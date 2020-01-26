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 Общество
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Все про:пожар (3910) проверка (629) ГСЧС (2447)

 ГСЧС проверяет пожарную безопасность в школах и детсадах по всей Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет состояние противопожарной защиты учреждений с массовым нахождением людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ГСЧС.

"В Украине продолжаются внеплановые проверки организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", - говорится в сообщении.

Основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее.

Проверки проходят в каждой области Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 человек погибли на пожарах 16 января, с начала года на пожарах погибло 129 украинцев,- ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3171908
 
 
 Топ комментарии
 
Так это делается перед каждым новым учебным годом
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А до этого чем они занимались? Взятками
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пожежі гасили. Цікавий той факт, що в Австралії з її нещодавними пожежами загинуло аж 28 осіб і далеко не півмільярда тварин, як пишуть наші ЗМІ, бо це по підрахункам в тих лісах проживає до півмільярду тварин. А от тепер наші цифри. З початку року в пожежах в Україні загинуло понад 130 осіб!!!!!!!!!!!!! І чому не волають про це наші ЗМІ? Там ліси горіли, а в нас що? Що вони перевіряють ці пожежники? Загалом така кількість контролюючих органів, а на виході он результати: 23 в катастрофічних пожежах проти 133 просто побутових.
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Так это делается перед каждым новым учебным годом
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так никто из них акты приемки школ не подписывает. оставляют себе пути для отступления.
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Фак, опять "на шторы" деньги сдавать. ГСЧС проверяет пожарную безопасность в школах и детсадах по всей Украине - Цензор.НЕТ 5767
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нихрена, пусть директриса учится писать заявки на финансирование.
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И не забудьте проверить наличие наклеек на розетках "220В"...это очень важно...от этого мульон пожаров бывает....
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пожежі гасили. Цікавий той факт, що в Австралії з її нещодавними пожежами загинуло аж 28 осіб і далеко не півмільярда тварин, як пишуть наші ЗМІ, бо це по підрахункам в тих лісах проживає до півмільярду тварин. А от тепер наші цифри. З початку року в пожежах в Україні загинуло понад 130 осіб!!!!!!!!!!!!! І чому не волають про це наші ЗМІ? Там ліси горіли, а в нас що? Що вони перевіряють ці пожежники? Загалом така кількість контролюючих органів, а на виході он результати: 23 в катастрофічних пожежах проти 133 просто побутових.
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А ты ,конь пуховый,пойди и поработай в ДСНС, взятками позанимайся,я так понимаю тебя жаба давит,и ты сразу выдал перл,ничего не зная об этой службе,видимо когда тебя мама рожала ,пришлось давать взятку,иначе бы не вылез
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Пердров Юрий покупал дверь и огнетушитель у пожарных? А за носками и трусами в хлебный магазин не пробовал заходить? Зай спроси мож тебе и продадут,только представся Педров,сразу продадут,не сомневайся,а соляру в АТБ по двести литров завезли,на этикетке написано" ТОКА ДЛЯ ПЕРДРОВыХ"
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Казьол класна річ. При виклику грають партію в казла і чий екіпаж програв, ті і їдуть гасити.
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Звідки тобі це відомо в твоїх європах, макаронниця? №7
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Було при всіх і буде при майбутніх. І президенти тут ні до чого.
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пля - а сантехники ремонтируют водопроводы... шофёры крутят баранку... и т.п.

или это ахеренное событие что ДСНС возможно что-то делает?
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А не представители ГСЧС подписывают документы по сдаче объектов в эксплуатацию. Сейчас они кого проверяют, бюджетные заведения, где урезают все доплаты учителям и нет средств на установку сигнализации или проверяют тех работников ГСЧС которые подписывали разрешительные документы. Если проверить все по честному то детям не будет где учиться
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Очередная показуха. Там же в школах и детсадах повсеместно надо всю электрику менять. Она в большинстве случаев древнючая и не соответствует никаким современным требованиям. Но только я сильно сомневаюсь, что это кого-то колышит. Опять будут проверять огнетушители и тп.
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вообще то, каждый год в любом (и каждом) учебном или воспитательном детском учреждении, перед началом нового учебного года принимают АКТы соответствия и по кухне (если есть) и по пожарной безопасности (сигнализация и система оповещения - обязательны, система пожаротушения - приветствуется, и огнетушители (срок годности и наличие) и пожарный рукав с доступом к воде и т.д), доступность и наличие запасного выхода, а у малышей и заглушки на розетках в доступных для детей местах и исправность обогревателей (без спиральных... и дуйчиков) и т.д.
другое дело, что инспектора иногда относятся к своим обязанностям хреново и поддаются на уговоры и...взятки.
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