавов находится в г. Верхняя Салда Свердловской области.
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Вы, идиоты, знает, чем отличается производство алюминия из руды от производства дюралевых сплавов?
Выше фонтаны гавна в воздух! Больше крику!
Добъёмся, чтобы Расия наложила запрет на экспорт этого алюминия в Украину, чтобы сорвать строительство первой ступени!
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Т.е. РФ поставляет алюминий в Украину что бы ЮжМаш не сорвал строительство первой ступени. Адиннарот? Ты что сепаратист и малорос?
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Так на эту ступень два кацапских мотора ставят - РД-181. Так что они о себе беспокоятся
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А ты - расеянин или просто провокатор? 26.01.2020 11:53
...Вопрос снимаю, т.к. знаю, что ты - и то, и другое
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Зачем надо в России закупать? В Китае этого алюминия хватает.Здесь (не реклама): https://www.wanstaraluminumgroup.com/
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С Китая нельзя, там вирус бушует, может зараженный прийти.
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Ачётакова,пля! Крєпкіє хазяйствєнікі патамушта "Южмаш" заказал у россиян алюминия на 110 млн рублей - Цензор.НЕТ 7170
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Ура! Будем сажать алюминивые огурцы на брезентовом поле.
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одни кацапские фамилии, а на Запорожском алюминиевом что алюминий закончился, дело для СБУ
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черти! врага деньгами заваливают. это реально гос измена! Почему государство не контролирует ничего???
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не купляйте у москалів - вони вчинять диверсію і той антарес не полетить
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То Порошенко "торгував на крові", а це налагоджування відносин з партнЬОрами нарІдної влади. "Мірниє ініціативи" від узеленських
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Зе-барыги наживаются на крови украинцев.
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С 2017 "Южмаш" заключил с ней четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб. или 315,1 млн грн.
Источник: https://censor.net.ua/n3171911
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как это эпично: купить у русских алюминий, что бы сделать оружие, которым будут убивать русских!
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Никогда эта война не кончится если шопотом называть ********* агрессором и вести с ней активную торговлю и сотрудничество.
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Богуш: Україна все далі відходить в сторону Росії

Денис Богуш розповів, що він спілкувався зі своїми друзями і міжнародними партнерами, які займають серйозні посади в європейських структурах. За словами політолога, і англійці, і німці зараз в один голос заявляють, що сприймають Україну як приставку до Росії.

Свого часу Леонід Кучма підкреслив, що це різні країни, і навіть книгу написав з відповідним назвою. У період президентства Петра Порошенка до позиції України почали прислухатися, все розуміли - країна відстоює свою незалежність, і так далі. Сьогодні ж вже відкритим текстом заявляють, що наша країна є приставкою Росії.

Богуш підкреслив, що Україна зараз все далі відходить в сторону РФ, і стає все більш слабкою державою на міжнародній арені. Саме тому нас і починають так сприймати. Тим часом потрібно розуміти, що таке обійми Росії - це зупинка європейської інтеграції, прагнення задобрити Володимира Путіна, готовність до відведення військ на Донбасі, і так далі. До того ж, з'явилася інформація, що із Зеленським вже працюють російські політтехнологи.
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даже страшно подумать, сколько в нём деталей из россии могут быть..
"Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів - Цензор.НЕТ 7172
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