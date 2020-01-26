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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (16078) Йованович (228)

 Американские следователи допросили сотрудников посольства США в Украине по делу возможной слежки за Йованович, - СМИ

Следователи Дипломатической службы безопасности (DSS) Государственного департамента США провели беседы с сотнями дипломатов и сотрудников посольства США в Украине в связи с информацией о возможной слежке за бывшим послом Мари Йованович.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом американскому изданию BuzzFeed News сообщили двое осведомленных чиновников.

Утверждается, что беседы были проведены в среду и четверг (22-23 января). Один из источников сообщил, что DSS сотрудничает с украинскими властями, которые начали свое собственное расследование. В посольстве США от комментариев воздержались.

Точное число опрошенных неизвестно, однако в посольстве работают около 300 человек. По словам одного из источников, сотрудников посольства призвали не говорить с прессой на эту тему расследования. Кроме того, сотрудники были "напуганы" внезапным визитом правоохранителей.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент сделает все необходимое для того, чтобы выяснить, возникала ли угроза в Украине экс-послу США Мари Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/n3171907
 
 
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А в Украине увеличат штрафы за неправильную парковку. С 500 до 3 400 обычный и 34 000 за парковку на местах для инвалидов. Не в тему, но рад за наш бюджет ! 😁
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